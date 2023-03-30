Atatürk Üniversitesi güz dönemi bütünleme sınavları bugün başlıyor. Online sınavların tarih ve saat aralıkları Üniversitenin resmi adresinde yayınlandı.
Online bütünleme sınav sistemi 29 Mart – 9 Nisan 2023 tarihleri arasında her gün 10:00 – 23:00 saatleri arasında açık olacaktır. Sisteme kayıtlı öğrenciler https://esinav.ataaof.edu.tr/ adresini kullanarak doğrudan sınav sistemine erişebilirler. Öğrenciler, Fakülte'nin web sayfasından ayrıntılı sınav takvimini inceleyerek tarih aralığında hangi günlerde sınava girebileceklerini görebilecekler.
Kaynak: Yenigün Haber Merkezi