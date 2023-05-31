Atatürk Kültür Merkezi'nde 5-11 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek öne çıkan etkinlikler şu şekildedir;

AMADEUS // 6 HAZİRAN // AKM TÜRK TELEKOM OPERA SALONU // 20.30

Peter Shaffer tarafından kaleme alınan, dünya müzik tarihinin unutulmaz bestecileri Wolfgang Amadeus Mozart ile Antonio Salieri’nin eşsiz hikayesi Amadeus, 6 Haziran Salı günü AKM Türk Telekom Opera Salonunda tiyatroseverlerle buluşuyor. Işıl Kasapoğlu rejisiyle Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertainment ortak yapımıyla sahnelenen oyunun başrollerini Selçuk Yöntem (Antonio Salieri), Tansu Biçer (Wolfgang Amadeus Mozart) ve Özlem Öçalmaz (Constanze Weber) paylaşıyor. 70 kişilik dev bir ekiple sahnelenen Amadeus, 2022 Afife Tiyatro Ödülleri’nde Haldun Dormen Özel Ödülü’nün yanı sıra XX. Direklerarası Seyirci Ödülleri’nde Işıl Kasapoğlu En İyi Yönetmen, Selçuk Yöntem Sürekli Mükemmeliyet ve Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertainment En İyi Prodüksiyon olmak üzere 3 dalda ödüle layık görüldü. Aynı zamanda GQ Türkiye Men of The Year 2022 Göz Alıcı Başarı Ödülü ile pazarlama ve reklam alanında 6 Kristal Elma ile 4 Felis ödülünü de kucaklayan Amadeus, en merak edilen oyunların başında geliyor.



SUAT ULUTAŞ KONSERİ // 8 HAZİRAN // AKM ÇOK AMAÇLI SALON // 19.00

İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu, 8 Haziran Perşembe akşamı AKM’de Suat Ulutaş konseriyle sanatseverlerle buluşuyor. AKM Çok Amaçlı Salonda gerçekleşecek konserin solisti Suat Ulutaş’a, Sertaç Tezeren (kemençe), Mustafa Tabak (kanun), Özata Ayan (tambur), İsmail Hakkı Fencioğlu (ud) ve Günay Uysal (bas kemençe) eşlik edecek. Konserde müzikseverleri Dede Efendi’den başlayarak Osmanlı’nın son, Cumhuriyet’in ilk dönemlerinde doğmuş bestecilerin eserlerinden oluşan bir repertuvar bekliyor.

VİŞNE BAHÇESİ // 9, 10 HAZİRAN // AKM TİYATRO SALONU // 20.00, 15.00, 20.00

Tarihin en ünlü kısa öykü yazarlarından olan Anton Çehov’un en bilinen eserlerinden Vişne Bahçesi, AKM Türk Telekom Opera Salonunda sahneleniyor. 9 ve 10 Haziran tarihlerinde Kocaeli Şehir Tiyatroları oyuncuları tarafından sahnelenecek oyun, Çehov’un tamamladığı son oyun olması yönünden de önem taşıyor. İnsanların büyük değişimleri karşılama biçimlerine, zorluklarla baş etme mücadelelerine odaklanan oyun, 19. yüzyıl Rusya’sında geçiyor. Vişne Bahçesi’nin insanları, içinden geçtikleri büyük değişimle kendi bildikleri şekilde baş etmeye çalışırken; aslında kendilerinden sonraki insanlara bir hikâye anlatıyor.

14. ULUSLARARASI İSTANBUL OPERA FESTİVALİ - GALA KONSERİ // 10 HAZİRAN // AKM TÜRK TELEKOM OPERA SALONU // 20.00

14. Uluslararası İstanbul Opera Festivali, 10 Haziran Cumartesi günü AKM Türk Telekom Opera Salonunda gala konseriyle başlıyor. Sezon boyunca sanatseverleri dünya standartlarında temsiller ve performanslarla büyüleyen İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin gala konseri de adeta bir yıldızlar geçidiyle açılıyor.

