Kaynağını Anadolu’nun binlerce yıllık mitolojik ve kültürel tarihinden alan, hemen hemen her yöreden derlenmiş 3000 halk dansı figürü ve halk müziğini içinde barındıran özgün proje Anadolu Ateşi, AKM’de yanmaya devam ediyor.



14. ULUSLARARASI OPERA FESTİVALİ: ANDREA CHENIER // 18 HAZİRAN // AKM TÜRK TELEKOM OPERA SALONU // 20.30

14. Uluslararası İstanbul Opera Festivali, Ankara Devlet Opera ve Balesi’nin prömiyerini bu sezon yaptığı ‘Andrea Chenier’ operasını seyirciyle buluşturuyor. AKM Türk Telekom Opera Salonunda 18 Haziran Pazar günü sahnelenecek eser, Fransız İhtilali döneminde idealleri uğruna genç yaşta ölüme mahkûm edilen şair Andrea Chenier'nin yaşamından kesitlere odaklanıyor. İtalyan besteci Umberto Giordano'nun önemli eserlerinden olan Andrea Chenier operasının librettosu Luigi Illıca’ya ait. Rejisör ve dramaturjiliğini Recep Ayyılmaz’ın üstlendiği operanın şefi ise Raoul Grüneis.

TANGOPERA // 18 HAZİRAN // AKM TİYATRO SALONU // 15.00

İstanbul Devlet Tiyatrosu, Tangopera müzikaliyle sanatseverleri zamanda bir yolculuğa çıkarıyor. 18 Haziran Pazar günü AKM Tiyatro Salonunda izleyiciyle buluşacak müzikal, Beyoğlu’ndaki eski bir hanın ve birbirinden renkli kiracılarının ayakta durma hikayesini anlatıyor. Ragıp Ertuğrul ve Gökay Genç’in kaleme aldığı, müzikleri Burhan ve Gökhan Şeşen kardeşlere ait olan müzikali Elif Erdal yönetiyor.

ANADOLU ATEŞİ // 19 HAZİRAN // AKM TÜRK TELEKOM OPERA SALONU // 20.30

Kaynağını Anadolu’nun binlerce yıllık mitolojik ve kültürel tarihinden alan, hemen hemen her yöreden derlenmiş 3000 halk dansı figürü ve halk müziğini içinde barındıran özgün proje Anadolu Ateşi, AKM’de yanmaya devam ediyor. Her gösteriminde yoğun ilgiyle karşılanan özel performans, 19 Haziran Pazartesi akşamı AKM Türk Telekom Opera Salonunda sanatseverlerle buluşacak. Bugüne kadar 85 ülkede 3500 gösteri ile 20 milyonu aşan sanatsever tarafından izlenen Anadolu Ateşi, AKM misafirlerine halk danslarını bale, modern dans ve dansın diğer disiplinleri ile sentezleyerek modern standartlarda kültürel şölen yaşatmaya devam edecek.

RUMUZ GONCAGÜL // 23-24-25 HAZİRAN // AKM TİYATRO SALONU // 20.00, 20.00,15.00

İstanbul Devlet Tiyatroları oyuncuları, tiyatroseverleri 23, 24, 25 Haziran tarihlerinde AKM Tiyatro Salonunda sahne alacakları ‘Rumuz Goncagül’ oyunuyla 70’li yıllara götürüyor.

Türk Tiyatrosu’nun önemli yazarlarından Oktay Arayıcı’nın imzasını taşıyan oyun 70’li yılların sonlarında değişen sosyal yapının ve ekonomik hayatın etkisiyle adını, varlığını ve çaresizliğini çözmeye çalışan “kadınların” sıkışmışlığını, başarılı müzisyen Timur Selçuk’un müzikleri eşliğiyle izleyiciye aktaracak. Işığından dekoruna, kostümünden aksesuarlarına 70’li yılların tüm esintilerini aktaracak oyunun dekor tasarımı Nur Sinem Mete’nin, kostüm tasarımları ise Burcu Melek Bozan’ın imzasını taşıyor. Müzik direktörlüğünü Rahim Ozan Demir’in üstlendiği oyunun ışık tasarımı İ. Önder Arık’a, koreografisi ise Kerem Kuraner’e ait. Dramaturg Derya Özer, Asistan Şebnem Bilgeer, İllüstratör Nur Sinem Mete gibi tiyatro dünyasının başarılı isimlerinin de katkı sundukları Rumuz Goncagül’ün görsel tasarımları Cihan Kahraman ve afiş tasarımları Cem Yılmaz imzasını taşıyor. İşdar Gökseven, Eylem Yıldız ve Ergun Akvuran ise Rumuz Goncagül oyununun yardımcı yönetmenliğini üstleniyor.

