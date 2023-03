KAFKAS TEBEŞİR DAİRESİ// 1,2 NİSAN // AKM TİYATRO SALONU // 20.30, 15.00



İstanbul Devlet Tiyatrosu, 1 ve 2 Nisan tarihlerinde II. Dünya Savaşı’nı en iyi yansıtan oyunların başında gelen Kafkas Tebeşir Dairesi oyunuyla AKM Tiyatro Salonunda sahne alıyor. Alman şair ve yazar Bertolt Brecht’in sürgün olduğu 1940’lı yıllarda, Çin efsanelerinden oluşan “Tebeşir Dairesi” masalından esinlenerek yazdığı Kafkas Tebeşir Dairesi, II. Dünya Savaşı’nın insanlığı nasıl etkilediğini ve savaş sonrasında “insanlık” yararına ne olması gerektiğini anlatıyor. Brecht “İyilik, vicdan ve adalet” gibi değerlerin kaos anında sınıf fark etmeksizin duruma göre nasıl değiştiğini çarpıcı bir dile gözler önüne seriyor. DÜNYADAN İÇİMİZE // 1 NİSAN // AKM MÜZİK PLATFORMU // 11.00 Atatürk Kültür Merkezi 1 Nisan Cumartesi günü; opera, Türk müziği ve türkülerimizin klasik vokalle buluşacağı çok özel bir performansa ev sahipliği yapacak. Soprano Burcu Soysev, Fügen Yiğitgil ve Ozan Sarıboğa’nın sahne alacağı ‘Dünyadan İçimize’ konseri dinleyicilere, opera sanatının çeşitli dönemlerine ait örneklerle birlikte, klasik Türk müziğine ait eserleri ve türküleri klasik vokal tekniğiyle sunarak, uzun süre hafızalardan çıkmayacak bir deneyim yaşatacak. ANADOLU ATEŞİ // 3 NİSAN // AKM TİYATRO SALONU // 20.30 Kaynağını Anadolu’nun binlerce yıllık mitolojik ve kültürel tarihinden alan, hemen hemen her yöreden derlenmiş 3.000 halk dansı figürü ve halk müziğini içinde barındıran Anadolu Ateşi, 3 Nisan Pazartesi akşamı AKM Tiyatro Salonunda izleyicilerle buluşacak. Bugüne kadar 85 ülkede, 3.500 gösteri ile 20 milyonu aşan sanatsever tarafından izlenen Anadolu Ateşi, halk danslarını bale, modern dans ve dansın diğer disiplinleri ile sentezleyerek kültürel bir şölen yaşatıyor. ANADOLU’DAN EZGİLER // 4 NİSAN // AKM TİYATRO SALONU // 20.30 İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu, Anadolu’dan Ezgiler konseri ile 4 Nisan Salı akşamı AKM Tiyatro Salonunda Anadolu’nun, binlerce yıllık tarihine ve kültürüne ışık tutuyor. Sanat yönetmenliğini Enver Merallı’nın üstlendiği konserde, Yüksel Dilibal, Serhan Çekem Köse, Menşule Palalı, Nuran Duygulu, Duygu Koçak Sezer, Ayşe Engin, Eda Karaytuğ solist olarak sahne alıyor. Geçmişten günümüze uzanan Anadolu tarihinde yaşanan aşkları, hüzünleri, mutlulukları, ağıtları, sevinçleri, özlemleri dile getiren türkülerin icra edileceği konser, sanatseverleri zaman tünelinde bir yolculuğa davet ediyor. TÜRKÜLER GERÇEĞİ SÖYLER // 5 NİSAN // AKM MÜZİK PLATFORMU // 18.00 İstanbul Opera ve Balesi solist şarkıcısı Ufuk Karakoç, 5 Nisan Çarşamba akşamı AKM Müzik Platformunda ‘Türküler Gerçeği Söyler’ konseri için sahne alacak. Ufuk Karakoç, halk müziğimizin otantik şöyleyiş tavrı ve evrensel şarkı söyleme tekniğini birleştiren kendine özgü yorumu ile müzikseverlerle buluşacak. BAHAR TÜRKÜLERİ // 5 NİSAN //AKM TİYATRO SALONU // 20.30 Yeniden doğuşu simgeleyen ve baharın gelişine özel düzenlenen Bahar Türküleri konseri 5 Nisan Çarşamba günü AKM Tiyatro Salonunda sanatseverlerle buluşacak. Şef Uğur Kaya önderliğinde gerçekleşecek konserde Aynur Erdoğan, Çimen Yalçın, Seher Çelik, Gökhan Temur, İsmail Altunsaray, Tekin Büyükkaya solist olarak sahne alacak. Çiçeklerin açtığı, ağaçların yeşerdiği, kuş seslerinin yaygınlaştığı nisan ayının doğadaki yansımalarını Anadolu türküleriyle birleştirilecek olan Bahar Türküleri konseri, dinleyicilere neşe, mutluluk ve coşku vadediyor. İSTANBUL DEVLET SENFONİ ORKESTRASI ÇETİN EMEÇ’İ ANMA KONSERİ // 7 NİSAN // AKM TİYATRO SALONU // 20.00

