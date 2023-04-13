Seçimlerde ve ihtiyaçlar da bir Atatürkçülük gidiyor ki ; Herkes Atatürkçü !
Ahlâk , inanç , fikir ve düşünce bakımlarından birbirleriyle en küçük yakınlıkları olmayanlar Atatürkçü !
Yurt yüzeyinde kıyasıya bir mücadele halinde bulunan çeşitli fikirlerin mensupları Atatürkçü !
Siyasi meyilleriyle birbirlerine düşman diye bakanlar Atatürkçü !
Particiliği , mensup bulundukları küçük bir azınlığın geçim yolu sayılan çıkarcılar Atatürkçü ! Sol Atatürkçü ! Sağ Atatürkçü ! fikirsiz Atatürkçü , Kürt Atatürkçü ! Kısacası dağ taş Atatürkçü !
Her cinsten her gruptan bu kadar insan bir inançta birleşiyor da , buna rağmen şu talihsiz yurtta neden bir beraberlik , bir bütünlük havası yok ? Niçin bu Atatürkçüler fikri etrafında toplanıp bir büyük güç meydana getirmiyorlar da birbirlerini yıkmaya çalışıyorlar ?
Herkes Atatürkçü de , Türkiye'nin büyük tehlikelerle karşı karşıya bulunduğu bir devirde , bir araya gelip bu tehlikeleri önlemeye çalışmanın yolları neden aranmamakta ?
Bu sorunların karşılığını bulmak için öyle uzun uzun düşünmeye hiç de lüzum yok. Çünkü gerçek meydanda.. Çünkü bu Atatürkçülerin çoğu sahte ! Daha açık bir söyleyişle , ortada Atatürkçülük değil , Atatürk sömürüsü var. Âdi , iğrenç ve maskara bir sömürüş...
Ve böylece sürüp gittiği takdirde , bir gün , önüne set çekilmesi imkânsız bir hal alacak korkunç sömürü olacak.
Bu , elbette ki , bir fikir cambazlığından başka bir şey değildir. Ve hem Atatürk'ü hem de Türklüğü bu sahte Atatürkçülerin elinden kurtarmak , bunun için , artık , kaçınılması mümkün olmayan bir görev halini almıştır. Çünkü , GAZİ MUSTAFA KEMAL , sahte Atatürkçülerin elinde Atatürk olmaktan çıkmakta , bir maşa haline gelmektedir.
Bu suretle de hem Atatürk inkâr edilmekte, hem de Türklük sinsice , kahbece vurulmaya çalışılmaktadır. Bu derece iğrenç bir sömürülmeye , bu toplum ne zamana kadar göz yumacaktır ?
Ne Mutlu Türküm Diyene
Tanrı Türkü Korusun
Var git Karadeniz ! Var git başımdan.
Mızıka çalındı : Düğün sandın
Bir yol koyup gideni gelir mi sandın ?
Mustafa'm ! Mustafa Kemal Atatürk'üm !
(Atilla İlhan )
Sevgi ve Saygılarımla.