AKM ÇOCUK SANAT MERKEZİNDE BU HAFTA

RESİM SEVİNCİ // 18 -21-22-24-25 HAZİRAN // AKM ÇOCUK SANAT MERKEZİ // 12.00, 13.00

Metin Ceyran ile Resim Sevinci, AKM Çocuk Sanat Merkezinde geleceğin ressamlarını yetiştiriyor. Farklı temalarda benzersiz resimlere imza atan 7-11 yaş aralığındaki çocuklar, duygu ve düşüncelerini kâğıda aktarırken, zengin iç dünyalarını da boyayla dışa vuruyor.

RESİMLE TANIŞIYORUM // 18 -21-22-24-25 HAZİRAN // AKM ÇOCUK SANAT MERKEZİ //11.00, 12.00

AKM Çocuk Sanat Merkezinde Metin Ceyran’ın eğitmenliğinde düzenlenen ‘Resimle Tanışıyorum’ atölyesi, 4–6 yaş arasındaki minikleri sanatın büyülü dünyasıyla buluşuyor. Çocuklar her atölyede farklı bir temayla resimler yapıyor. Hayal güçlerini resmin gücüyle birleştiren çocuklar zihinsel, fiziksel ve ruhsal yönden de gelişiyor.

RİTİM ATÖLYESİ // 18 -20-24-25 HAZİRAN //AKM ÇOCUK SANAT MERKEZİ // 12.00, 13.00, 11.00, 12.00

AKM Çocuk Sanat Merkezinde gerçekleşen Ritim Atölyesi, çocuklara hem eğlenceli hem de öğretici bir deneyim sunuyor. Eğitmen Eda Kocatürk yönetiminde düzenlenen atölyede çocuklar, kendilerine dağıtılan vurmalı çalgılarla önce ritim kalıplarını öğreniyor, sonrasında toplu olarak oluşturdukları ritim grupları ile çalınan müziğe eşlik ediyor. Atölye, çocukların içlerindeki müzisyeni ortaya çıkarmaları için güzel bir fırsat yaratıyor.

EBEVEYN-ÇOCUK MÜZİKLE TANIŞIYORUM // 18 -21 HAZİRAN // AKM ÇOCUK SANAT MERKEZİ // 16.00

Atatürk Kültür Merkezi, 2-4 yaş aralığındaki minik ziyaretçilerinin gelişimine katkı sağlamak adına Ebeveyn-Çocuk Müzikle Tanışıyorum Atölyesi düzenliyor. Minikler, ebeveynleriyle katıldıkları bu atölyede vurmalı çalgıları kullanarak, renklerle, çeşitli görsellerle oyunlar oynuyor ve müziğe eşlik ediyor. Bu atölyede çocukların tempo algıları ve psikomotor becerileri gelişirken, birlikte hareket etme duyguları da artıyor.

ERKEN MÜZİK ATÖLYESİ // 18 -20-24-25 HAZİRAN // AKM ÇOCUK SANAT MERKEZİ // 13.00, 14.00, 12.00

Çocukları erken yaşta müzikle tanıştıran atölye, davuldan metalofona, ritim çubuklarından üçgen zillere pek çok çalgıyı küçük sanatçıların hayatına sokuyor. Çocuklar bu sayede hem ritim duygularını geliştiriyor hem de bir orkestranın parçası olma, el-göz-beyin koordinasyonunu geliştirme ve konsantrasyonu artırma gibi kazanımlar elde ediyor. AKM Çocuk Sanat Merkezinde eğitmen Eda Kocatürk’ün yönetiminde gerçekleşen atölyede müzikle tanışan çocuklar, oyun ve müzik aracılığıyla keyiflerine keyif katıyor.

