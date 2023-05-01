Merhabalar;

Bazılarının yüreğe iyi gelen bir yanı vardır, armağan gibidirler…. Küçük Prens...

Hayat yolunu bir trenin uzun yolculuğuna benzetirim. İstasyonlarda inenler hayatımıza renk katmış ders vermiş belki bizi mutlu etmiş belki de ders vermiş ve görevleri biten kişiler, Binenler de hayatımıza yeni aldığımız yeni başlangıçlar yaptığımız yeni deneyimler yaşayacağımız insanlar olur. Her karakterin hayatımızda bizi tekâmül yolumuza vesile olan kişilerden olduğuna inanırım. Bazıları ile son durağa kadar gittiğimiz yüreğimize iyi gelen armağan olanlara şükretmeliyiz onlar bizim ahretliğimizdir.

Bu dönemde İstasyon da inen kişilere bize kattıkları için teşekkür edip onları uğurlama zamanı ki yeni gelenlere yer açalım.

Rune Dönemi;

LAGUZ: 29 Nisan – 14 Mayıs

14 Nisan- 29 Nisan arasında Laguz Rune etkilerini yaşayacağız. Sezgilerinize güvenip doğru zamanı bekleme zamanı. Bazı zorluklar ve sınavlarla karşılaşabilirsiniz. Dürüstlüğünüz ve sabrınız sayesinde üstesinden gelebilirsiniz. Birçok bebek haberi alacağımız suyun akıp yolunu bulacağı bir dönem.

Bu haftanın Tarot kartı

14- Denge

Büyük Arkana majör bir karttır. Astrolojik olarak Yay burcunu temsil eder. Çok güçlü koruma kartıdır. Denge, harmoni, orta yolu bulmak. Ölümden sonra ya da bir sonlanmadan sonra yas sürecinin bitmesi. Kaybın kabullenilmesi. Sağlıklı bir ilişki, aynı fikirde olmak, sağlık huzuru temsil eder.

Genel Etkilere gelirsek

Ay Tutulması

20:34 14 drc 58’ Akrep Burcu

14 drc Akrep Burcu derecesi Zuben El Genubi yıldızında gerçekleşiyor. Güneş tutulmasındaki derin korkulardan, blokajlardan sıyrılmak ve kuyunun dibinden çıkabilmek için ödenmesi gereken bedellerin sonuna geldiğinizi, Ay Tutulması ile en derin korkularımız ile yüzleşmemizi gösteren sert etkiler ile dolu bir süreç, Uranüs karşıtlığının olması ani ve beklenmedik sarsıcı şeylerin olacağını da göstermekte. Büyük bir aydınlanmanın yaşayacağımızı aynı zaman da tutulma aksının 12. evde ve Kardinal eksende Hygiya asteroidinin de olması Akrep burcunun temsil ettiği hastalıklar olan rahim, yumurtalık, cinsel yolla bulaşan hastalıkları duyacağımız. Yine 12 ev ve Akrep’in yöneticisinin Yengeçte de Zeus ile çalışması madenler ile ilgili gelişmeleri ayrıca birçok aile bilirliğinin ayrılık kararı aldığını duyabiliriz.

Evet sert bir süreç ama Akrep’in aynı zamanda zehrinin şifacılıkta kullanıldığını ve en zor şartlarda yaşayıp çok dayanıklı olduğunu hem yer altında hem yer üstünde yaşadığını Zümrüdü Anka enerjisini taşıdığını unutmayalım. Çile yolundan yürümeden bilge olunmaz hayatın size getirdiklerini ve zamanın akışının tekâmül yolumuz olduğuna güvenin.

Koç ve Yükselen Koçlar: Ay Tutulması sizin 8. Evinizde gerçekleşiyor. Para kazançlarınız ön plana çıkıyor aynı zamanda beklediğiniz alacaklarınız ile ilgili gelişmeler olabilir. Madenlere yatırım yaptıysanız önümüzdeki dönemde karşılığını alacaksınız. Sağlığınıza dikkat etmeniz gereken bir dönem. Aileden ya da yakın çevreden birinin ameliyat ya da küçük bir operasyon haberini alabilirsiniz. Bu dönemde karar alırken fevri olmamaya özen gösterin. Kişiliğinizi baskı altında hissedebilir bilinç altında konuları büyütebilirsiniz olayları kişiselleştirmemenizi tavsiye ederim.

