Yeni yılı tüm detaylarıyla anlattığı Zeynep Turan’ın çok satan kitabı; “2023 Karar”’ın ardından, edebiyatseverleri Bahar Ekinoksu ile karşılayan ve gezegen hareketlerinden Ay’ın boşlukta olduğu zamana kadar pek çok bilgiyi içeren ajanda; “Astrodefter” de raflardaki yerini alıyor. Astrolog Zeynep Turan, yüzyıldır beklenen ve ülke adına kritik bir önem taşıyan 2023 yılına “Astrodefter” ile yeniden rehberlik etmeye hazırlanıyor. Astroloji hakkında derinlemesine bilgi edinmek isteyen ve astrolojinin yol göstericiliğinden faydalanmak isteyen herkes için harika bir kaynak olacak. Ay’ın boşlukta olduğu günler, güneş tutulmaları ve gezegen hareketlerini gün gün gösteren; “Astrodefter”, Zeynep Turan’ın her ay için özel tavsiyelerini ve önemli günler için verilmiş ipuçlarını içeriyor. Astrolojik haritaların nasıl okunacağı ve daha birçok yönlendirici dolu sayfalarıyla okurların yeni yılı gökyüzünü izleyerek planlamalarını sağlayacak. Ayrıca Astrodefter; Ay’ın boşlukta olduğu günlerde ciddi adımlar atmaktan kaçınmaları konusunda uyarırken, astrolojinin temel prensiplerini anlamak içinde ışık tutacak. İnkılâp Kitabevi etiketiyle okuyucuyu baharla birlikte karşılayan “Astrodefter”, 2024 Mart’a kadar hazırlanmış dopdolu içeriği ile astroloji tutkunlarını bekliyor.