ÇOCUKLAR İÇİN DRAMA ATÖLYESİ // 18-19-21-22-24-25 HAZİRAN // AKM ÇOCUK SANAT MERKEZİ // 14.00, 13.00, 16.00

Drama atölyesinde 7–11 yaş arasındaki çocuklar hayal güçlerini sahneye yansıtıyor. AKM Çocuk Sanat Merkezindeki atölyede rol yapmayı, canlandırmayı, doğaçlamayı öğrenen çocuklar, bir olaydan yola çıkıp farklı maceralara atılıyor. Atölye, çocukların yaratıcılıklarının gelişmesine katkıda bulunurken, sosyal beceri, iletişim ve özgüven gibi konularda da sanat yoluyla güçlenmelerini sağlıyor.

ÇOCUKLAR İÇİN YARATICI DRAMA ATÖLYESİ // 18 -19-21-22-24-25 HAZİRAN // AKM ÇOCUK SANAT MERKEZİ // 15.00, 14.00, 17.00

Atatürk Kültür Merkezi, 4 -6 yaş aralığındaki çocukların yaratıcılığını geliştiren Yaratıcı Drama Atölyesi düzenliyor. Çocuklara hayal kurmayı, rol yapmayı, topluluk içerisinde güvenle kendini ifade etmeyi deneyimleten atölye ile katılımcılar iletişim ve dil becerilerini geliştiriyor, konsantrasyon, iş birliği, aktif görev alma konularında sanat yoluyla güçleniyor.

KARAGÖZ YAPIMI ATÖLYESİ // 18 -19 HAZİRAN // AKM ÇOCUK SANAT MERKEZİ // 14.00

AKM Çocuk Sanat Merkezi, çocukları Karagöz ve Hacivat ile tanıştırıyor. 18 ve19 Haziran günü düzenlenecek Karagöz Yapımı Atölyesi’nde minikler, ülkemizin UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan değerlerinin başında gelen Karagöz’ün tasvirini yaparken hem eğlenecek hem öğrenecek.

SERAMİK BOYAMA ATÖLYESİ // 18-21-25 HAZİRAN // AKM ÇOCUK SANAT MERKEZİ // 16.00

AKM Çocuk Sanat Merkezinde 7-11 yaş aralığındaki çocuklara yönelik düzenlenen Seramik Boyama atölyesinde çocuklar atık seramikleri yeniden değerlendiriyor. Çocukları kullan-at felsefesinden uzaklaştıran atölyede katılımcılar, hayal güçlerini kullanarak, seramik karolardan kendi seramiklerini tasarlıyor.

ÇOCUKLAR İÇİN SERAMİK BOYAMA ATÖLYESİ // 18-21-25 HAZİRAN // AKM ÇOCUK SANAT MERKEZİ // 17.00

4-6 yaş aralığındaki minikler AKM Çocuk Sanat Merkezinde seramikle tanışıyor. 18, 21 ve 25 Haziran’da yapılacak Seramik Boyama atölyesinde miniklerin kullanacağı tüm ürünler ‘’İyi Bak Dünyana” vizyonuyla hareket eden Çanakkale Seramik’in atık malzemelerinden oluşuyor. Bu malzemelerin yeniden değerlendirilebildiğini keşfedecek katılımcılar, geri dönüşüm konusunda da bilinçleniyor.

LEGO EDUCATION İLE YARATICI ELLER İŞ BAŞINDA // 19-21-23-24 HAZİRAN// AKM ÇOCUK SANAT MERKEZİ // 14.00, 15.00, 13.00, 16.00, 17.00

AKM Çocuk Sanat Merkezindeki Lego Education ile Yaratıcı Eller İş Başında atölyesi, hem çocukların tüm bedenlerini hareket ettirmelerini sağlıyor hem de soyut düşünme, benzerlik kurma, sıralama, ince motor becerileri, ifade gücü, mantıksal düşünme, el-göz koordinasyonu gibi becerilerini geliştirmelerine yardımcı oluyor. Atölye, çocukların hayal güçlerini heyecanla ve sevinçle beraber kullanıp yeni keşifler yapmalarına destek sağlıyor.

ÇOCUK ARKEOLOGLAR KAZIDA // 18-20-22-23-25 HAZİRAN // AKM ÇOCUK SANAT MERKEZİ // 13.00, 14.00

5-8 yaş aralığındaki çocuklara özel düzenlenen Çocuk Arkeologlar Kazıda atölyesinde katılımcıları yeni bilgiler edinerek zihinsel faaliyetlerini geliştirecekleri, keşif duygusunu besleyecekleri, Arkerobox kazı kitiyle hem kazı çalışmasını deneyimlenecekleri hem de el becerilerini geliştirecekleri özgün bir atölye bekliyor.