Boğa ve Yükselen Boğalar: Ay Tutulması sizin 7. Evinizde gerçekleşiyor. Her türlü ikili ilişkiniz özellikle evliliğiniz ile ilgili bir gündem sizi bekliyor, Merkür’ün Retro olması şimdiye kadar konuşulmayan üstü kapalı olan konuların konuşulması ve iyileşmesi söz konusu. Finansal anlamda sabitlenecek bir gelirinizin olması ya da yeni bir ortaklığa merhaba deme zamanı gelmiş olabilir. Kazancınızın çift olacağı bir dönem konuşmalarınız ile birçok kişiye şifa olabilirsiniz. Söz büyüdür iletişim dilinizde ne yaşarsanız pozitifte kalmayı seçmenizi tavsiye ederim.

İkizler ve Yükselen İkizler: Ay Tutulması sizin 6. Evinizde gerçekleşiyor. Günlük hayatınızda işinizde ve sağlığınız da sonlanmalar değişimler var. Bu süreçte kendinizi ortaya çıkartmanız ve sorumluluk almanız söz konusu. Finansal anlamda zorlanacağınız alacaklarınızın gecikmeye uğrayacağı borç alacak dengesizlik sosyal çevrenizden uzak kalmanıza sebep verebilir. Yeni bir proje başlayabilir ve çok yoğun bir döneme başlıyorsunuz. Kronik sağlık sorunlarınızı ihmal etmemenizi tavsiye ederim.

Yengeç ve Yükselen Yengeçler: Ay Tutulması sizin 5.Evinizde gerçekleşiyor. Hobilerinizi daha göz önüne çıkartma yaptığınız işlerin daha çok kesime sunulacağı aynı zamanda aşk hayatınızın daha çok ön plana çıkacağını, var ise çocuklarınız ile daha çok zaman geçireceğiniz bir dönem sizi bekliyor. Gizli tuttuğunuz yatırımlarınızın artacağını, finansal olarak iç sesinize güvenmenizi başkalarının sizi manipüle etmesine izin vermemenizi tavsiye ederim. Baba tarafından gelecek miras hak hukuk gibi konuların Mayıs ayı içinde belirgin hale gelmesi geleceğinize daha olumlu bakmanızı sağlayacak.

Aslan ve Yükselen Aslanlar: Güneş Tutulması sizin 4. Evinizde gerçekleşiyor. Yaşam alanınız da olacak bu tutulmada taşınabilir, aile büyüklerinin sağlık sorunları ile ilgilenebilirsiniz. Para kazançlarınız değişiyor. Kariyer planlamasın da yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Beslenme düzeninizi değiştirmek için zaman size gökyüzünden destek geliyor. Sosyal ortamlarınızda aranılan isim olacaksınız.

Başak ve Yükselen Başaklar: Güneş Tutulması sizin 3. Evinizde gerçekleşiyor. Kardeşleriniz ve komşularınız ile ilgili iletişimiz değişiyor daha sahip çıkan daha kontrolcü enerjide olabilirsiniz. Yeni başladığınız bir projenizin geri dönüşü sizi şaşırtabilir. Yurt dışında çocuklarınız var ise onların eğitim hayatları ile alacağı kararlar sizi şaşırtabilir. İş hayatınızda haksızlıklara uğrayabilirsiniz. Kendinizi yazılı ve görsel basında iletişimde çözülmesi gereken sorunların üstesinden geldiğiniz bunu yaparken öz değerinizi korumanızı kendinize bile adaletli olmanızı tavsiye ederim.

Terazi ve Yükselen Terazi: Güneş Tutulması sizin 2. Evinizde gerçekleşiyor. Aşırı detaycı ve eleştirisel davranarak iş ve günlük hayatınızda kendinizi krizli bir diyaloğa sokabilirsiniz. Kronik ve bağımlıklarınız ile ilgili sağlık sorunlarınız artabilir. Günlük hayatınız da paranızı kontrollü harcamalısınız elinizden para çıkmasına karşı temkinli olmanızı tavsiye ederim. Birçok Terazi için iş hayatının bitişi ev ve iş dengesinin idaresi konsun da büyük bir ikilem yaşamaları söz konusu unutmayın su akar yolunu bulur.

