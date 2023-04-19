SAKARYA (AA) - Ata İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Sakarya'da ziyaretlerde bulundu.

Seçim çalışmaları kapsamında kente gelen Oğan, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası ile Sakarya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Adapazarı ilçesindeki bir otelde kentteki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle buluşan Oğan, zorlukların hepsini aşacaklarını belirtti.

Oğan, seçim güvenliğiyle ilgili cumhurbaşkanı adayları Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce'yi ziyaret ettiğini anımsatarak, "Sakarya'dan, Sayın Erdoğan'dan randevu beklediğimi bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Kendisiyle seçim güvenliğini konuşmak hem de cumhurbaşkanı adaylarının konuşabileceğini Türk milletine göstermek istiyoruz. Seçimin yüksek tansiyonda geçmesinin ne Sayın Erdoğan'a ne diğer adaylara ne de bu ülkeye faydası var." dedi.

Bir gazetecinin "Tekrar MHP Genel Başkanlığı'na aday olmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna Oğan, "Şu an MHP'nin ya da başka partinin genel başkanlığına değil cumhurbaşkanlığına adayım. Önümdeki siyaset çizgisinin temelinde bu ülkeyi yönetmek arzusu, Türk milliyetçilerinin bu ülkeyi yönetebilecekleri vizyonunu ortaya koyma isteği ve iradesi var. Onun için önceliğim şu an cumhurbaşkanlığı seçimleri." yanıtını verdi.

- "Birilerinin getirip yanımıza monte ettiği kimse yok"

Daha sonra Çark Caddesi'nde esnaf ziyareti gerçekleştiren Oğan, vatandaşlarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi.

Ziyareti sırasında konuşan Oğan, "Birilerinin getirip yanımıza monte ettiği kimse yok. Biz varız, Ata İttifakı ve Türk milleti var. Başka kimse yok bizim yanımızda." diye konuştu.

Oğan, en radikalinden en uyumlusuna kadar konuşup anlaşamayacağı kimsenin bulunmadığına işaret ederek, "Biz sadece ve sadece terörü, bu ülkenin birliğine ve bütünlüğüne kastedenleri dışlıyoruz, ayırıyoruz. Onun dışında farklı düşünceyi kucaklıyoruz. 'Gelin' diyoruz. Siz, 'Şu yoldan gidersek doğruya ulaşırız' diyorsunuz. Biz de 'bu yoldan gidersek' diyoruz. Ama sonuçta doğru tektir. O yüzden konuştuk, uzlaştık. Gençler artık bizimle." ifadesini kullandı.