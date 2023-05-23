Atarlı Sözler 2023! Sevgiliye atarlı Kapak Sözler! 2023 en yeni sevgiliye atarlı kapak sözler nelerdir? sorusunun cevabı internette aratılıyor. Özellikle sosyal medya üzerinden sevdiklerimize gönderilecek en anlamlı atarlı sözler nelerdir? Vatandaşların kızgınlıkları,kırgınlıkları zamanında sosyal medya üzerinden düşüncelerini belli etmeden hikaye vs... tarzı yerlerde paylaşabileceği sözler neler? İşte en güncel atarlı giderli sözler 2023...

EN GÜNCEL ATARLI GİDERLİ SÖZLER 2023

Hala çözemedim; uzaktan mı adamsın, adamlığa mı uzaksın.

İstediğin gibi değilsem, isteklerini değiştir, ben değişmem.

Kredisi bitmiş bir dostluğun limitini yükseltmeye gerek yok.

Ben kötü biri değilim. Sen iyi biri olmamı hak etmemişsindir.

Suskunluğumu hаfife аlmа; konuşursаm Giderli Sözler аğır gelir kаldırаmаzsın!

Gökte uçuşan rengarenk balonlar gibisin güzelim. Ambalajı ilgi çeken ama içi bomboş

Bana akıl vermeye kalkıyorsun ama elinde kalan sana yetecek mi?

Uzun lafa gerek yok! Hafif insanlara ağır gelecek karakterimiz var.

Sen gözyaşlarını silmeye devam et. Ben gözyaşımı akıtanları silerim!

Gittiğini öğrenmiş tüm dostlar. Bugün yine sordular seni, "mal kaybıydı üzülmeyin" dedim.

Kralın kızıyım ben! Beyaz atlı prens bekleyerek ömür geçiremem.

Boşuna uğraşma tatlım. Bu kirli çamaşırlar, çamaşırlar makinesine sığmaz.

Ateş olsan, anca sigaramı yakarsın.

Bu hayatta biri gelir, biri gider. Gelene merhaba, gidene elveda.? Adam gibi sevene can feda…!

Selamımızı almaz oldun, yüzümüze bakmaz oldun, canımız dedik takmaz oldun, sen benim gözümde yok oldun.

Dünyada şahsınız padişahsınız anladık da, ne şahlar ne padişahlar geldi geçti bu yalan dünya da. Ana baba gardaş hısım akraba, sözüm cennettir hak yoldunda, Kuran okuyup Rabbime el açana.

Senin bağımlısı olduğun korkular benim tiryakim ayık ol güzelim.

SEVGİLİYE ATARLI GİDERLİ SÖZLER

Güneşin arkasına saklanmışsın ama gölgenin altında kalmışsın.

Gerek yok keşkelere yanımdaysan mutlu ederim, yolundaysan mutluluklar dilerim…!

Ömrünü verecekmiş gibi gelenler, ömrümüzü alıp giderler….!

Laflarım içtiğim çay gibidir; adamına göre açık, adamına göre kapalı..

Beni kaybetmeyi seçeni, kazanmak için uğraşmam!!!

Kimse kendini ağırdan satmasın, indirimli günlerini de gördük.

Öyle küçüldün ki gözümde, cebime gir diyeceğim de cebimdeki bozuk para kadar değerin yok…

Saat bizi yanlış mı anladı ; yoksa biz mi zamanı akışına bırakamıyoruz.

Sensiz nefes alamam diyordun şimdi bakıyorum da bir başkasıyla nefes nefese kalmışsın.

Ben senle var oldum gidince de sudan çıkmış bir balık gibi napıcağımı bilemedim. İşte böyledir hayat, bazen napıcağını bilemezsin, bir balığın kıyıya çekildiği zamanki hali gibi !…

Benim gözümden düşen insanların canı acımıyor! Çünkü kimse daha canı acıyacak kadar yükseğe çıkmadı bende.

Kıskanç biri değilim, benim yazdığım şiire imza atmaya kalkanın; önce elini sonra imza atığı kalemi kırar, sonra da siyah kalemle çizerim.!

Kazanmak istiyorsan önce kaybetmekten zevk alacaksın.. Geçici heves değil hak edene nefes oluruz.

Yanımdayken adamdın, yanımdayken insandın, yanımdayken yürektin şimdi başkasının yanındayken neysin….

Kalbimin kilidi olabilirsin ancak açmayı öğreneceksin.

Seni sevgimle anlatamam, mutluluğumla dile getiremem “ama” nefretimle unutabilirim.!