Akrep ve Yükselen Akrep: Güneş Tutulması sizin 12. Evinizde gerçekleşiyor. İlişkiler ön planda olacaktır. Çevrenizdeki insanlar ile ilgili yönetmeniz ve kontrol etmeniz gereken bir takım mücadeleler arasında olabilirsiniz. Keyif alacağınız konulara yönelmenizi tavsiye ederim. İlişkileri yıkarak değil yapılandırma yoluna geçmenizi akıllı ve strateji kullanmanızı tavsiye ederim. Korkularınız ön plana çıkarak krizlere neden olabilir. Eskiden yapamadığınız konuşamadığınız konuları konuşmak için öz değerinizi koruyarak konuşmanın tam zamanı.

Yay ve Yükselen Yaylar: Güneş Tutulması sizin 12. Evinizde gerçekleşiyor. İş sağlık ve çalışma arkadaşlarınızla, günlük rutinleriniz değişiyor. İş hayatınızda kokularınıza yenik düşmeyin yöneticilerinizin baskısı olabilir, verdiğiniz cevaplarınızın yapıcı olmasına özen göstermenizi tavsiye ederim. İş ve günlük hayatınızda sorunluluk alabilirsiniz beslenme düzeni ve alışkanlıkları değiştirmek size iyi gelecektir. Yakın çevre ve kardeşlerinizin sağlık sorunları ile ilgilenmeniz gereken durumlar olabilir. Para yönetiminde kendinizi zayıf hissedilirsiniz. Elinize geçen para ile yatırımlarınızda dikkat etmelisiniz risk almadan yatırım yapmanızı tavsiye ederim.

Oğlak ve Yükselen Oğlaklar: Ay Tutulması sizin 11. Evinizde gerçekleşiyor. Maddi kazançlarınızdaki dönüşünün keyfinizi kaçırmasına izin vermeyin. Bu dönüşümün verdiği iniş çıkışlardan dolayı yakınlarınız ile iletişimsel sorunlar yaşayabilirsiniz, bazı şeyleri abartarak fevri ve ani davranışlar ile ilişkilerinizi zedeleyebilirsiniz. Kıtlık bilinci ile hareket ederseniz enerjinizi dönüştüremezsiniz Enerjinizi değiştirmeniz karşısında beklenmedik bir şekilde sıkıntı olarak hissettiğiniz konu ile ilgili siz yapıcı davrandığınızda maddi ve manevi çıkış kapıları size açılacaktır. Pozitifte ve akışta kalmanızı tavsiye ederim.

Kova ve Yükselen Kovalar: Ay Tutulması sizin 10. Evinizde gerçekleşiyor. Sağlık ön planda olabilir mide, göğüs, rahim ve bağırsaklarınız ile ilgili tedbir almanız önemli olabilir. Şimdiye kadar ortaya çıkan konuların sizi başka yöne götürmesi muhtemel iyi bir uzmana görünmenizde fayda var. İş ve kariyer ile ilgili değişiklik yapmak istiyor ve bir türlü yapamıyorsanız kendinizi sağlama almadan harekete geçmenizi tavsiye ederim.

Balık ve Yükselen Balıklar: Ay Tutulması sizin 9. Evinizde gerçekleşiyor. Hak hukuk adalet konularında hakkınızı korumaya yönelik düşüncede olmanız gerekiyor. Fakat bunu yaparken abartıdan ve fevri davranışlardan uzak durmalısınız. Çabuk dağıldığınız da kriz yönetiminizi yapamayabilirsiniz. Bilinç atı ve kontrol edilemeyen durumlarda kendinize dönerek şifalanması gereken şeyleri iyileştirmelisiniz. Kendinizi yapılandırmanız gereken bir dönem. Ritüeller, dualar ve meditasyon size iyi gelecektir. Akışta kalmanız kalbinize yüklenmemeniz için iyi olacaktır.

Her şeyin gönlünüzce olacağı enerjinizin yüksek olduğu sağlıklı bir hafta dilerim.

Saygı ve Sevgilerimle

Astrolog Gamze

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