HİKAYE SESLENDİRME // 19-20-23 HAZİRAN // AKM ÇOCUK SANAT MERKEZİ // 11.00, 12.00

AKM Çocuk Sanat Merkezin 19, 20 23 Haziran tarihlerinde, 7 – 11 yaş aralığındaki çocuklara özel Hikaye Seslendirme Atölyesi düzenliyor. Atölyeye katılan minikler, seçtikleri hikayeleri mikrofon karşısında seslendirip, hikayelerini sesli kitaba dönüştürürken hem eğlenecek hem de seslendirme ve kayıt deneyimi yaşayacaklar.

MÜZİKLİ MASALLAR // 19 HAZİRAN // AKM ÇOCUK SANAT MERKEZİ // 13.00

AKM Çocuk Sanat Merkezinde 19 Haziran Pazartesi günü, 4 – 10 yaş aralığındaki miniklerin daha önce hiç dinlemediği şarkılar, tekerlemeler ve hiç duyulmamış masallar Müzikli Masallar atölyesinde çocuklarla buluşuyor.

KUKLA YAPIM ATÖLYESİ // 19 HAZİRAN // AKM ÇOCUK SANAT MERKEZİ // 13.00

AKM Çocuk Sanat Merkezi, minik ziyaretçilerinin psikotor becerilerini ve hayal gücü gelişimini desteklemek amacıyla 19 Haziran Pazartesi günü Kukla Yapım Atölyesi düzenliyor. 7 -11 yaş arası çocuklara özel düzenlenen atölyede, kumaş parçaları ve geri dönüşebilen materyaller ile katılımcı misafirler hayalindeki kukla figürünü yaratmayı keyifli bir biçimde deneyimleyecekler.

QUILLING ATÖLYESİ // 19 HAZİRAN // AKM ÇOCUK SANAT MERKEZİ // 16.00

AKM Çocuk Sanat Merkezi 19 Haziran Pazartesi günü, minik ziyaretçilerine Quilling Atölyesi ile yepyeni deneyimler sunacak. Ülkemizde kağıt telkari ya da kağıt kıvırma sanatı olarak bilinen, renkli kağıtların, ucu çatallı özel bir aparatla kıvrılması ve çeşitli şekiller verilmesiyle oluşan bir sanat dalı olan Quilling’in AKM atölyesi rengarenk görüntülere sahne olacak. İlginç tasarımlar yaratmak, süslemeler yapmak, aksesuar oluşturmak gibi çok amaçlı uygulanabilen Quilling Atölyesine katılan minik AKM ziyaretçileri, kendi kitap ayraçlarını ve mandalalarını hazırlamayı deneyimleyecekler.

KUSUDAMA ATÖLYESİ// 19 HAZİRAN // AKM ÇOCUK SANAT MERKEZİ // 17.00

Japonya’nım kadim sanatı origamiden birden fazla modülden oluşması ve birbirine tutturmak için ip ya da yapıştırıcı kullanılmasıyla ayrılan Kusudama sanatı, meditasyon etkisiyle kişilerde mutluluğu yükseltiyor. AKM Çocuk Sanat Merkezi çocukların bu huzurlu sanat tekniğini öğrenmeleri amacıyla, 19 Haziran Pazartesi günü Kusudama Atölyesi düzenliyor. 7 -12 yaş çocuklara özel düzenlenen atölyenin eğitmenliğini Döndü İçöz üstleniyor. Uygulanan formlarla çiçek topu görüntüsü elde edilen ve daha çok çiçek topu olarak da bilinen Kusudama Atölyesinde çocuklar hem origami sanatını keşfedecek hem de kusudama sanatının origamiden ayrılan tekniklerini öğrenecek.

PARMAK KUKLASI // 20 HAZİRAN // AKM ÇOCUK SANAT MERKEZİ // 15.00

AKM Çocuk Sanat Merkezi, çocukların motor becerilerini geliştirmeleri için Parmak Kuklası Yapımı Atölyesi düzenliyor. 20 Haziran Salı günü gerçekleşecek atölyede 4 -6 yaş arasındaki minikler, karton, boya ve oynayan gözler gibi malzemelerle hayal güçlerini kullanarak harika kuklalar yaratmayı deneyimleyecek. Atölye sonunda çocuklar hikaye oluşturma ve hikaye anlatma yeteneklerini de geliştirmiş olacak.

