Merhabalar;

Kimse kimseyi kaybetmez, giden birini bulur, kalansa kendini...Kayıp Tanrılar Ülkesi-Ahmet Ümit

Önemli olan geride hoş bir seda bırakmak, tüm ilişkilerimizde saygı ve saf sevgi bir arada olunca kişiler gitse de, boyut değiştirse de enerjinin canlı kaldığını fark ettiğinizde kimseyi kaybetmediğinizi fark edeceksiniz.

Sizden gidenlerin ardından neleri başardınız hiç düşündünüz mü?

Başarmanız için gitmiş olabileceği ihtimalini düşündüğünüzde o zaman şükür enerjisine geçip, hayata farklı pencerelerden baktığınız da yaşamın hediye olduğunu keşfediyorsunuz.

Bu dönem de, ani kayıplarımız, beklenmedik hastalıklar, maddi krizler ile dolu bir süreçten geçiyoruz. Boğa- Akrep hattı tutulmaları zordur. Akrep de ölüm teması hakimken Boğa da toprak temasının hakim olduğunu ve ölülerimizi toprağa gömdüğümüz bir döngünün sonuna geldik.

Bu haftanın Tarot kartı

15- Şeytan

Büyük Arkana majör bir karttır. Astrolojik olarak Oğlak burcunu temsil eder. Bağımlılık, karanlık tutkuları temsil eden bir kartıdır. Gönüllü esaret vardır. Tarot kartının en karanlık kartıdır, her şeyin kendi isteği ile kontrolden çıktığını gösterir ama çıkış yolunun irade olduğunu da gösterir.

Genel Etkilere gelirsek

Zor bir tutulma fırtınasının etkilerini yaşayacağımız sert bir haftaya başlıyoruz. Bu haftanın sonunda seçimlerin olması bu etkileri körükleyecek. Bu hafta Otorite figürlerden gelecek (Devlet, Patron, Baba) tepkiler sert olacaktır. Birçok kanun ve vergide değişiklik haberinin gelmesini bekliyoruz. Kalabalık yerlerden, manipülasyonlardan uzak durmanızı, ani ve beklenmedik bir olay olması durumunda B planınızın hazır olmasını tavsiye ederim. Büyük sarsıcı sağlık haberleri alacağımız, kadın ve çocuklara yönelik pek hoş olmayan haberlerin duyulacağı, yer sarsıntıları, havanın ani değişimleri, savaş haberlerini alabileceğimiz, para piyasalarındaki iniş ve çıkışların yaşanacağı özellikle (+2-2 gün )10 Mayıs ve sonrasına dikkat etmemiz gereken bir süreçten geçerken kendinizi güvende tutmanızı tavsiye ederim.

Koç ve Yükselen Koçlar: Bu hafta zihniniz çok çalışacak, kararsız kaldığınız bir dönem olacak. Aniden karar verip seyahate çıkmak isteyip son anda iptal edebilir ya da gecikme yaşayabilirsiniz. Beklenmedik yerlerden gelecek paralar sizi sevindirecek. Baş bölgenize dikkat etmenizi tavsiye ederim. Finansal anlamda risk almamanızı tavsiye ederim. Çok çalışacağınız bir hafta sizi bekliyor.

Boğa ve Yükselen Boğalar: Bu hafta parasal konular gündeminizde olacak. Ödenmesi gereken borçlarınız var ise bu hafta yapılandırmaya gidebilirsiniz. Sosyal olarak aktif olduğunuz bir hafta olacak. Sağlığınız için yeni beslenme düzenine geçebilirsiniz. Aileniz ile gelişecek bu sağlık ya da başka gelişmelerde olabilir ama bu sizin yaşam alanınızda bir değişikliğe sebep olacak bir sürecin başlangıcı olma olasılığı yüksek, Hayata bakış acınızın değiştiğini fark etmeye başlayacaksınız.

İkizler ve Yükselen İkizler: İkili ilişkiler bu hafta ön planda olacak. Kadersel olaylar yaşayacaksınız. Bu hafta düşüncelerinizi paylaşmadan içinizde muhasebesini yapmanızı tavsiye ederim karşı tarafın yanlış alama potansiyeli çok fazla. Bu hafta yalnız kalmamaya arkadaşlarınız ile vakit geçirmeye çalışın öfke kontrolü yapmanız gerektirecek olaylar yaşaya olasılığınız yüksek bu durumun kendinize zarar vermesine izin vermeyin. Finans dengenize iyi organize etmeniz gerektirecek durumlar yaşayabilirsiniz.

Yengeç ve Yükselen Yengeçler: Günlük hayatınız ve sağlık bu hafta ön planda olacak. Ayak, kalça, dizleriniz ve bu ara şeker ile ilgili sağlık sorunlarınız yüzünden kendinizi kampa alabilirsiniz. Hızlı haberlerin çok geleceği sosyal ortamlarda göz önünde olacağınızı, iş hayatında ani tepkiler vermekten uzak durmanızı tavsiye ederim. Bu hafta hayatınıza giren insanlar kadersel olarak hayatınıza dokunacak kişiler olma olasılığı yüksek kişiler olacaktır.

