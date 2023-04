Dr. Sinan Oğan ve Prof. Dr. Ümit Özdağ tanıtım toplantısında konuşma yaptı:

Prof. Dr. Ümit Özdağ: “Türkiye ayağındaki prangalardan kurtulacak. Türk kadınları sokaklarda korkusuzca yürüyebilecekler. Ülkemizde mülteci istemiyoruz. Burası göçmenistan değil. Burası Türkiye ve Türkiye olarak kalacak.”

“FETÖ önünde onlar diz çöksün biz çökmeyeceğiz. Onlar HDP’ye taviz versinler biz vermeyeceğiz. Diğerleri HÜDA PAR’la çıksınlar Diyarbakır’da ortak miting yapsınlar, biz yapmayacağız. Atatürk’ün Altı Ok’u da Türkeş’in Dokuz Işık’ı da ATA İttifakı’nda bir araya gelmiştir. Türk milliyetçiliği, Atatürkçülük, ATA İttifakı’ndan başka hiçbir yerde temsil edilmemektedir.”

“Büyük bir kuşatma altındayız. HDP’yi, HÜDA PAR’ı normalleştirenler onların siyaset yapmasını teşvik edenler, önlerini açanlar, Ata İttifakı’nı ve Zafer Partisi’ni dışlamanın ve yok etmenin mücadelesini veriyorlar. Vermiş olduğumuz mücadele milli bir mücadele. Biz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşlarının kararlılığıyla arkamızda onun vermiş olduğu büyük mücadelenin kutsallığını hissederek 14 Mayıs’a kadar ve ondan sonra sokak sokak, cadde cadde, meydan meydan dolaşacağız. Hepiniz Sakarya Savaşı’nda çarpışan Türk askerleri gibi her bir oy için savaşın. Almış olduğunuz her oy, kazanmış olduğunuz her insan Türkiye’nin milli savunması için bir cephanedir. Makam mücadelesi vermiyoruz, vatan mücadelesi veriyoruz.”

Dr. Sinan Oğan: Cumhuriyetimizin 100. senesindeyiz ve bir seçim karşısındayız. Şimdiye kadar yok sayılanların ötelenenlerin kendi öz yurdunda garip olanların seçimi olacak. Cumhur İttifakı’nın yedeği olarak görülelim. Televizyonlar bizi yok saymaya devam etsinler. İttifaklar kendi aralarında paylaştıklarını sansınlar. Biz bu memlekette karşı değil biz bu memleketin sahibi olduğumuzu göstereceğiz. Türk siyasi yelpazesine beraber bakalım Türkiye’de 4 ana yelpaze görürüz şimdi bize iki yelpaze göstermeye çalışıyorlar. Bizi izleyen ve bu durumdan haberdar olmayanlar için söylüyorum. Sol Parti Genel Başkanı diyor ki yüzde 50’yi aşacağım. Kimin oyuyla HDP’nin oyuyla mı? Cumhur İttifakı da biz de yüzde 50’yi aşacağız kimin oyuyla HÜDA PAR’ın az buçuk oyuyla mı? Başka Türk milliyetçilerinin oyuyla, onlar diyor ki biz sizin milliyetçiliğinizi ayaklar altına aldık gelin bizi seçin. Ama bizler onların çamur seviyesine asla inmeyeceğiz.