DİLLİ KURBAĞA // 20 HAZİRAN // AKM ÇOCUK SANAT MERKEZİ // 15.00

AKM Çocuk Sanat Merkezi, 20 Haziran Salı günü 7 -11 yaş aralığındaki çocukları keyif dolu Dilli Kurbağa etkinliğinde ağırlayacak. Karton, pipet ve yapıştırıcı gibi basit malzemelerle eğlenceli bir atölye deneyimi sunan Dilli Kurbağa etkinliğinde çocuklar, hava akımına dair keşifler yapıp, hava akımının ne olduğuna dair deneyimler edinecek. Çocukların temel fizik prensiplerini keşfetmelerini sağlarken aynı zamanda el-göz koordinasyonlarını ve ince motor becerilerini geliştirmelerine yardımcı olan atölyede çocuklar, kurbağanın dilini kontrol ederek oyunlar oynayacak ve eğlenceli vakit geçirecek.

ÇOCUKLAR İÇİN YARATICI YAZARLIK ATÖLYESİ // 20-21 HAZİRAN // AKM ÇOCUK SANAT MERKEZİ // 14.00

AKM Çocuk Sanat Merkez, 9 -12 yaş aralığında yazıya ilgi duyan miniklere özel Çocuklar İçin Yaratıcı Yazarlık Atölyesi düzenliyor. Geleceğin yazarlarının hayal güçlerini geliştirmek amacıyla 20, 21 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek atölyede çocuklar, farklı tür ve metotlarla yeni hikayeler yazmayı deneyimleyecek.

ÇOCUKLAR İÇİN YARATICI DANS ATÖLYESİ // 20-23-24-27 HAZİRAN // AKM ÇOCUK SANAT MERKEZİ // 13.00, 14.00

AKM Çocuk Sanat Merkezindeki Yaratıcı Dans Atölyesi, 4-6 yaş aralığındaki minik sanatseverlere yaratıcılıklarını dans yoluyla ifade etme fırsatı sunuyor. Sevdikleri müzikler eşliğinde basit dans hareket kombinasyonlarıyla tanışan çocuklar, dans ederken doğaçlama yapmayı ve hayal güçlerini kullanmayı da öğreniyor. Minik dansçılara yaşıtlarıyla gönüllerince dans ettikleri keyifli bir deneyim sunan Buse Nur Bekdemir’in eğitmenliğini üstlendiği atölye, çocukların zihinsel ve bedensel gelişimlerine katkıda bulunuyor.

MİNİ BALE ATÖLYESİ // 20-23-24-27 HAZİRAN // AKM ÇOCUK SANAT MERKEZİ // 14.00, 15.00

AKM Çocuk Sanat Merkezinde Buse Nur Bekdemir eğitmenliğinde gerçekleşen Mini Bale Atölyesi, 4-5 aralığındaki geleceğin sanatçılarını küçük yaştan itibaren sanatın güzellikleriyle tanıştırıyor. Atölyede çocuklar dans ve ritim becerilerini artırmanın yanı sıra bale figürlerinin sağladığı düzen ve ölçüyle el, kol ve bacak koordinasyonlarını geliştiriyor, canlandırılan masal ve hikâyeler ışığında hayal güçlerini zenginleştiriyor, daha düzgün, dengeli ve kuvvetli bir bedene sahip oluyor.

ÇOCUKLAR İÇİN DANS ATÖLYESİ // 20-23-24-27 HAZİRAN // AKM ÇOCUK SANAT MERKEZİ // 15.00, 16.00

Yaratıcılığı dışa vurmanın en güzel yollarından biri olan dans, çocuklarla buluşuyor. AKM Çocuk Sanat Merkezinde 7-12 yaş aralığındaki çocuklar, popüler şarkılar eşliğinde hep birlikte çeşitli kombinasyonlar oluşturup, özgün dans hareketleri ortaya çıkarıyor. Çocuklar müziğin ve dansın büyüsüyle coşarken, aynı zamanda beden koordinasyonları ve ritim duyguları da gelişiyor.

