ASUS'un yeni amiral gemisi Zenfone 10, 29 Haziran'da tüm dünyada satışa sunulacak. Beklenen lansman öncesi, telefonun render görüntüleri internette yerini aldı.

ASUS Zenfone 10 Tasarım Detayları

Sızdırılan resmi basın renderları, Zenfone 10'un selefi Zenfone 9'a benzer bir tasarımı koruyacağını gösteriyor. Kutu gibi bir tasarımı ve kompakt bir form faktörü olacak olan Zenfone 10, sağ tarafında ses ve güç düğmelerini barındırıyor. Telefonun arka panelinde ise iki geleneksel kamera halkası yer alıyor. Ayrıca, basın renderları Zenfone 10'un siyah, mavi, kırmızı, beyaz ve yeni eklenen yeşil renk seçenekleriyle geleceğini belirtiyor.

ASUS Zenfone 10 Teknik Özellikleri

ASUS Zenfone 10'un daha önce doğrulandığı üzere, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 işlemci ile gelecek ve kablosuz şarj desteği sunacak. Telefonun, 120Hz yenileme hızına sahip bir AMOLED ekranı olması ve Geekbench listelerinde 16GB RAM ile görülmesi bekleniyor. Ayrıca cihaz, 67W hızlı şarj desteğine sahip 5.000 mAh bir pil ile desteklenecek.