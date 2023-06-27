Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Sivas'a gelişinin 104. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

"Sivas'a ve Cumhuriyet'e İlk Adım Anıtı" önünde düzenlenen törende, Vali Vekili Şakir Öner Öztürk, Garnizon ve 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Albay Cüneyt Mutlu ve Belediye Başkan Hilmi Bilgin, anıta çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şeref defterine yazdıklarını okuyan Öztürk, "27 Haziran 1919 günü Sivas'a geldiğinizde, o günün şartları altında vatanın bütünlüğü ve milletin istiklali tehlike altındaydı." dedi.

Ülkede işgalcilere karşı milli uyanış başladığını belirten Öztürk, şunları kaydetti:

"Bu kurtuluş iradesini bir çatı altında toplayacak, halkı örgütleyecek bir öndere ihtiyaç vardı. Samsun'a çıkışınızda bu yolda atılan ilk adım oldu. 27 Haziran'daki şehrimizi ilk teşrifiniz ise milli mücadele ateşini körükledi. Milli kongrenin yapılacağı Sivas'ımız size kucak açtı. İlimizde karargah kurduğunuz 2 Eylül-18 Aralık 1919 tarihleri arasında milli mücadelenin istikametini tayin ettiniz ve Cumhuriyetin temellerini burada attınız. Sivas Kongresi'nde milli iradenin üzerinde hiçbir gücün olmadığını vurgulayıp, büyük mücadelelerle yürekli bir şekilde alınan ve sabırla uygulanan kararlar sonucunda Kurtuluş Savaşı'nın kesin bir zaferle neticelenmesini ve nihayetin de Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu gerçekleştirdiniz."

Törene siyasi parti temsilcileri, kurum temsilcileri ve askerler katıldı.