SEZON SONU KONSERİ "MUHAYYER" // 11 HAZİRAN // AKM TİYATRO SALONU // 11.30

Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu, muhayyer makamından eserlerle sezona veda ediyor. 11 Haziran Pazar günü Şef Mehmet Güntekin yönetiminde AKM Tiyatro Salonunda gerçekleşecek konserin ilk bölümünde önce bir klasik takım, ardından makamın seçkin şarkıları seslendirilecek. Konserin devamında Şükrü Özoğuz (keman) ve Murat Bağdatlı (ud) saz müziği repertuvarının iki özel örneğini müzikseverlerle buluşturacak, solist Atakan Akdaş ise neoklasik dönemden seçtiği dört eseri seslendirecek. Konser, koronun seslendireceği hisarbuselik makamından eserlerle sona erecek.

AKM ÇOCUK MERKEZİNDE BU HAFTA

RESİM SEVİNCİ // 06-07-10-11 HAZİRAN // AKM ÇOCUK SANAT MERKEZİ // 15.00,12.00

Metin Ceyran ile Resim Sevinci, AKM Çocuk Sanat Merkezinde geleceğin ressamlarını yetiştiriyor. Farklı temalarda benzersiz resimlere imza atan 7-11 yaş aralığındaki çocuklar, duygu ve düşüncelerini kâğıda aktarırken, zengin iç dünyalarını da boyayla dışa vuruyor.

ÇOCUKLAR İÇİN YARATICI DANS ATÖLYESİ // 10 HAZİRAN // AKM ÇOCUK SANAT MERKEZİ // 13.00

AKM Çocuk Sanat Merkezindeki Yaratıcı Dans Atölyesi, 4-6 yaş aralığındaki minik sanatseverlere yaratıcılıklarını dans yoluyla ifade etme fırsatı sunuyor. Sevdikleri müzikler eşliğinde basit dans hareket kombinasyonlarıyla tanışan çocuklar, dans ederken doğaçlama yapmayı ve hayal güçlerini kullanmayı da öğreniyor. Minik dansçılara yaşıtlarıyla gönüllerince dans ettikleri keyifli bir deneyim sunan Buse Nur Bekdemir’in eğitmenliğini üstlendiği atölye, çocukların zihinsel ve bedensel gelişimlerine katkıda bulunuyor.

LEGO EDUCATION İLE YARATICI ELLER İŞ BAŞINDA // 10 HAZİRAN // AKM ÇOCUK SANAT MERKEZİ // 16.00, 17.00

AKM Çocuk Sanat Merkezinde gerçekleştirilecek Lego Education ile Yaratıcı Eller İş Başında atölyeleri; bütünsel bir yaklaşımla tasarlanan etkinliklerle çocukların tüm bedenlerini ile hareket ettirirken hem soyut düşünme, benzerlik kurma, sıralama, ince motor becerileri, ifade gücü, mantıksal düşünme, el-göz koordinasyonu gibi becerilerini geliştirmelerine hem de hayal güçlerini heyecanla ve sevinçle beraber kullanıp yeni keşifler yapmalarına destek sağlayacak.

RESİMLE TANIŞIYORUM // 06-07-10-11 HAZİRAN// AKM ÇOCUK SANAT MERKEZİ //16.00, 11.00

AKM Çocuk Sanat Merkezinde Metin Ceyran’ın eğitmenliğinde düzenlenen ‘Resimle Tanışıyorum’ atölyesi, 4–6 yaş arasındaki minikleri sanatın büyülü dünyasıyla buluşuyor. Çocuklar her atölyede farklı bir temayla resimler yapıyor. Hayal güçlerini resmin gücüyle birleştiren çocuklar zihinsel, fiziksel ve ruhsal yönden de gelişiyor.

RİTİM ATÖLYESİ // 07-08-09-10-11 HAZİRAN // AKM ÇOCUK SANAT MERKEZİ // 14.00, 15.00, 16.00, 11.00

AKM Çocuk Sanat Merkezinde gerçekleşen Ritim Atölyesi, çocuklara hem eğlenceli hem de öğretici bir deneyim sunuyor. Eğitmen Eda Kocatürk yönetiminde düzenlenen atölyede çocuklar, kendilerine dağıtılan vurmalı çalgılarla önce ritim kalıplarını öğreniyor, sonrasında toplu olarak oluşturdukları ritim grupları ile çalınan müziğe eşlik ediyor. Atölye, çocukların içlerindeki müzisyeni ortaya çıkarmaları için güzel bir fırsat yaratıyor.

