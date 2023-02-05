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66. dakikada Faal'ın sağ kanatta ceza sahası son çizgisinden yaptığı ortada Chouiar'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

55. dakikada Kasımpaşa atağında ceza sahası önünde Ben Ouannes'in sert şutunda, top üstten auta gitti.

35. dakikada Hajradinovic'in uzun pasında sol kanatta topu alan Faal, kalesini terk eden Erce Kardeşler'i geçerek ceza sahası sağ çaprazından topu boş kaleye göndermek istedi, ancak meşin yuvarlak direğe çarparak auta çıktı.

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34. dakikada Chouiar'ın pasında ceza sahası sağ çaprazında Ben Ouannes'in şutunda, top kaleci Erce Kardeşler'de kaldı.

2. dakikada Ben Ouannes'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Faal'ın şutunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

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