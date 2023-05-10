Bir oğulları olan ve geçtiğimiz aylarda kızları Zenia ile ikinci kez anne-baba olmanın heyecanını yaşayan çift, objektiflere minik kızları ile poz verdiler. Alışveriş için geldiklerini belirten Atakan Arslan, 30 Mayıs'ta vizyona girecek filmi için heyecanlı olduğunu dile getirdi. Muhabirlerin 'evde kimin sözü geçer?' sorusu üzerine yanıt veren oyuncu, esprili bir şekilde 'bizde patron Serap, o ne derse o olur' dedi.