EBEVEYN-ÇOCUK MÜZİKLE TANIŞIYORUM // 07-08-09-10-11 HAZİRAN // AKM ÇOCUK SANAT MERKEZİ // 15.00, 16.00

Atatürk Kültür Merkezi, 2-4 yaş aralığındaki en minik ziyaretçilerine de miniklerin gelişimine katkı sağlamak adına Ebeveyn – Çocuk Müzikle Tanışıyorum Atölyesi düzenliyor. Miniklerin ebeveynleriyle katılacağı atölyede vurmalı çalgılar kullanılarak, renklerle, çeşitli görsellerle oyunlar oynanıyor, katılımcılar müziklere eşlik ediyor. Bu atölyede çocukların tempo algıları gelişiyor, birlikte hareket etmeyi öğreniyorlar ve çalgıları çalarken psikomotor becerilerini geliştiriyorlar.

ERKEN MÜZİK ATÖLYESİ // 08-09-10-11 HAZİRAN // AKM ÇOCUK SANAT MERKEZİ // 14.00, 12.00

Çocukları erken yaşta müzikle tanıştıran atölye, davuldan metalofona, ritim çubuklarından üçgen zillere pek çok çalgıyı küçük sanatçıların hayatına sokuyor. Çocuklar bu sayede hem ritim duygularını geliştiriyor hem de bir orkestranın parçası olma, el-göz- beyin koordinasyonunu geliştirme ve konsantrasyonu artırma gibi kazanımlar elde ediyor. AKM Çocuk Sanat Merkezinde eğitmen Eda Kocatürk’ün yönetiminde gerçekleşen atölyede müzikle tanışan çocuklar, oyun ve müzik aracılığıyla keyiflerine keyif katıyor.

MİNİ BALE ATÖLYESİ // 10 HAZİRAN // AKM ÇOCUK SANAT MERKEZİ // 14.00

Buse Nur Bekdemir eğitmenliğinde AKM Çocuk Sanat Merkezinde gerçekleşen Mini Bale Atölyesi, 4-5 aralığındaki geleceğin sanatçılarını küçük yaştan itibaren sanatın güzellikleriyle tanıştırıyor. Atölyede çocuklar dans ve ritim becerilerini artırmanın yanı sıra bale figürlerinin sağladığı düzen ve ölçüyle el, kol ve bacak koordinasyonlarını geliştiriyor, canlandırılan masal ve hikâyeler ışığında hayal güçlerini zenginleştiriyor ve daha düzgün, dengeli ve kuvvetli bir bedene sahip oluyor.

ÇOCUKLAR İÇİN DANS ATÖLYESİ // 10 HAZİRAN // AKM ÇOCUK SANAT MERKEZİ // 15.00

Yaratıcılığı dışa vurmanın en güzel yollarından biri olan dans, çocuklarla buluşuyor. AKM Çocuk Sanat Merkezinde 7-12 yaş aralığındaki çocuklar, popüler şarkılar eşliğinde hep birlikte çeşitli kombinasyonlar oluşturup, özgün dans hareketleri ortaya çıkarıyor. Çocuklar müziğin ve dansın büyüsüyle coşarken, aynı zamanda beden koordinasyonları ve ritim duyguları da gelişiyor

EBEVEYN-ÇOCUK DANS ATÖLYESİ // 10 HAZİRAN // AKM ÇOCUK SANAT MERKEZİ // 17.00

Atatürk Kültür Merkezi, 10 Haziran Cumartesi günü düzenlediği ebeveyn çocuk dans atölyesi ile ailelere keyif dolu bir deneyim yaşatacak. 3-4 yaşlarındaki çocukların ebeveynleri ile birlikte katılacağı atölyede aileler hem eğlenecek hem de dans bilgisi edinecek. Çocukların ebeveynleriyle dans ve ritim hissini yaşayacakları atölye, katılımcıların müzik kulaklarının gelişmesine, vücutlarının düzgün, dengeli ve kuvvetli gelişiminin temellerinin atılmasına katkıda bulunacak.

