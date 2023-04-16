Merhabalar;

Ramazan Bayramının şeker tadında aileniz ve sevdikleriniz ile bir arada güzel sohbetli, bol kahkahalı, güzel anılar biriktirdiğimiz, kayıplarımızın güzel anılarını hatırlayıp sohbetlerimize katarak ruhlarını şad ettiğimiz sevgi dolu bir bayram geçirmenizi dilerim.

Rune Dönemi;

Mannaz: 14 Nisan – 29 Nisan

14 Nisan- 29 Nisan arasında Mannaz Rune etkilerini yaşayacağız. Sosyal anlamda çok hareketli iletişimde parlayacağız, ilgi merkezi olacağımız, ikili ilişkilerde dengelendiğimiz bir dönem yaşayacağız.

Bu haftanın Tarot kartı

11- Asılan Adam

Büyük Arkana majör bir karttır. Astrolojik olarak Neptün’nü temsil eder. Çile kartıdır. Gönüllü teslimiyet, Bedel Ödeme, Hastane dönemi, bakış açını değiştir.

Hafta içinde Burç değiştiren gezegenleri algılama şeklimiz;

BOĞA BURÇLARININ DOĞUM GÜNÜ KUTLU OLSUN

Değişim yanlısı olmayan, sabit enerjili, güvenilirliğine önem veren bir karakterdir. Daha sağlam, tutucu insanlar olur. Başladığı bir işi bitirmek isterler. Dünya zevklerine düşkün olurlar. Belli bir kalıpları vardır, geleneksel yaşamaktan hoşlanırlar. Rahatları bozulsun hiç istemezler. Genelde kıskanç, sevdiğini paylaşmak istemeyen insanlar olurlar. Güneş’in egosuyla Boğa’nın sahiplenme enerjisi birleştiğinde daha kıskanç olacaktır. Sevdiğini paylaşmak hiç istemeyecektir. Tutarlı olur, yeniliklere fazla açık değildir, rahatını bozmak istemez. Küçük şeylerden mutlu olur, doğaya düşkün olurlar. Maddeye sahip olabilmek için çalışmak ona iyi gelir çünkü geleceğe güvenle bakmak ister.

Venüs İkizler Burcuna giriş yaptı 7 Mayıs’a kadar sevgi dilimiz;

Daha flörtöz olacağız. Arkadaşlarımızla çok zaman geçireceğimiz zamanlarımız olacak. Daha sevecen, sıcak kanlı tutkulu, düşlerimizin peşinde koşacağımız, kararsızlıklarımızın çok olacağı, bilgi almak için alglarımızın açık olacağı, çabuk sinirleneceğimiz, çabuk sakinleştiğimiz bir dönem olacak.

Merkür Boğa Burcunda Retro’ya giriyor 15 Mayısa kadar iletişimde;

Teknolojik alet zorunlu olmadıkça almamanızı öneririm. Tamamlanması gereken proje, ödev, eğitim için güzel zamanlar. Bu dönemde güzellik ile ilgili işlemler yaptırmayın Boğanın yönetici Venüs olduğunu unutmayalım. Eski ilişkilerde kapanmamış hesaplar var ise konuşup kapatma zamanı.

Genel Etkilere gelirsek

Hybrid Güneş Tutulması

04:12 29drc 50’ Koç Burcu

Hybrid Güneş Tutulması yaşayacağız etkisi en az 6 ay devam edecek. Tutulmalar dünyanın bazı ülkelerinde halkalı, bazı ülkelerinde de tam ay tutulması şeklinde gözlemlendiği için melez tutulma olarak geçmektedir. Koç Burcu yenilikleri getirdiği için hayatımız da yeniliklere merhaba diyeceğiz. 29drc Koç burcunda gerçekleşecek olması konuları gecikmeli, krizli yaşayacağımızı göstermekte olup, olayları parça parça değil, birden karşımıza getirebilir. Bir dönemin, bir konunun bitmesini ve başka bir konunun başlamasını tetikleyebilir.

