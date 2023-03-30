Atatürk Üniversitesi güz dönemi bütünleme sınavları bugün başlıyor. Online sınavların tarih ve saat aralıkları Üniversitenin resmi adresinde yayınlandı.

ATA AÖF Sınav Yerleri Açıklandı mı? ATA AÖF Sınav Giriş Belgeleri Ne Zaman Açıklanacak?

Online bütünleme sınav sistemi 29 Mart – 9 Nisan 2023 tarihleri ​​arasında her gün 10:00 – 23:00 saatleri arasında açık olacaktır. Sisteme kayıtlı öğrenciler https://esinav.ataaof.edu.tr/ adresini kullanarak doğrudan sınav sistemine erişebilirler. Öğrenciler, Fakülte'nin web sayfasından ayrıntılı sınav takvimini inceleyerek  tarih aralığında hangi günlerde sınava girebileceklerini görebilecekler.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi