Merhabalar;

Ramazan ayının sofralarımıza bol bereket, yüreklerimizde sevgiyi yücelttiğimiz ve dualarımızın arşa çıktığı bir zaman dilimi olsun, tüm oruçlarımızın ve niyetlerimizin kabul olması dileklerimle

Rune Dönemi;

Ehwaz: 30 Mart – 14 Nisan

30 Mart- 14 Nisan arasında Ehwaz Rune etkilerini yaşayacağız. Sosyal anlamda iletişimde başarı, takım ruhu ile çalışma, ikili ilişkilerde iletişim ve güvenin arttığı bir dönem yaşayacağız.

Bu haftanın Tarot kartı

9 –Ermiş

Büyük Arkana majör bir karttır. Astrolojik olarak Başak Burcunu temsil eder. 9 rakkamı tek hanelerin bittiği sayıdır. Sağlam yapıya, bir bütüne ulaşıldığını gösterir. Dokuzlular hep sonlanmalarla alakalıdır. Dokuz rakkamı içerisinde üç rakkamının gücünü barındırır. (3 kere 3’ün gücü) Önemli mitolojik karakterlerde 9 kişidir. Sabır, içe dönüş, analiz, minik adımlar atmayı verir. Ruhunu dinle iç sesine kulak vermelisin neyin doğru olduğunu ruhun biliyor.

Hafta içinde Burç değiştiren gezegenleri algılama şeklimiz;

Mars Yengeç Burcuna giriş yaptı kadar hayatla mücadele şeklimiz;

Bu süreçte tam görüş bildirmekten kaçacağımız. Harekete geçmek için acele etmeyeceğimiz. Hakkımızı ararken duygularımızın ön planda olacağı bir dönem olacak Aile sevdiklerimizi ön plana alacağımız. Kültürel miraslara ve vatanınla ilgili konuların ağırlık kazanacağı bir dönem bizi bekliyor.

Genel Etkilere gelirsek

Haftaya 24 derece Koç burcunda Acamar sabit yıldızı etkisinde ay ikizlerde yeni ay ile başlıyoruz.

Gündemimiz oldukça yoğun Din adamlarını ve kamu dairelerinde bazı gizli olayların ortaya çıkacağını, bir çoğunun yalan haber olma olasılığının fazla olacağını, para piyasalarında çok hareket olacağını ve Plütonun Kova burcuna 0 derece ile girmesi bir çok konuda dönüşüm başlamış gözüküyor(0 derece Kova Altair sabit yıldızını Plüton ile birlikte düşünürsek düşünce şeklinin değişeceğini, havanın ani değişimlerini, Uçaklar ile ilgili düşme, teknik aksaklıklar veya gelişmeler, ani kemik kırılmalarını gündeme taşıyor ) ilk ay ile karesi halkla ilgili toplu tepkiler, çocuklar ile ilgili problemler, sudan gelen salgın hastalıklar yaşayabiliriz. Devlet büyüklerinden gelecek yeni açıklamalar

Şimdi gelelim yeni ayın burçlara göre etkilerine ;

Koç ve Yükselen Koçlar : Çok göz önünde olacağınız bir hafta konuşmalarınıza dikkat edin iletişim kazası yaşamanız ve olayları algılama şekliniz abartılı olabilir sert tepkiler alabilirsiniz. Maddi olarak gelirinizde yükselme olabilir. Yeni bir işe başlayabilir yada mevcut işinizde yeni bir anlaşma imzalayabilirsiniz. Sosyal çevreniz değişiyor.

Boğa ve Yükselen Boğalar : Bilinç altı korkularınızın şifalandığı bir dönem. Kendi gücünüzü fark ediyorsunuz rüyalarınız çok aktif olacaktır bu hafta uyumadan önce merak ettiğiniz bir soruyu sorun rüyalarınızda yanıt alabilirsiniz. Rejime başlamak için uygun bir dönem, beklenmedik bir teklif alabilirsiniz ikili ilişkilerinizde çok yıprandınız ama artık meyvelerini toplama zamanı. Statü değişikliğine hazır olun.

İkizler ve Yükselen İkizler : Kendinizi ifade etmekte zorlanacaksınız. Kararsız kalacağınız bir konu olabilir iç sesinize kulak verin. İş ve evi dengede tutmakta zorlanabilirsiniz büyük bir iş sorumluluğu almış ve önünüzü göremiyor olabilirsiniz. Çocuklarınız ile iletişimde sorun olması muhtemel onlara karşı farklı bir bakış açısı geliştirmelisiniz. Unuttuğunuz bir borç çıkması muhtemel size tavsiyem bu hafta akışta kalın.

