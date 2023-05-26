Akıllı telefon pazarının dikkat çeken isimlerinden Asus, yeni amiral gemisi modeli Zenfone 10'u merakla bekleyen tüketiciler için heyecan verici bir gelişme yaşandı. Ancak bu seferki haber, beklenmedik bir şekilde firmanın kendisinden geldi. Asus'un yeni Zenfone 10 modelinin fiyatı, bir hata sonucu firmanın kendi sitesinde yanlışlıkla açıklandı. Peki, Asus Zenfone 10'un yanlışlıkla açıklanan fiyatı ne oldu? Hangi özelliklere sahip olacak? Ve Geekbench performans testinde nasıl bir sonuç elde etti? Tüm bu soruların yanıtlarını haberimizde bulabilirsiniz

Asus Zenfone 10 Fiyatı Yanlışlıkla Açıklandı!

Asus, yeni amiral gemisi modeli Zenfone 10'un fiyatını yanlışlıkla açıkladı. Resmi web sitesinde bir geri bildirim toplama programı başlatan şirket, programın koşullarını açıklarken "yaklaşık satış fiyatı 749 USD" ifadesini kullanarak, henüz çıkış tarihi belli olmayan modelin fiyatını erken bir tarihte paylaştı.

Zenfone 10 Özellikleri: Snapdragon 8 Gen 2 ve 16 GB RAM

Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 2'sini kullanacak olan cihaz, 16 GB RAM ile eşleştirilmiş olarak görüldü. Şirketin başka RAM seçenekleri de sunacağı gelen bilgiler arasında. Cihaz, kutudan Android 13 işletim sistemi ile çıkacak.

Geekbench Performans Testi: Tek Çekirdekte 2.008, Çok Çekirdekte 5.454 Puan

Model, performans arenasında da dikkat çekti ve Geekbench'te tek çekirdekte 2.008, çok çekirdekte 5.454 puan elde etti.

Zenfone 10 Kamera ve Ekran Özellikleri

Daha önce sızan bilgilere göre, Asus modeli, OIS destekli 200 Megapiksel ana kameraya sahip olacak. Ön panelinde 120 Hz yenileme hızına sahip 6,3 inç AMOLED ekran bulunacak.

Renk Seçenekleri ve Su Geçirmezlik

IP68 toz ve su geçirmezlik derecesine sahip modelin üç renk seçeneği ile gelmesi bekleniyor

Yenigün Haber Merkezi