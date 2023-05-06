Tanrı veya tanrıların varlığına inanmama: Ateistler, Tanrı veya tanrıların var olduğuna dair kanıt bulunmadığını düşünürler. Dolayısıyla, dini inançları ve tanrı kavramını reddederler.

Bilimsel ve mantıksal düşünce: Ateistler, bilim ve mantığa dayalı düşünce ve açıklamaları benimserler. Evrenin ve yaşamın kökeni gibi konularda, doğal ve bilimsel açıklamaları tercih ederler.

Dini doktrinlerin ve otoritelerin reddi: Ateistler, dini otoritelerin ve doktrinlerin insanlar üzerindeki etkisini sorgular ve reddederler. Bireysel özgürlük ve düşünce özgürlüğüne önem verirler.

Ahlakın doğal kökenleri: Ateistler, ahlaki değerlerin ve normların dini inançlardan değil, insan doğasından ve sosyal yapıdan kaynaklandığına inanır. Ahlaki değerlerin evrimsel ve sosyal süreçlerle şekillendiğini düşünürler.

İnsan merkezli dünya görüşü: Ateistler, insanların ve dünyanın değerinin, dini inançlardan bağımsız olduğunu kabul ederler. İnsan yaşamının ve düşüncelerinin kendi başına değerli olduğunu savunurlar.

Eleştirel düşünme ve şüphecilik: Ateistler, bilgi ve inançlarını sorgulayan ve eleştirel düşünmeye önem veren bir tutum sergilerler. İddiaların ve inançların kanıta dayandırılmasını savunurlar.