29drc Koç Burcu derecesi Alrisha yıldızında gerçekleşiyor. Derin korkulardan, blokajlardan sıyrılmak ve kuyunun dibinden çıkabilmek için ödenmesi gereken bedelleri anlatıyor. Bu bedeller negatif olmak zorunda değildir. Karmik borçlarımızı, kefaretimizi ödeyerek ruhumuzun dengeye gelmesi gibi düşünebiliriz. Olaylara geniş açıdan bakabilmeyi ve yaşam gücümüzü arttırmak yönünde çalışacaktır. Bunda ne kadar başarılı olursak o kadar gelen fırsatları değerlendirerek kendimizi yukarıya çıkartabileceğimiz anlamına geliyor.

Şimdi gelelim yeni ayın burçlara göre etkilerine;

Koç ve Yükselen Koçlar: Güneş Tutulması sizin 1. Evinizde gerçekleşiyor. Daha cesaretli olacaksınız. Kendi kişisel alanınız da yenilikler gelecek. Sürpriz para gelişleri olabilir. Sosyal alanınız da değişiyor bazı kararlar alacaksınız grup çalışmalarında sizin projeleriniz ön plana çıkabilir.

Boğa ve Yükselen Boğalar: Güneş Tutulması sizin 12. Evinizde gerçekleşiyor. Kontrol edilemeyen beklenmeyen durumları tetikleyecek. Rüyalarınızı ve 6. Hislerinizi daha çok kullanabileceksiniz. Parasal konularda bütçenize dikkat etmelisiniz. Sorumluluklarınız değişiklikler olacak daha çok sorumluluk alacağınız bir dönem olacak.

İkizler ve Yükselen İkizler: Güneş Tutulması sizin 11. Evinizde gerçekleşiyor. Hayalleriniz ve ideallerinizin gerçekleşmesi adına karşınıza fırsatlar çıkacaktır. Parasal konularda birikimlerinizi korumanızı tavsiye ederim beklenmeyen harcamalar çıkması muhtemel. İş hayatınızda kontrol edemediğiniz durumlar olacaktır gecikmeler olabilir planlarınızı yaparken B planınız olmasına önem verin.

Yengeç ve Yükselen Yengeçler: Güneş Tutulması sizin 10. Evinizde gerçekleşiyor. Kariyer hayatınızda yeni başlangıçlara ve kendi kimliğinizi ortaya koymak için güzel bir dönem üstlerinizin sizi takdir ettiği bir dönem başlıyor. Topum nünde daha görünür hale geleceksiniz. Ev ve iş dengenizi korumayı unutmayın. Birikim ve yatırım konuları ön planda olacak. Arkadaşlarınız sizi destekleyeceği bir dönem olacak. Hayatınızda bir şeylerin değiştiği bir dönem olacak. Borç verirken dikkatli düşünmenizi tavsiye ederim.

Aslan ve Yükselen Aslanlar: Güneş Tutulması sizin 9. Evinizde gerçekleşiyor. Fikir ve inançlarınızı ön plana çıkabilir, Yurt dışı seyahatleriniz, yayıncılık medya konularında fikirlerinizi daha çok dikkat çekecek. Çok iş odaklı olacağınız bir dönem olacak. Sorumlularınız artıyor. Statünüz değişiyor bu bir evlilikle de olabilir. Her türlü ilişkilerinizi daha sakin yöneteceğiniz bir dönem olacak.

Başak ve Yükselen Başaklar: Güneş Tutulması sizin 8. Evinizde gerçekleşiyor. Kendi korkularınızı tetikleyecek olsa da sizin yeni adım atmanıza sebep olacak. Başkalarının paraları ya da miras konularında yönetmekte zorlandığınız zamanlar olacaktır. Hayatı öğrenme konusunda farklı bir bakış açısı kazanacaksınız. Çalışma ortamınızda iki işi bir arada yürütmek zorunda kalabilirsiniz. Ani gelişecek seyahatler size olumlu bir şekilde dönecektir. Sosyal ortamınız değişiyor.

