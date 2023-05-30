Firma, Zenbook S 13 OLED ve ExpertBook B9 OLED gibi öne çıkan ürünleriyle dikkat çekti. Zenbook S 13 OLED, dünyanın en ince OLED dizüstü bilgisayarı olarak öne çıkarken, ExpertBook B9 OLED uzun ömürlü pili ve hafif yapısıyla iş profesyonellerinden tam not aldı. Ayrıca eğitim dünyası için tasarlanan Asus BR1402F, sağlam dizüstü bilgisayarlar arasında yer aldı.

Asus, ROG markası altında oyun severlere yönelik ürünlerini de tanıttı. ROG'un akıllı soğutma teknolojisi ve Nebula HDR ekranı gibi yenilikler, oyun deneyimini bir üst seviyeye taşımayı hedefliyor. Ayrıca taşınabilir oyun deneyimini başka bir boyuta taşıyan yeni ROG Ally avuç içi oyun bilgisayarı da sergilendi.

Sürdürülebilirlik konusuna da odaklanan Asus, çevresel ayak izini azaltmak için yenilikçi yöntemler deniyor. Şirket, 2035 yılına kadar tüm küresel operasyonlarında %100 yenilenebilir enerji kullanmayı ve 2050 yılına kadar net sıfır emisyon hedefini benimsemeyi amaçlıyor. Asus ayrıca, karbon nötr olan ExpertBook B9 ve Zenbook S 13 OLED gibi çevre dostu ürünler üretiyor.

Computex 2023'te Asus, ticari çözümler, kullanıcı dostu teknolojiler, içerik oluşturucu çözümler ve oyun ürünleriyle dikkatleri üzerine çekti. Yaratıcılar için dünyanın ilk gözlüksüz 3D OLED teknolojisi ve Zenbook Pro 16X OLED gibi ürünler, içerik oluşturma dünyasında yeni bir devrim yaratmayı hedefliyor. Ayrıca Vivobook serisi ve ROG Ally gibi ürünlerle kullanıcıların farklı ihtiyaçlarına hitap ediliyor.

Asus'un Computex 2023'te tanıttığı ürünler, teknolojik yenilikleri, sürdürülebilirlik çabalarını ve kullanıcı dostu özellikleriyle dikkat çekiyor. Şirket, geniş bir ürün yelpazesiyle kullanıcıların beklentilerini karşılamayı amaçlıyor ve bilgisayar endüstrisindeki öncü konumunu koruyor.

Yenigün Haber Merkezi