ÇOCUKLAR İÇİN DRAMA ATÖLYESİ // 10-11 HAZİRAN // AKM ÇOCUK SANAT MERKEZİ // 16.00, 14.00

Drama atölyesinde 7–11 yaş arasındaki çocuklar hayal güçlerini sahneye yansıtıyor. AKM Çocuk Sanat Merkezindeki atölyede rol yapmayı, canlandırmayı, doğaçlamayı öğrenen çocuklar, bir olaydan yola çıkıp farklı maceralara atılıyor. Atölye, çocukların yaratıcılıklarının gelişmesine katkıda bulunurken, sosyal beceri, iletişim ve özgüven gibi konularda da sanat yoluyla güçlenmelerini sağlıyor.



ÇOCUKLAR İÇİN YARATICI DRAMA ATÖLYESİ // 10-11 HAZİRAN // AKM ÇOCUK SANAT MERKEZİ // 17.00, 15.00

Atatürk Kültür Merkezi, 4 -6 yaş aralığındaki çocuklara yaratıcılığı çok yönlü kazanmaları amacıyla, çocukların sosyal becerilerini geliştiren Yaratıcı Drama Atölyesi düzenliyor. Çocuklara hayal kurmayı, rol yapmayı, topluluk içerisinde güvenle kendini ifade etmeyi deneyimleten atölye sonrasında minikler, iletişim ve dil becerilerini geliştirmelerinin yanı sıra konsantrasyon, iş birliği, aktif görev alma konularında sanat yoluyla güçleniyor.

ÇOCUKLAR İÇİN UKULELE ATÖLYESİ // 11 HAZİRAN // AKM ÇOCUK SANAT MERKEZİ //15.00

AKM Çocuk Sanat Merkezindeki Ukulele Atölyesi, müziksever minikleri yepyeni bir enstrümanla tanıştırıyor. Ukulelenin temel akorlarını ve parmak kombinasyonlarını öğrenen 7 – 11 yaş aralığındaki çocuklar, atölye için belirlenen şarkıyı hep birlikte çalıp söylüyor. Her atölyede yepyeni bir şarkıyla tanışan çocuklar doyasıya eğlenirken, aynı zamanda geniş bir ukulele repertuvarına da hakim oluyor.

ÇOCUKLAR İÇİN SERAMİK BOYAMA ATÖLYESİ // 11 HAZİRAN // AKM ÇOCUK SANAT MERKEZİ // 17.00

4 - 6 yaş aralığındaki minikler Atatürk Kültür Merkezinde seramikle tanışıyor. 11 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek Seramik Boyama atölyesinde miniklerin kullanacağı tüm ürünler ‘’İyi Bak Dünyana” vizyonuyla hareket eden Çanakkale Seramik’in atık malzemelerinden oluşacak. Bu malzemelerin yeniden değerlendirilebildiğini deneyimle keşfedecek olan minikler geri dönüşüm konusunda bilinçlenecek. Çocuklara hayal güçlerini kullanarak seramik tasarlama tekniklerinin öğretileceği atölyede sonunda minikler kullan-at felsefesinden de uzaklaşmış olacak.

SERAMİK BOYAMA ATÖLYESİ // 11 HAZİRAN // AKM ÇOCUK SANAT MERKEZİ // 16.00

AKM Çocuk Sanat Merkezinde 7 – 11 yaş aralığındaki çocuklara yönelik düzenlenen Seramik Boyama atölyesinde çocuklar, sürdürülebilir geleceğin inşası için tasarım sürecinden başlayarak tüm üretim süreçlerinde “İyi Bak Dünyana” vizyonuyla hareket eden Çanakkale Seramik ile, artık seramikleri yeniden değerlendirecek. Atık malzemelerin geri dönüşüm ile yeniden kullanıma kazandırılmasını, zenginliğini keşfetme yolculuğuna çıkacak olan çocuklar, sürdürülebilir sağlıklı bir dünya konusunda bilinçlenecekler. Çocukları kullan-at felsefesinden uzaklaştırmak amacıyla düzenlenen bilinçlendirme atölyelerinde, çocukların hayal güçlerini kullanarak seramik karolardan kendi seramiklerini tasarlama imkanı sunuluyor.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi