Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, her yıl olduğu gibi bu yılda bir yıl boyunca gerçekleştirdikleri çalışmaların ardından “Atatürk’ün Sevdiği Türküler Konseri” ile harika bir konser gerçekleştirdi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına bağlı olarak hizmet veren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi KonservatuvarıTürk Halk Müziği Korosu, her yıl olduğu gibi bu yılda Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün en sevdiği şarkılardan oluşan repertuvarıyla konserlerini gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Sanatçılarından Hakan Altıntaş’ın şefliğinde yapılan konserde; “Manastırın Ortasında”, “Allı Zeynep’im”, “Hoş Gelişler Ola”, “Bülbülüm Altın Kafeste”, “Bir Fırtına Tuttu Bizi” gibi birçok eser, koro üyeleri ve konservatuvar sanatçıları tarafından seslendirildi. Seyirciler tarafından büyük alkış alan şarkılara konservatuvarın halk oyunları grubu da Zeybek, Pamukçu Bengisi ve Kafkas danslarıyla eşlik ederek seyircilere mükemmel bir konser deneyimi yaşattılar. BALIKESİR (İGFA)