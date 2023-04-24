Merhabalar;

Güne başlarken aynaya bakın ve gülümseyin, hayat bir ayna gibi size gülümseyecek ve mucizelerini sunacaktır.

Sen çiçek olup etrafa gülücükler saçmaya söz ver. Toprak olup seni başının üstünde taşıyan bulunur. Hz. Mevlana

Bu haftanın Tarot kartı

13–ÖLÜM

Büyük Arkana majör bir karttır. Astrolojik olarak Akrep Burcunu temsil eder. Acı veren bir değişim. Korku, korktuğunun başına gelmesi anlamına gelir. Aşk, ilişki, iş, sağlık; ayrılık- değişim. Zorunlu veda Bir olayın bitişi. Hayatınızda çok sıkı bir değişime hazırlanın ya da bırakmakta zorlandığınız bir alışkanlığı bırakmak zorunda kalacaksınız.

Genel Etkilere gelirsek

Haftaya 15 derece Boğa burcunda Meknar sabit yıldızının etkileri ve Merkür’ün S durumu yani geri gitmeden önce durdurduğu bir zamanla başlıyoruz

Gündemimizde emlak piyasaları, Finansal anlamda iniş çıkışların yaşanacağı hareketli bir piyasa bizi bekliyor. Güneş tutulmasının etkileri ile kendimiz ile derin yüzleşmeler ile başladığımız sosyal statümüz hakkında zihnimizde kararlar aldığımız. Boğaz enfeksiyonların ve bahar alerjilerinin arttığını, kronik hastalıların özellikle Şeker ve kilo alımına dikkat etmek gerektiğini, Marsın Yengeçte Şiron, Kronos ve Hades ile birlikte kardinal eksendeki kavuşumu vücut da artık bize zarar veren kitle vs. gibi zarar verme ihtimali olan durumların operasyonla alınması gerektiğini. Gökyüzü bizim de bu durumlar ile başa çıkacak gücümüzün olduğunu gösteriyor. İkili ilişkilerde yara alma ihtimaliniz yüksek bu dönemde kendinize dönmenizi ve ilişkinize tepeden bakmanızı tavsiye ederim Merkür’ün Retro’ya gittiğini unutmayalım.

Şimdi gelelim yeni ayın burçlara göre etkilerine;

Koç ve Yükselen Koçlar: Paranızı iyi idare edeceğiniz beklenmedik sağlık sorunlarına karşı ekstra para harcamalarına karşı tedbirli olmanızı, baş bölgenize dikkat etmenizi tavsiye ederim. Rüyalarınızın ve sezgilerinizin aktif olacağı aynı zaman da zihninizin aktif olduğunu ani kararlar almanız sizin için zararlı çıkma olasılığınıza karşın birkaç kişinin fikrini de almanız olaylara farklı bakış acısından bakmanızı sağlayacaktır. Kardeşliniz ya da yakın arkadaşlarınızdan alacağız haberlerin sizi mutlu edeceği bir hafta sizi bekliyor.

Boğa ve Yükselen Boğalar: Bu hafta yıldızınızın parladığı bir zaman yaptınız işler de göz önünde olacaksınız. Ani gelişecek anlaşmalar ya da teklifler sizi şaşırtmasın. Parasal kaynaklarınızın arttığını bu hafta kazancınız çift olması muhtemel. Olayları bilinç altında büyütmeyin kendinize zarar veriyorsunuz, yaşananları kişisel algılamamanızı tavsiye ederim. Seyahat programı yapmak için güzel bir hafta sizi bekliyor.

İkizler ve Yükselen İkizler: Planlarınızı hayata geçirmek için plan yaptığınız içinize döndüğünüz bir hafta sizi bekliyor. Bir aile büyünün sorumluğunu alacağınız bir dönem. Birçok anlaşma yapmış ya da söz almış olabilir ama gerçekte hayata geçmemiş olması belirsizlik sizde endişe yaratsa da zamanın akışına güvenin hak edişlerinizi alacaksınız. Ödemelerinizde sıkıntı yaşayabilirsiniz erteleme isteyin bu durumu sadece siz yaşamıyorsunuz.

Yengeç ve Yükselen Yengeçler: Sosyal anlamda çok aktif bir hafta sizi bekliyor. İş hayatınız ya da statünüz ile ilgili bir yara alabilirsiniz. Kendinize ve ailenize zaman ayırmalısınız. Bilinç altınız çok konuşacak zihin çok aktif olacak pozitif de kalmalısınız. Kendiniz için küçük bir seyahat planı yapmanız size iyi gelecektir.

Aslan ve Yükselen Aslanlar: Statünüz ve kariyeriniz de çok güzel bir döneme giriyorsunuz, İşinizde göz önünde olacağınız üstlerinizden takdir göreceğiniz bir dönem başlıyor. Birkaç hafta sonra Jüpiterin de Bağaya geçmesi ve 10 evinizde olması toplumda siz daha ön plana çıkartacak. Lüks harcamalarınız artabilir. Bütçenizi dengelemeniz gereken bir hafta.

