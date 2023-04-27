Milyonlarca öğrenci ATA AÖF vize sonuçlarının açıklanmasının ardından, final sonuçlarını araştırmaya başladı bile. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Akademik takvimiyle birlikte göre 2023 final sınavı tarihleri belli oldu. ATA AÖF final sınavları ne zaman? ATA AÖF final sınavlarını nasıl nereden öğrenebilirim? İşte tüm detaylar haberimizde bulunmaktadır.

ATA AÖF VİZE SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

ATA AÖF 2022-2023 Bahar Yarıyılı Online Ara (Vize) Sonuçları Açıklandı. Öğrenciler, ara (Vize) Sınavı sonuçlarına obs.atauni.edu.tr adresinden Kullanıcı Adı ya da T.C kimlik numarası ve öğrenci şifresi ile ulaşabilecekler.

ATA AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN GERÇEKLEŞECEK

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi akademik takvimine göre Bahar dönemi ara sınavları Nisan ayının 11-18 tarihleri arasında çevrimiçi (online) olarak yapıldı.

Final sınavlarının tarihleri ise henüz açıklanmadı.

Final sınavlarında öğrencilere sorumlu oldukları her dersten 20 soru yöneltildi. Soruların cevaplanması için sınav süresi ise 30 dakika olarak belirlendi.

Online Ara (Vize) Sınavı notunun başarı notuna katkısı %30 oranındadır. Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde 4 yanlış cevap, 1 doğru cevabı götürmektedir.