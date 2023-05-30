Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nce bakıma alınan Atatürk Vapuru, onarım çalışmalarının tamamlanması ardından İzmit Körfezi'nde hizmete devam edecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Deniz Ulaşım Şube Müdürlüğü bünyesinde İzmit Körfezi’nde görev yapmakta bulunan iki adet yolcu vapuru bulunuyor. Bu vapurların yaz aylarında Büyük Ada ve Mehtap turlarının daha konforlu gerçekleşebilmesi için Büyükşehir’in kendi imkânları dâhilinde tadilat ve bakım onarımları periyodik olarak yapılıyor.

Bu kapsamda; makine bakımları, ahşaplarının değişimleri, gemi sac bakım onarımları ve sac boyalarının yenilenmesi gerçekleşiyor.

Büyükşehir’in Atatürk yolcu vapurunda bir süre önce başlayan detaylı tadilat, makine bakımları, ahşap değişimleri, gemi sac bakım onarımları devam ediyor.

PASLANAN BÖLÜMLER YENİLENİYOR

Çalışma kapsamında yolcu vapurunun ‘baş iskele ve sancak’ kısımlarında yer alan, hava ve deniz koşulları nedeniyle paslanan Atatürk yazılı çelik isimlikler de tel zımpara marifetiyle zımparalandı, altına astar boya atıldı.

Atılan astar boya bir gün kuruduktan sonra, son kat boya ile Atatürk ismi tekrar boyandı ve tadilatı tamamlandı. Atatürk yolcu vapurunun diğer tadilat çalışmaları ise devam ediyor.

Atatürk yolcu vapuru, çalışmaların tamamlanmasının ardından Kocaeli halkına hizmet vermeye devam edecek. KOCAELİ (İGFA)