EBEVEYN-ÇOCUK DANS ATÖLYESİ // 20-24-27 HAZİRAN // AKM ÇOCUK SANAT MERKEZİ // 16.00

Atatürk Kültür Merkezi, ebeveyn çocuk dans atölyesi ile ailelere keyif dolu bir deneyim yaşatıyor. 3-4 yaşlarındaki çocukların ebeveynleri ile birlikte katıldığı atölyede dans ve eğlence bir arada sunuluyor. Çocukların ebeveynleriyle dans ve ritim hissini yaşayabildikleri atölye, katılımcıların müzik kulaklarının gelişmesine, vücutlarının düzgün, dengeli ve kuvvetli gelişiminin temellerinin atılmasına katkıda bulunuyor.

ATIK MALZEMELERDEN ÇALGI YAPIMI // 21 HAZİRAN // AKM ÇOCUK SANAT MERKEZİ // 15.00

AKM Çocuk Sanat Merkezinin 5 -7 yaş ziyaretçileri, 21 Haziran Çarşamba günü geri dönüşümün önemini kavrayacakları Atık Malzemelerden Çalgı Yapımı Atölyesiyle yepyeni deneyimler edinecekler. Atık ve kolay bulunabilir malzemelerden enstrüman yapmayı öğretecek olan atölyede minikler, kendilerinin ürettiği çalgıları da seslendirecek.

KARAGÖZ GÖSTERİSİ // 21- 24 HAZİRAN // AKM ÇOCUK SANAT MERKEZİ // 15.00, 16.00

Çocukları sanatın farklı disiplinlerini içeren atölyeleriyle ağırlayan Atatürk Kültür Merkezi, 21 ve 24 Haziran tarihlerinde 4 -6 yaş arası minikleri Karagöz Gösterisi’nde ağırlayacak. Türk Tiyatrosunun vazgeçilmez ögesi olan Karagöz ve gölge oyunu hakkında bilgi edinecek olan minikler, geleneksel Karagöz gösterisini izleyecekler.

KEMAN İLE TANIŞIYORUM // 21 - 22 HAZİRAN // AKM ÇOCUK SANAT MERKEZİ // 16.00

Çocukları temel enstrüman bilgileriyle buluşturan AKM Çocuk Sanat Merkezi, 7 -11 yaş aralığındaki çocuklara özel Keman ile Tanışıyorum atölyesi sunuyor. Çocukları sanatla bir araya getirerek yaratıcılıklarını geliştirmeyi hedefleyen atölyede çocuklar, kemana dair etüt ve repertuvar çalışmaları gerçekleştiriyor. Bireysel olarak devam eden derslerde, her ders birbirini takip eden pratikler, bilgiler içeriyor.

AKORDEON TAKVİM YAPIMI // 22 HAZİRAN // AKM ÇOCUK SANAT MERKEZİ // 14.00

AKM Çocuk Sanat Merkezi 22 Haziran Perşembe günü çocukları akerdeon ile tanıştıracak Akerdeon Takvim Yapımı Atölyesi düzenliyor. 8 -12 yaş aralığındaki miniklere özel düzenlenen atölyede akordeon nedir? Nasıl çalınır? gibi temel enstrüman bilgilerinin aktarılacağı etkinlikte, minikler enstrümanı tanırken, akerdeonun büyülü sesi eşliğinde yeni yıl takvimlerini de hazırlayacaklar.

KAYIP BALIK NEMO ARKADAŞLARINI ARIYOR // 22 HAZİRAN // AKM ÇOCUK SANAT MERKEZİ // 15.00

Çocukların sevgilisi Kayıp Balık Nemo, AKM Çocuk Sanat Merkezinde çocukları su altının büyülü dünyasına davet ediyor. 22 Haziran Perşembe günü saat 15.00’de başlayacak Kayıp Balık Nemo Arkadaşlarını Arıyor atölyesiyle 4-6 yaş aralığındaki minikler, plastik tabak, tahta çubuk, kağıt ve boya gibi malzemeler aracılığıyla su altı dünyasının büyülü atmosferini keşfedecek. Su altındaki canlıların yaşam alanlarını ve bu canlılar için nelerin önemli olduğunu öğrenecek olan miniklerin, atölye sayesinde su altı canlılarına dair farkındalıklarını artacak. Aynı zamanda, hayvanların doğal yaşam alanlarında nelerin gerektiğini ve nasıl korunduğunu da öğrenecek olan minikler, çevre bilinci ve doğal yaşamın önemine dair bilinç kazanacaklar.

