Beşiktaş'ta manken Gizem Akbaş'ın darbedilmesi davasında sanığa 1 yıla kadar hapis talebi

Hangi Karşılaşmalar Oynanacak? Hangi maçlar canlı yayınlanacak ?

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Online bütünleme sınav sistemi 29 Mart – 9 Nisan 2023 tarihleri ​​arasında her gün 10:00 – 23:00 saatleri arasında açık olacaktır. Sisteme kayıtlı öğrenciler https://esinav.ataaof.edu.tr/ adresini kullanarak doğrudan sınav sistemine erişebilirler. Öğrenciler, Fakülte'nin web sayfasından ayrıntılı sınav takvimini inceleyerek tarih aralığında hangi günlerde sınava girebileceklerini görebilecekler.

Atatürk Üniversitesi güz dönemi bütünleme sınavları bugün başlıyor. Online sınavların tarih ve saat aralıkları Üniversitenin resmi adresinde yayınlandı.