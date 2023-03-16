"Bursa Bülbülü" filmi ile sevenlerinin takdirini toplayan başarılı komedyen Ata Demirer, yakın bir dostuyla birlikte İstinyePark'da objektiflere takıldı. Günün erken saatlerinde alışveriş merkezine gelen Demirer ve arkadaşı, Markalar Sokağı'nda bulunan Beymen mağazasına girmeden önce gazeteciler tarafından görüntülendi. Verdiği kilolar ile dikkat çeken komedyen alışverişin ardından yakın arkadaşıyla yemek yedi. Alışveriş yapan ve yemek yiyen Ata Demirer, daha sonra özel aracıyla alışveriş merkezinden ayrıldı.



Kaynak: Yenigün Haber Merkezi