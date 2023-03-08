Başarılı komedyen Ata Demirel kilolarıyla başı dertte olan ünlülerden. Uzun yıllar boyunca diyetler uygulasa da pek başarılı olamayan Ata Demirel, bu sefer verdiği kilolarla görenleri şaşırttı.

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22 kilo veren Ata Demirer'in son hali şaşırttı! Adeta iğne ipliğe döndü - Diyet Haberleri
En son çektiği "Bursa Bülbülü" filmiyle büyük başarı yakalayan Demirel, konuk olduğu 'Fatih Altaylı İle Bire Bir'de 22 kilo verdiğini açıklamıştı.

Ata Demirer bakın nasıl zayıfladı! 4.5 ayda 22 kilo verdi

Fatih Altay'lı Şaşırdı
Fatih Altaylı'nın nasıl verdin kiloları sorusuna Ata Demirer, "Öğlen ve akşam karbonhidrat tüketmedim, direk et - balık yani proteinle beslendim. Sabahları da 45 dakika yürüdüm. 4 - 5 ayda 22 kilo verdim. Meğersem glutenle ilgili sorunum varmış demek ki..." dedi.

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Kaynak: Yenigün Haber Merkezi