Seçimlerde ve ihtiyaçlar da bir Atatürkçülük gidiyor ki ; Herkes Atatürkçü !

Ahlâk , inanç , fikir ve düşünce bakımlarından birbirleriyle en küçük yakınlıkları olmayanlar Atatürkçü !

Yurt yüzeyinde kıyasıya bir mücadele halinde bulunan çeşitli fikirlerin mensupları Atatürkçü !

Siyasi meyilleriyle birbirlerine düşman diye bakanlar Atatürkçü !

Particiliği , mensup bulundukları küçük bir azınlığın geçim yolu sayılan çıkarcılar Atatürkçü ! Sol Atatürkçü ! Sağ Atatürkçü ! fikirsiz Atatürkçü , Kürt Atatürkçü ! Kısacası dağ taş Atatürkçü !

Her cinsten her gruptan bu kadar insan bir inançta birleşiyor da , buna rağmen şu talihsiz yurtta neden bir beraberlik , bir bütünlük havası yok ? Niçin bu Atatürkçüler fikri etrafında toplanıp bir büyük güç meydana getirmiyorlar da birbirlerini yıkmaya çalışıyorlar ?

Herkes Atatürkçü de , Türkiye'nin büyük tehlikelerle karşı karşıya bulunduğu bir devirde , bir araya gelip bu tehlikeleri önlemeye çalışmanın yolları neden aranmamakta ?

Bu sorunların karşılığını bulmak için öyle uzun uzun düşünmeye hiç de lüzum yok. Çünkü gerçek meydanda.. Çünkü bu Atatürkçülerin çoğu sahte ! Daha açık bir söyleyişle , ortada Atatürkçülük değil , Atatürk sömürüsü var. Âdi , iğrenç ve maskara bir sömürüş...

Ve böylece sürüp gittiği takdirde , bir gün , önüne set çekilmesi imkânsız bir hal alacak korkunç sömürü olacak.

Bu , elbette ki , bir fikir cambazlığından başka bir şey değildir. Ve hem Atatürk'ü hem de Türklüğü bu sahte Atatürkçülerin elinden kurtarmak , bunun için , artık , kaçınılması mümkün olmayan bir görev halini almıştır. Çünkü , GAZİ MUSTAFA KEMAL , sahte Atatürkçülerin elinde Atatürk olmaktan çıkmakta , bir maşa haline gelmektedir.

Bu suretle de hem Atatürk inkâr edilmekte, hem de Türklük sinsice , kahbece vurulmaya çalışılmaktadır. Bu derece iğrenç bir sömürülmeye , bu toplum ne zamana kadar göz yumacaktır ?

Ne Mutlu Türküm Diyene

Tanrı Türkü Korusun

Var git Karadeniz ! Var git başımdan.

Mızıka çalındı : Düğün sandın

Bir yol koyup gideni gelir mi sandın ?

Mustafa'm ! Mustafa Kemal Atatürk'üm !

(Atilla İlhan )

Sevgi ve Saygılarımla.