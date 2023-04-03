Merhabalar;

Siz yaşamak istediğiniz hayatı yaratın hayat çok kısa ortalama 80 yıl yaşıyoruz. Hepimizin içinde bu güç var ortaya çıkartmak bizim elimizde...

Bu haftanın kartı

10- Kader Çarkı

Büyük Arkana majör bir karttır. Astrolojik olarak Jupiter’i temsil eder. 10 sayısı tamlıktır, Beklemekle ilgilidir. Sabır sınavıdır, iyi şans, değişim noktasın da olmak, olayları yavaşlatır, geciktirir, kadersel bir karttır. 10 sayısı zirveye ulaşmanın ve sonlanmanın sayısıdır. Kökünde yatan 1 rakamının enerjisi ile her sonun bir başlangıcı doğuracağını gösterir ve hem deneyimsel hem de enerjisel olarak 1’in bir oktav üstündedir.

Astrolojik olarak haftanın Burçlara göre enerjileri;

Dolunay sonlanmalarla ilgilidir. Her ay bir yeni ay ve bir dolunay yaşıyoruz aslında Dolunay’da Ayın etkisi ve enerjisi zirvededir. Dolunayda hem negatif hem pozitif yönde duygularımız ve sezgilerimiz daha güçlüdür. 6 Nisan 2023’te 16 derece Terazi burcunda Merga sabit yıldızı kavuşumlu bir Dolunay yaşayacağız.

Merga Sabit yıldızının etkisi Bu hukukçu yıldızıdır. Devlet bakanları hukukçular, gizli ustalar, başarılı mimarlar çok önemli tasarımcılarla alakalı bir yıldızdır. Yaratıcı gücü olan insanları temsil eder. 6-7 evi etkilediği için günlük hayatı etkileyecek kararların verileceği bir dönem bizi bekliyor.

Dolunayın yükseleni Boğa da ve yöneticisi Venüs birinci evde Uranüs etkisinde Terazide her türlü ikili ilişkileri temsil ettiğinden birçok ikili ilişkiler de tamamlanma enerjisi taşıyor. Uzlaşmaya gidip tamam mı? devam mı konularına ortak kararlar verilecek. Çocuklar ile ilgili ya da ikili organlarla ilgili sağlıkla ilgili haberlerin gündeme geleceği. Birçok kişinin statüsünde büyük dönüşümler değişiklikleri gündeme taşınacağı bir dolunay bizi bekliyor.

Şimdi gelelim yeni ayın burçlara göre etkilerine;

Koç ve Yükselen Koçlar: Dolunay sizin 7. evinizde gerçekleşiyor. Her türlü ikili ilişkinizde ve var ise aile içi mahkemeniz var ise tamamlanma enerjisi çalışıyor. Ayaklarınıza, baldırlarınıza, varis sorunları ortaya çıkabilir önlem almayı unutmayın. Önünüzü görmediğiniz bir dönem olacak. Evinizde hırsızlık veya özel eşyalarınızın çalınması kaybolması ihtimaline karşı dikkat edin. Beklediğiniz bir haberin sonucu olumsuz olabilir bu sizi üzmesin hayatın akışına güvenin yeni bir kapı açılmıştır ve siz bekliyordur.

Boğa ve Yükselen Boğalar: Dolunay sizin 6. Evinizde gerçekleşiyor. Günlük hayatınız ile ilgili ya da kronik bir sağlık sorunu ile ilgili bir tamamlanma sonuç alma zamanı yaşıyorsunuz dolunayın konusu ilişkiler olduğu için hizmet aldığınız kişilerde bir değişiklik olabilir her zaman gittiğiniz bir yerin değişim zamanı gelmiş olabilir. Çocuklarınız ile ilgili iletişim ön planda. Aniden gelecek bir evlilik teklifi ya da iş anlaşması da günlük hayatınızı değiştirecek.

İkizler ve Yükselen İkizler: Dolunay sizin 5.evinizde gerçekleşiyor. Borsa şans oyunlarında riske girmemenizi tavsiye ederim. Çocuklarınız ile ilgili bir dernek ya da sosyal aktivitesi ile ilgili bir karar alabilirsiniz. Ekstra para harcamanız gerekebilir bu dolunayda beklenmedik harcamalara karşı tedbir almanızı tavsiye ederim. Komşularınız ile ilgili iletişim ön planda olacak bu dönemde mesafenin iyi olduğunu aklınızdan çıkartmayın. Hayatınızda biri var ise güzel bir dönem tadını çıkartın.

Yengeç ve Yükselen Yengeçler: Dolunay sizin 4.evinizde gerçekleşiyor. Eviniz ile ilgili bir konu netleşiyor. Bir aile büyünün sağlık sorunu nüksedebilir. İletişim dilinize dikkat edin olayları sakin karşılayın. Ani beklenmedik evlilik teklifi alabilir ya da var olan ilişkinizde bir ilerleme söz konusu bu evlilik ile değil ise iş ortaklığı olarak da çalışır. Rüyalarınız çok aktif. İnternet üzerinden iş bağlantıları yapmanız ya da yeni bir eğitime başlamanız motivasyonunuzu artıracak.