Yazılı basının ‘Tiraj Ustası’ unvanını verdiği başarılı gazeteci Çetin Emeç, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası’nın AKM Tiyatro Salonu’nda 7 Nisan Cuma akşamı gerçekleştireceği konseriyle anılacak. Şef Thomas Rösner yönetiminde gerçekleşecek konserin solistliğini keman ile Özgecan Günöz üstlenecek. Bu özel konserde; F.Schubert’in Sihirli Arp Üvertürü, M.Bruch’ın Keman Konçertosu Sol Minör’ü ve P.I.Tchaikovsky’nin Senfoni No:4 eserleri icra edilecek. RUMELİ’DEN İSTANBUL’A BEKTÂŞİ NEFESLERİ // 7 NİSAN // AKM MÜZİK PLATFORMU // 18.00 İstanbul Tasavvuf İrfan ve Meydan Meşkleri Topluluğu, Bektaşi musikisinden geniş bir repertuvarı AKM Müzik Platformunda müzikseverlerle buluşturuyor. 7 Nisan Cuma günü M. Evren Hacıoğlu’nun yönetmenliğinde gerçekleşecek konser, Hüseyin Cem Durak’ın anlatımıyla seyirciyle buluşacak. Pek çok tarihi kaynak ve kişiden elde edilen bilgilerle hazırlanan konser repertuvarında, ilk defa icra edilecek eserler yer alacak. GÜNEŞLE BULUŞMAK İSTEYEN KARDAN ADAM // 8 NİSAN // AKM TİYATRO SALONU // 13.00 Romanya’da, oyunları en çok sahnelenen yazarlardan biri olan ve Fransızca yazılarıyla büyük beğeni kazanan Matei Visniec imzalı Güneşle Buluşmak İsteyen Kardan Adam, 8 Nisan Cumartesi günü AKM Tiyatro Salonunda minik tiyatroseverlerle buluşacak. AKM ÇOCUK SANAT MERKEZİNDE BU HAFTA ERKEN MÜZİK ATÖLYESİ //1,2,4,5,7,8,9 NİSAN // AKM ÇOCUK SANAT MERKEZİ // 12.00, 12.00, 14.00, 14.00, 14.00, 12.00, 12.00

