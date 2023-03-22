İyi görme ve iyi görünmeyi herkese ulaştırmayı misyon edinen, imza attığı ilklerle sektöründe fark yaratan Atasun Optik, güneş gözlüklerini web sitesi üzerinden online olarak deneme imkanı sunan uygulaması ile bir kez daha ödüllendirildi. Atasun Optik “Sanal Deneme” uygulaması ile; başarılı pazarlama teknolojilerinin değerlendirmeye alındığı MarTech Awards 2023’te "Müşteri Deneyiminde En İyi Teknoloji Kullanımı", "E-Ticaret Sektöründe En İyi Teknoloji Kullanımı" ve "En İyi E-Ticaret Teknolojisi" kategorilerinde 3 ödülün sahibi oldu. Atasun Optik’in yenilikçi bakış açısını yansıtan ve inovatif bir alışveriş seçeneği sunan “Sanal Deneme” uygulaması ile müşteriler ilk adımda kamera aracılığıyla yüzünü tanıtıyor ve ardından AR teknolojisi sayesinde güneş gözlüklerini Atasun Optik web sitesi üzerinden deneyebiliyor, yüz şekline uygun modeli kolayca seçebiliyor. Sektöründe bir ilk olan bu uygulama ile bugüne dek birçok ödüle layık görülmekten mutluluk duyduklarını ifade eden Atasun Optik Pazarlama ve E-ticaret Direktörü Erdem Altay; “Müşterilerimizin talep ve beklentilerine uygun çözümler için çalışıyoruz, ‘Sanal Deneme’ de bunun en güzel örneklerinden. Uygulamamız ilk günden bugüne 1 milyona yakın kullanıcı tarafından denendi ve alışveriş dönüşümü oranları 2,5 katını aştı. Müşterilerimizden aldığımız geri bildirimler çok olumlu. Sektörümüze örnek teşkil eden yenilikçi uygulamalar geliştirmeye devam edeceğiz” dedi. Müşterilerine kusursuz müşteri deneyimini sunmaya devam eden Atasun Optik’in sanal deneme uygulamasına linkten ulaşılabiliyor.