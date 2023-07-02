Şanlıurfa Valiliği, Atatürk heykelinin üzerine çıkan Suriyeli şahısın gözaltına alındığını açıkladı.

Şanlıurfa Valiliği yaptığı yazılı açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında "Suriyeli gençten haddini aşan eylem: Ata’ya saygısızlık" başlıklı paylaşımların yapıldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"02.07.2023 tarihinde bir haber ajansından ve bazı sosyal medya hesaplarında "Suriyeli gençten haddini aşan eylem: Ata’ya saygısızlık" başlıklı haber uyarınca aşağıdaki hususların kamuoyu ile paylaşılması gerektiği anlaşılmıştır.

Olayın şüphelisi Suriye uyruklu M.E. (13) güvenlik güçlerimizce yakalanmış olup gerekli işlemler için Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edilmiştir.

Konu, tüm birimlerimizce hassasiyetle ve yakından takip edilmektedir.

İlimizde bu ve benzeri provokatif eylemlere kesinlikle müsaade edilmeyecektir."