Beklenen an geldi: Asus, RTX 4060 ve RTX 4060 Ti ekran kartlarını tanıttı!

Asus, bugün uzun zamandır beklenen RTX 4060 Ti ve GeForce RTX 4060 ekran kartı modellerini tanıttı. İşte detaylar...

Asus RTX 4060 Ti ve GeForce RTX 4060 tanıtıldı!

Asus, ROG Strix, TUF Gaming ve ASUS Dual ailelerine katılan yeni NVIDIA GeForce RTX 4060 ve 4060 Ti ekran kartlarını tanıttı. Bu yeni kartlar en son NVIDIA mimarisini ve DLSS 3 gibi son teknolojileri orta seviye bilgisayar toplayacak oyunculara sunuyor.

RTX 4060 Ti Teknik Özellikler

NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 Ti

CUDA çekirdekleri: 4352

8 GB GDDR6

PCIe Arayüzü: 4.0

1 x Yerleşik HDMI 2.1

3 x Yerleşik DisplayPort 1.4a

RTX 4060 Teknik Özellikler

NVIDIA GeForce RTX 4060

CUDA çekirdekleri: 4352

8 GB GDDR6

PCIe Arayüzü: 4.0

1 x Yerleşik HDMI 2.1

3 x Yerleşik DisplayPort 1.4a

Yenigün Haber Merkezi