Terazi ve Yükselen Terazi: Güneş Tutulması sizin 7. Evinizde gerçekleşiyor. İlişkiler ile ilgili yenilikler olacak güzel başlangıçlar olacak. Ortaklı konularla ile daha fazla yeni adımlar atacaksınız. Parasal konularda değişiklikler ve sürprizler olabilir. Temkinli davranmanızı tavsiye ederim. Her türlü konuda farkına varmadan baskı yapıyor olabilirsiniz etrafınızdan gelecek tepkilere kulak vermenizi tavsiye ederim. Unutmayın en yakınızdaki insanlar size aynalık yapıyordur.

Akrep ve Yükselen Akrep: Güneş Tutulması sizin 6. Evinizde gerçekleşiyor. Sağlığınız ve günlük hayatınız ön planda. İş değişikliği ya da iş yeriniz de çalışma koşullarınız ile ilgili değişiklikler olabilir. Fiziksel yorgunluğunuz artabilir. Sağlığınızı ihmal etmeyin. Bu dönemde ortaklı konularda özellikle maddi konularda hassas dönemler den geçebilirsiniz. Ek başınıza hareket edemiyorsunuz. Aile ilgili konularda gelişmeler olması muhtemel.

Yay ve Yükselen Yaylar: Güneş Tutulması sizin 5. Evinizde gerçekleşiyor. Yaratıcılık, flörtlerde daha özgür davranmak isteyeceksiniz. Yeni bir bebeğin doğması ya da yeni bir gelişme yaşayacağınız bir dönem başlıyor. Düzen konularına dikkat edin etrafınızdaki negatif insanlardan uzak durmalısınız. Sağlığınıza önem vermeyi unutmayın. İletişimiz çok artıyor, bunu avantaja çevirmek ve yeni fırsatlar yaratmak elinizde bakış açınızı geniş tutmaya devam edin.

Oğlak ve Yükselen Oğlaklar: Güneş Tutulması sizin 4. Evinizde gerçekleşiyor. Aile ve ev konularında değişikler sizi bekliyor. Yer değişikliği taşınama ya da evlilikle ilgili değişiklikler olacak. Hobilerinizden para kazanabilirsiniz. Aşk hayatınızda ve varsa çocuklarınız ile ilgili sürprizler ani gelişmeler sizi mutlu edecek. Yatırımlarınızda değişime zorlayan konular olacak. Çabalamanız ve yatırımlarınıza dikkat etmeninizi tavsiye ederim.

Kova ve Yükselen Kovalar: Güneş Tutulması sizin 3. Evinizde gerçekleşiyor. İletişim alanızda yeni gelişecek olaylar olacak. Ticari bağlantılarınız sözleşmeler, anlaşmalar sizi harekete getirecek. Aileyi ilgilendiren konularda eviniz ve bağlantılı konular (miras vs. ) daha görünür hale gelecek. Şahsi anlamda ne istediğinize karar vereceksiniz farkındalığınız artacak, uzun zamandır değiştirmek istediğiniz ne var ise bu tutulma size istediğiniz cesareti verecek.

Balık ve Yükselen Balıklar: Güneş Tutulması sizin 2. Evinizde gerçekleşiyor. Para kazançlarınız değişiyor gelen paralarınız olduğu kadar harcamalarınız artıyor. Kardeşleriniz ya da yakın bir arkadaşınız dan gelen ani beklenmedik gelişmeler olacak hazırlıklı olun. Atıl bıraktığınız var olan yeteneklerinizi ortaya çıkartacaksınız. Kontrolünüzde olmayan gelişmeler olacak çevrenizde bu sizi korkutmasın içinizdeki kahramanla tanışacaksınız.

Her şeyin gönlünüzce olacağı enerjinizin yüksek olduğu sağlıklı bir hafta dilerim.

Saygı ve Sevgilerimle

İnstagram: astrologgamzeersoyler