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Atatürk filminin yönetmeni Mehmet Ada Öztekin, kurucusu olduğu motosiklet kulübü Rain Dogs’un düzenlediği organizasyonla Anıtkabir’i ziyaret etti. Anıtkabir özel defterini imzalayan Öztekin “Biz bir film yaptık ve yalnızca dönemine değil, kendisinden sonraki dönemlere, nesillere, hatta dünyaya ilham olabilmiş bir kahramanı anlatmak istedik.”

Bir Mehmet Ada Öztekin filmi olan Atatürk, sinema gösterimleriyle izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor. Hazırlıkları 1,5 yıl, çekimleri 4 ay süren filmin yönetmeni Öztekin, kurucusu olduğu Rain Dogs Motosiklet Kulübü ile birlikte Anıtkabir’i ziyaret etti.

Filmi izleyiciyle buluşturmak için heyecanlı olduklarını belirten Mehmet Ada Öztekin, duygularını şu sözlerle anlattı:

“Bizlere armağan ettiği Cumhuriyet’imizin 100. yılında, O’nu tüm dünyaya anlatacağımız uluslararası nitelikte bir filmle Ata’mızın huzurunda olduğum için çok gururlu ve mutluyum; o kadar ki kalbim duracak sandım. Biz bir film yaptık ve yalnızca dönemine değil, kendisinden sonraki dönemlere, nesillere, hatta dünyaya ilham olabilmiş bir kahramanı, seni anlatmak istedik. Biz bir film yaptık ve yetim kalmış bir çocuğu Türk milletinin babası yapan ateşi anlatmak istedik. Çünkü inandık ki; Mustafa Kemal Atatürk’ü daha iyi anlamak, bu vatana hizmet etmenin, kurduğu Cumhuriyet’in ve ilkelerinin savunusunda en güçlü silahımız olacaktır. “

Lanistar Medya yapımı olan Atatürk’ün sinema gösterimleri iki film hâlinde 3 Kasım’da ve 5 Ocak 2024’te yapılacak. Yapımda; Atatürk rolünü Aras Bulut İynemli, Zübeyde Hanım’ı Songül Öden, Ali Rıza Efendi’yi Mehmet Günsür, Enver Paşa’yı Sarp Akkaya ve Madame Corinne’i Esra Bilgiç canlandırıyor. Atatürk’ün çocukluğu ile başlayan “Atatürk 1. Film” Millî Mücadele’ye giden yolda kahramana dönüşerek hem kendi hem de ülkesinin kaderini değiştiren bir lideri anlatıyor.

Rain Dogs Motosiklet Kulübü’nün düzenlediği Anıtkabir ziyareti sırasında Atatürk’ün mozolesine çelenk bırakan Yönetmen Mehmet Ada Öztekin, Anıtkabir özel defterine şu satırları yazdı:

“Ulu Önderimiz, Büyük Atatürk,

Azimle, inançla, savaşlarla ve aziz şehitlerimizin kanlarıyla inşa ettiğin Cumhuriyet’imizin 100. yılında, seni anlatan “Atatürk” filminin yönetmeni ve kurucularından olduğum Rain Dogs Motosiklet Kulübü’nün üyesi tüm kardeşlerim, başkan yardımcım ve başkanımla huzurunda bulunmanın gururunu yaşıyoruz.

Ata’m,

Yalnız kendi dönemine değil, senden sonraki dönemlere, nesillere hatta dünyanın önemli liderlerine ilham veren bir kahraman ve lider olarak biliyoruz ki; bundan sonra da seni anlayanlara, vatan sevgisinin anlamını bilen, bağımsızlığın önemini kavrayanlara ışık olmaya devam edeceksin.

Bizim de kurduğun Cumhuriyet’i ve ilkelerini savunma irademiz, büyük adını yaşatma azmimiz bitmeyecektir; emanetin emin ellerdedir.

Açtığın yolda, gösterdiğin hedefe hiç durmadan yürüyeceğimizi bir kez daha yineliyor, huzurunda saygıyla eğiliyoruz.

Nice 100 yıllara,

Aziz ruhun şad’olsun.”