Başak ve Yükselen Başaklar: Yeni anlaşmalar uluslararası şirketler ya da yabancılarla olan anlaşmalarınız ön planda, hak hukuk konularında hak edişlerinizi alacağınız bir hafta. Ani gelişecek seyahatlere hazır olun çok çalışacağınız bir hafta kendinize zaman ayırırken zihniniz dinlenmiyor. Kendiniz için bir şeyler yapın ve bu durumdan keyif almanızı tavsiye ederim.

Terazi ve Yükselen Terazi: Aile yuva konularında sorumluluk alma zamanı. Bu ara hayatınızı sorguladığınız bir dönem ama hayatın size derinleşmenizi kendinizi keşfetmenizi istiyor. Şimdiye kadar siz başkalarına çalıştınız ya da onlar için kendinizden fedakarlık yaptınız zaman sizin bu hafta yüzleşme zamanı siz ata karmanız ile barıştığınızda hayat size kapılarını açacak bu size ya iş yada miras yolu ile gelecek. Eş zamanlılıkları takip edin evren sizinle konuşuyor, görmeye hazır mısınız?

Akrep ve Yükselen Akrep: Her türlü ikili ilişkileriniz ile göz önündesiniz. Bu dönem krizli geçebilir dil yarası alabilirsiniz. Siz kendinizi ifade edemeyebilirsiniz. Eşinizin akraba ya da baba tarafından alacağınız haberler sizi üzebilir. Harcamalarınız artmış olabilir. Bu konuda destek alacaksınız. Bu hafta baş, boyun, omurga ağrılarınız artabilir. Sağlığınıza dikkat etmenizi tavsiye ederim.

Yay ve Yükselen Yaylar: Enerjinizin yüksek olduğu haberleşmelerin yoğun yaşandığını ikili ilişkilerde aldığınız yaralın sarıldığı bir hafta başlıyor. Miras gibi bir durum yaşıyorsanız bu konuda biraz savaş vermeniz gerekebilir. Hesapta olmayan ödemeler canınızı sıksa da her türlü üstesinden gelebileceksiniz. Bu dönemde sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Uyku ile sorunlarınız olabilir, bu hafta aile ilgili derin psikolojik yüzleşmeler yaşamanız muhtemel, meditasyon yapmanızı tavsiye ederim destekleyici olacaktır.

Oğlak ve Yükselen Oğlaklar: Kariyeriniz de zor bir dönemden geçiyorsunuz. Akıllı hareket etmek orunda ve öfke kontrolünü elinize almalısınız. Üstünüzdeki baskı baş ağrısı ya da tansiyon olarak yansıyacaktır. Çocuklarınız konusunda iletişimde bu haftaya dikkat edin söyledikleriniz baskı olarak anlaşılacak iletişim dilinizi değiştirmelisiniz. Para piyasalarında madenler değer kazanacak. Ev gayrimenkul konularına yatırım yapmanızı tavsiye ederim. Anne, teyze veya kadın akrabaların hastalıkları nüksedebilir. Bu hafta dengede kalmanızı tavsiye ederim.

Kova ve Yükselen Kovalar: Bu hafta ev aile yuva konuları aktif olacak. Eviniz ile değişik için tam zamanı baharda geliyor. 6. Hissiniz çok aktif bu ara çok şanslınız. Trafikte dikkatli olmanızı öneririm yolculularda gecikme ya da erteleme olabilir. Kariyer hayatınız iyileşiyor. Yeni bir teklif alabilirsiniz, farkındalığınızın arttığı daha göz önünde olduğunuz bir dönem tadını çıkartın. Sağlığınıza dikkat edin kendinizi ihmal etmeyin en yakınızdaki kişinin size aynalık ettiğini unutmayın yakın bir arkadaş ya da kardeşinize destek olmanız gerekebilir önce kendiniz sağlığınızı garantiye almalısınız.

Balık ve Yükselen Balıklar: Bu hafta duygularınızı kontrol almakta zorlanabilirsiniz. Etrafınızda çok fazla konuşmalar var, strateji yapmanız gerekiyor. Yakın arkadaşlarınıza verdiğiniz fikirlere dikkat edin aslında kendinize söylüyorsunuz. Tatil planı yapabilir ya da aklınıza aniden gelen bir fikri uygulamaya geçirebilirsiniz başta küçük bir şey gibi görülse de gelecekte için size beklemediğiniz güzel bir kapı açabilir. İkili ilişkilerinizde gönül yarası alabilir kendinizi tam olarak karşı tarafa anlatamazsınız bu dönemin Retro olduğunu unutmayın kendinizi üzmeyin.

Her şeyin gönlünüzce olacağı enerjinizin yüksek olduğu sağlıklı bir hafta dilerim.

Saygı ve Sevgilerimle

Astrolog Gamze

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