Aslan ve Yükselen Aslanlar: Dolunay sizin 3. evinizde sizin burcunuzda gerçekleşiyor. Kardeşleriniz ile ilgili alacağınız kararlarda sizin fikriniz daha etkili olacak. Yeni bir seyahat kararı alabilirsiniz. Yeni yapmış anlaşmalarınızın karşılığını görünür hale gelmesi sizi mutlu edecek. Yeni bir anlaşmaya imza atmaya hazır olun. Finansal olarak risk almaktan çekinin piyasalar çok dengesiz. Ebeveynler ile ilgili gelişmelere karşı hazır olmanızı tavsiye ederim.

Başak ve Yükselen Başaklar: Dolunay sizin 2.evinizde gerçekleşiyor. Finansal olarak geçmişten gelen haklarınızı hak edişlerinizi topluyorsunuz. Yurt dışı, internet ya da hak hukuk konularında alacaklarınız varsa ani gelişecek anlaşmalar söz konusu. İlişkilerinizde yıkıcı değil yapıcı konuşmalar ile orta yolu bulup güzel bir karar verilecek. Bilinç altınız bu ara çok çalışıyor olacak pozitif de kalmanızı tavsiye ederim.

Terazi ve Yükselen Terazi: Dolunay sizin 1.evinizde gerçekleşiyor. Tüm ilişkileriniz yapılanıyor. Bazı iş bağlantılarınız sonlanabilir. Eşiniz ile ilgili bir konu netlik kazanıyor. Taşınmayı düşünüyorsunuz önce iyi bir keşif yapmanızı tavsiye ederim. Para kazanma şekliniz değişiyor, paranızda beklenmedik bir artış var. Statünüz ve çalışıyorsanız iş yerinizde bu ara kendinizi keyifsiz hissediyor olabiliriz. Unutmayın bu yaşamanız gerek bir süreç, geçeceğini bilin bu dönemi avantaja çevirmenizi tavsiye ederim.

Akrep ve Yükselen Akrep: Dolunay sizin 12.evinizde gerçekleşiyor. Şifacılık özelliğinizi keşfediyorsunuz. Bilinç altına attığınız bir konuyu kapatıp gündelik hayatınıza daha bilinçli başlıyorsunuz. Eğer İhmal ettiğiniz bir sağlık sorununuz var ise konu nüksedecek tedbir almanızı tavsiye ederim. Beklediğiniz bir para gelecek. Evinizde yapacağınız bir değişiklik hesapladığınız dan farklı olabilir ama size iyi gelecek. Çocuklarınız var ise bu ara sağlıkla ilgili bir gündeminiz olabilir.

Yay ve Yükselen Yaylar: Dolunay 11. evinizde gerçekleşiyor. Hayal ettiğiniz bir şey gerçekleşiyor. Hak edişinizi alacağınız bir dönem. Bilinç altınızda bir uyanış var artık daha korkusuz ve kendinize daha çok güveneceğiniz bir dönem başlıyor. Günlük kazançlarınızda beklenmedik bir artış olabilir. Sağlığınız ile ilgili göğüs, mide sorunları yüzünden röntgen ya da ultrasona girmek zorunda kalabilirsiniz. Aile ile ilgili miras davaları var ise güzel gelişmeler yakında.

Oğlak ve Yükselen Oğlaklar: Dolunay sizin 10.evinizde gerçekleşiyor. İş kariyer ve statünüz ile ilgili konular netlik kazanıyor ev ile işi dengede tutmanız. Evlilik ya da iş birlikteliği sonucunda sorumluluğunuzun artması söz konusu. Maddi kazançlarınız artığı kadar giderlerinizde artıyor. Bu hafta alıngan olabilirsiniz olayları kişisel algılamayın. Değerli eşyalarınıza sahip çıkın kaybetme ya da çaldırma olasılığınız yüksek gözüküyor. Dikkatli olmanızı tavsiye ederim.

Kova ve Yükselen Kovalar: Dolunay 9. Evinizde gerçekleşiyor. Hak hukuk konularında hakkınızı alacağınız. Yurt dışı ya da internet kanalı ile iş yapıyorsanız kimliğinizi ortaya çıkarttığınız daha önce yara aldığınız durumdan şifalandığınız bir dolunay sizi bekliyor. Bu dönemde hizmet aldığınız kişilere dikkat etmenizi eviniz ve çevrenizde bir hafta kadar güven çemberinde kalacağınız bir dönem geçirmenizi tavsiye ederim. 6 hissiniz çok kuvvetli çalışırken finansal konularda risk almamanızı eldekini tutup a riskli getirisi yüksek yatırım alanları araştırmak daha güvenli olacaktır.

Balık ve Yükselen Balıklar: Dolunay 8. evinizde gerçekleşiyor. Borçlarınız ile ilgili yapılanma dönemindesiniz. Kukai, Reiki, Enerji, Tarot eğitimleri alıyorsanız bu eğitimleri kazanca ve bir başkasına rehberlik olarak kullanabilirsiniz. Finans konusunda risk alırsanız kaybedebilirsiniz. Lütfen temkinli olun. Beklenmedik aniden gelişen bir projenin içinde kendinizi bulabilirsiniz. Aile büyüklerinin birinin sağlık sorunları gündeminizde olabilir.

Herşeyin gönlünüzce olacağı enerjinizin yüksek olduğu sağlıklı bir hafta dilerim.

Saygı ve Sevgilerimle

İnstagram: astrologgamzeersoyler