Aslan ve Yükselen Aslanlar: Aşk ve çocuklarınız ile güzel gelişmeler olacak. Özgürlük duygunuzun yüksek olacağı bir hafta olacak. Sosyal çevrenizdeki beklenmedik olaylar karşısında şok olabilirsiniz. Kariyer ve statünüzün hızla değiştiğini göreceksiniz ev ve iş dengenizi kurarken kendine zaman ayırmayı unutmamanızı tavsiye ederim. Önemli haberler alacağınız, özel hayatınız ile ilgili partnerin ailesi ile ilgili beklenmedik haberler gelebilir. Sağlığınıza dikkat etmenizi tavsiye ederim.

Başak ve Yükselen Başaklar: Evinizde vakit geçirmek isteyebilirsiniz. Daha sakin bir ortamda çalışmak isteyebilirsiniz. Bu hafta yeni bir eğitime başlayabilir ya da aniden bir seyahate çıkmanız gerekebilir. Bu hafta trafikte dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Aileden birinin sorumluğunu alma ya da yol göstermek için harekete geçebilirsiniz. Teknolojik aletlerinizin bozulma olasılığı çok yüksek olduğunu hatırlatmak isterim. Sağlığınıza sindirim sisteminize dikkat etmenizi tavsiye ederim.

Terazi ve Yükselen Terazi: Para ile konularda ani beklenmedik durumların ortaya çıkması söz konusunu, çocuğunuz var ise onun hayatındaki birtakım gelişmelere dikkat edin. İş hayatınızda daha sakin adımlar atmalısınız. İletişim ön planda olacak. Sağlığınız için gereken tedbirleri alma zamanı geldiğini hissediyorsunuz eyleme geçmek için tam zamanı. Aile konuları bu hafta aktif olacak.

Akrep ve Yükselen Akrep: Maddi olarak gelecek paralarda gecikmeler olabilir. Evden çıkmak istemeyeceğiniz bir hafta olacak. İkilerinizde beklenmedik olaylar olacaktır. Eşinizin akrabalarının beklenmedik sağlık sorunları ya da yakın çevrenizden alacağınız haberler sizin de hayatınızı etkileyecektir. Sağlık kontrollerinizi ihmal etmemenizi tavsiye ederim.

Yay ve Yükselen Yaylar: Çalışma hayatınız ve sağlığınız ön olanda olacak. İş hayatında ve özel hayatınız da beklenmedik şeyler olabilir bazı sözler karşısında kulaklarınıza inanamayacaksınız. Sakinliğinizi ve zekânızı kullanmanızı tavsiye ederim olayın kişisel değil altında yatan bir amaca hizmet ettiğini unutmayın. Cuma gününe kadar bu konuları toparlayacaksınız. Yeni planlarınızı hayata geçirmek için eyleme geçmek için kendinize hedef koyacaksınız.

Oğlak ve Yükselen Oğlaklar: Hayat bu ara ağır geliyor size sağlığınız zorlamış olabilir. Keyifsiz başlayabilirsiniz haftaya bu da sizi agresif yapabilir ve iletişim kazalarına açık olabilirsiniz. Maddi konular bu hafta çok aktif olacak. Finansal konular da ile beklenmedik değişimler var. Risklerden uzak durmanızı tavsiye ederim. Evinize ya da çocuğunuza yapacağınız ekstra bir harcama mali dengenizi bozabilir. Spor yapıyorsanız sağlığınıza dikkat etmelisiniz.

Kova ve Yükselen Kovalar: Bu hafta arkadaşlarınız ve sosyal çevreniz sizi yalnız bırakmayacak. İş hayatınız hareketli olacak. Aile ve akrabalarınız ile ilgili gelişmeler çok aktif olacak. Baba tarafından gelecek haberlere ve olaylara karşı hazırlıklı olmanızı tavsiye ederim. Çalışma ortamınız da keyiflisiniz bu ara böbreklerinize ikili organlarınıza dikkat etmeniz ya da önlem almanız iyi olacaktır. Evinizi değiştirmeyi düşünüyorsanız planlamayı şimdiden yapmalısınız çünkü bu değişiklik kadersel olacak.

Balık ve Yükselen Balıklar: İş hayatınız ön plana çıkacak yapmış olduğunuz bir işte takdir alacaksınız. Bu hafta çok şey düşünmek istemeyeceksiniz ama zihniniz sizi rahat bırakmayacak akışta kalmalısınız. Kardeş ve yakın evrenizdeki beklenmedik kararlar ve trafik de dikkat etmenizi tavsiye ederim. Finansal konularda risk almamanızı tavsiye ederim.

Her şeyin gönlünüzce olacağı enerjinizin yüksek olduğu sağlıklı bir hafta dilerim.

Saygı ve Sevgilerimle

Astrolog Gamze

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