Çocukları erken yaşta müzikle tanıştıran atölye, davuldan metalofona, ritim çubuklarından üçgen zillere pek çok çalgıyı küçük sanatçıların hayatına sokuyor. Çocuklar bu sayede hem ritim duygularını geliştiriyor hem de bir orkestranın parçası olma, el-göz- beyin koordinasyonunu geliştirme ve konsantrasyonu artırma gibi kazanımlar elde ediyor. Eğitmen Eda Kocatürk’ün yönetimindeki atölyede müzikle tanışan çocuklar, oyun ve müzik aracılığıyla keyiflerine keyif katıyor. RİTİM ATÖLYESİ // 1,2,4,5,7,8,9 NİSAN // AKM ÇOCUK SANAT MERKEZİ // 11.00, 11.00, 15.00, 15.00, 15.00, 11.00, 11.00



Ritim Atölyesi, çocuklara hem eğlenceli hem de öğretici bir deneyim sunuyor. Eğitmen Eda Kocatürk yönetiminde düzenlenen atölyede çocuklar, kendilerine dağıtılan vurmalı çalgılarla önce ritim kalıplarını öğreniyor, sonrasında toplu olarak oluşturdukları ritim grupları ile çalınan müziğe eşlik ediyor. Atölye, çocukların içlerindeki müzisyeni ortaya çıkarmaları için güzel bir fırsat yaratıyor. RESİMLE TANIŞIYORUM // 1,2,4,5,8,9 NİSAN // AKM ÇOCUK SANAT MERKEZİ // 11.00, 11.00, 16.00, 16.00, 11.00,11.00



AKM Çocuk Sanat Merkezinde Metin Ceyran’ın eğitmenliğinde düzenlenen ‘Resimle Tanışıyorum’ atölyesi, 4–6 yaş arasındaki minikleri sanatın büyülü dünyasıyla buluşuyor. Çocuklar her atölyede farklı bir temayla resimler yapıyor. Hayal güçlerini resmin gücüyle birleştiren çocuklar zihinsel, fiziksel ve ruhsal yönden de gelişiyor. ÇOCUKLAR İÇİN YARATICI DRAMA ATÖLYESİ // 1,2,4,5,7,8,9 NİSAN // AKM ÇOCUK SANAT MERKEZİ // 16.00, 16.00, 16.00, 16.00,14.00, 16.00,16.00 AKM, 4 -6 yaş aralığındaki çocuklara yaratıcılığı çok yönlü kazanmaları amacıyla, çocukların sosyal becerilerini geliştiren Yaratıcı Drama Atölyesi düzenliyor. Çocuklara hayal kurmayı, rol yapmayı, topluluk içerisinde güvenle kendini ifade etmeyi deneyimleten atölye sonrasında minikler, iletişim ve dil becerilerini geliştirmelerinin yanı sıra konsantrasyon, iş birliği, aktif görev alma konularında sanat yoluyla güçleniyor. ÇOCUKLAR İÇİN UKULELE ATÖLYESİ // 1,8 NİSAN // AKM ÇOCUK SANAT MERKEZİ // 16.00 AKM Çocuk Sanat Merkezindeki Ukulele Atölyesi, müziksever minikleri yepyeni bir enstrümanla tanıştırıyor. Ukulelenin temel akorlarını ve parmak kombinasyonlarını öğrenen 7 – 11 yaş aralığındaki çocuklar, atölye için belirlenen şarkıyı hep birlikte çalıp söylüyor. Her atölyede yepyeni bir şarkıyla tanışan çocuklar doyasıya eğlenirken, aynı zamanda geniş bir ukulele repertuvarına da hakim oluyor. RESİM SEVİNCİ // 1,2,4,5,8,9 NİSAN // AKM ÇOCUK SANAT MERKEZİ // 12.00, 12.00, 15.00,15.00, 12.00, 12.00 Metin Ceyran ile Resim Sevinci, AKM Çocuk Sanat Merkezinde geleceğin ressamlarını yetiştiriyor. Farklı temalarda benzersiz resimlere imza atan 7-11 yaş aralığındaki çocuklar, duygu ve düşüncelerini kâğıda aktarırken, zengin iç dünyalarını da boyayla dışa vuruyor. Detaylı bilgi için https://akmistanbul.gov.tr/ adresi ziyaret edilebilir.