PİRİ REİS İLE DENİZLERE YOLCULUK // 22 HAZİRAN // AKM ÇOCUK SANAT MERKEZİ // 16.00

AKM Çocuk Sanat Merkezi, çocukları Piri Reis ile Denizlere Yolculuk atölyesiyle buluşturuyor. 22 Haziran Perşembe günü, 7 – 11 yaş aralığındaki miniklere özel düzenlenecek atölyede, çocuklar, ünlü denizci Piri Reis'i tanıyacak, keşifler yaptığı denizleri öğrenecek ve maddelerin suyun üzerinde durma kazanımlarına hakim olacaklar. Şişe mantarı, karton, lastik ve tahta çubuk gibi malzemelerle, şişe mantarlarını Piri Reis figürüne dönüştürecek ve karton, lastik ve tahta çubukları kullanarak denizcilik temalı bir sahne kurmayı deneyimleyecek olan çocuklar eğlenceli biçimde keşifler yapacak. Piri Reis'in keşifler yaptığı denizleri ve önemli rotaları tasvir edecek olan minikler Piri Reis ile Denizlere Yolculuk atölyesi sayesinde tarih ve denizcilik konularında bilgi sahibi olmalarının yanı sıra materyallerin su üzerinde nasıl durabileceğini de keşfedecekler

MASAL BOZANLAR ÇOCUK ŞARKILARI KONSERİ // 22 – 25 HAZİRAN // AKM ÇOCUK SANAT MERKEZİ // 17.00, 16.00

AKM Çocuk Sanat Merkezi, çocukların enstrümanları tanıyıp, neşe içinde keşifler yapacağı Masal Bozanlar Çocuk Şarkıları Konseri düzenliyor. 22 ve 25 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek etkinlikte, Masal Bozanlar grubu masallarında olduğu gibi kendi şarkılarıyla çocuklara doyasıya eğlence, mutluluk yaşatacakları bir konser verecek. Çocukların da dans ve şarkılarla interaktif olarak katılım sağlayacağı konserde, minikler enstrümanları da yakından tanıma fırsatı elde edecek.

KİL ATÖLYESİ // 23 HAZİRAN // AKM ÇOCUK SANAT MERKEZİ // 13.00

AKM Çocuk Sanat Merkezi, Kil Yapımı atölyesi ile çocuklara yepyeni deneyimler sunuyor. 23 Haziran Cuma günü gerçekleşecek atölyede 7-11 yaş aralığında çocuklar, kendilerine verilen kil ve şekillendirme malzemeleriyle hayallerindeki figürleri, nesneleri yaratacak ve atölye sayesinde psikomotor yeteneklerini ve hayal güçlerini güçlendirecek.

KİTAPTAN SAHNEYE// 23 HAZİRAN // AKM ÇOCUK SANAT MERKEZİ // 16.00

AKM Çocuk Sanat Merkezi, okumayı seven ve kitaplara olan ilgisini arttırmak isteyen miniklere keyif dolu Kitaptan Sahneye etkinliği sunuyor. 23 Haziran Cuma günü 4 -8 yaş arası miniklere yönelik düzenlenen atölye sayesinde çocukların kitaplarla kurdukları ilişkilerin güçlendirilmesi hedefleniyor. Çocukların yazı ve edebiyatla ilişkisinin resimlerle kurulduğu resimli çocuk kitaplarıyla çocukların hayat tecrübelerinin zenginleştirileceği atölyede, “kukla”, “gölge oyunu”, “resimli kart” gibi çeşitli teknikler miniklere müzikli bir kompozisyonla aktarılacak.

ZIP ZIP AHTAPOT // 24 HAZİRAN // AKM ÇOCUK SANAT MERKEZİ // 13.00

AKM Çocuk Sanat Merkezi, 24 Haziran Cumartesi günü 4 -6 yaş aralığındaki miniklere özel Zıp Zıp Ahtopot etkinliği düzenliyor. Çocukların motor becerilerini geliştirirken aynı zamanda ahtapotun fiziksel özelliklerini ve yaşam alanını öğrenme fırsatı bulacakları atölyede makas, karton ve yapıştırıcı gibi malzemelerle eğlenceli bir atölye deneyimi sunulacak. Minikler atölyede ayrıca, kartonu kullanarak kendi Zıpzıp Ahtapot kuklalarını yapacak ve onları renkli ve eğlenceli bir şekilde dekore edecek. Ardından, kuklalarını kullanarak ahtapotun su altı dünyasında nasıl hareket ettiğini ve etkileşimde bulunduğunu gözlemleyecekler.