Yengeç ve Yükselen Yengeçler : Kariyerinizde göz önündesiniz. Kendinizi yorgun hissedebilirsiniz. Emeklerinizin karşılığını almaya başladığını gördükçe motivasyonuz artacak. Miras, uzun zamandır alamadığınız bir para var ise hız kazanıyor, İnternet, yazı yada hak hukuk davalarınız var daha netlik kazandığı bir hafta olacak. Finans konularında başkalarının etkisinde kalıp risk almayın. İkili ilişkinizde ileriye dönük adımlar resmi birlikteliklerin başlangıcını gösteriyor.

Aslan ve Yükselen Aslanlar : Her türlü ikili ilişkiniz ortaklı ilişkiler dahil büyük bir şifa enerjisi ile dönüşümde şimdi size kriz gibi gözükse de kalbiniz kabuk değiştiriyor. Büyük öfke patlamaları yaşayabilirsiniz kelimelerinize dikkat edin büyük sonuçlar doğurabilir. Büyük işlere imza atabilirsiniz yurt dışı yada hukuksal konularınız var ise geri dönüşleri sizi sevindirecek.

Başak ve Yükselen Başaklar : Başlattığınız bir projenin sonuna gelmişsiniz büyük bir farkındalık yaşayacaksınız karşılığını maddi olarak da alacaksınız. Hayatınızda biri var ise ya da evli iseniz bu ara o kadar yoğunsunuz ki hayatınızda ki kişiyi ihmal ediyorsunuz. Finansal anlamda büyük riskler almaktan imtina edin lütfen şansınız yüksek ama geldiğinin iki katı kaybetme riskiniz var büyük bir kazanç sağlarsanız kendinizi güvene alın toprağa yatırım yapın.

Terazi ve Yükselen Terazi : Tüm ikili ilişkiler ve ortaklı işlerinizde iletişimin ön planda olacağı kariyer hayatınızda v özel ilişkinizde iletişiminize dikkat etmeniz gereken bir dönem. Günlük hayatınız da ki değişimlere karşı akışta kalın önünüzü göremediğinizi düşünüp bunun tepkisini çocuklarınız, eşiniz yada arkadaşlarınızdan çıkarıyor olabilirsiniz. Sağlığınızı düşünmelisiniz. Beslenme düzeninizi değiştirmek için tam zamanı.

Akrep ve Yükselen Akrep : Aydınlandığınız bir dönem sizden saklanmış olayları öğrenebilirsiniz. Sezgilerinize güvenin. Eşinizin akrabalarından alacağız bazı haberler sizi üzebilir. Yeni bir projeye imza atabilirsiniz güzel bir başlangıç olacak. Ev hane konularındaki dönüşümün farkındasınız bu sizi korkutmasın sizi daha iyi bir hayat için hazırlıyor.

Yay ve Yükselen Yaylar : Çocuklarınız, hobileriniz yada borsa gibi konuların çok aktif olacağı burada ki iletişimin eğer fevri yada aceleci olmazsanız size güzel döneceğini ama planlı hareket etmezseniz de kayıplar yaşayacağınızı belirtmek isterim. Duygusal konularda kafanız çok karışık artık sabit kalmak istiyorsunuz. Ani gelişen bir ilişki yada var olan ilişkinizde resmiyet için size istediğinizi verecek.

Oğlak ve Yükselen Oğlaklar: Terfi yada şimdiye kadar beklediğiniz statünüz ile ilgili bir gelişme var ise bu hafta haberini alabilirsiniz. Aileye yeni katılan biri olabilir. Çocuğunuz ile igili bir sağlık sorunun korktuğunuz gibi olmaması sevindirici. Aşk hayatınız iyileşiyor. İmza ile ilgili işleriniz önem kazanırken büyük gelirler elde etmenizi sağlayacak.

Kova ve Yükselen Kovalar : Kendinizi yorgun hep aynı şeyleri tekrarlarken bulabilirsiniz. Yeni sorumluklarınız yolda ama siz kendi içinizde aldığınız kararlarda ısrarcı olacaksınız. Kelimelerin gücünü doğru kullanmanızı tavsiye ederim. Finansal olarak risk almayın tedbirli olmakta fayda var. Göğüs, rahim ve bağışıklık sisteminize dikkat edin.

Balık ve Yükselen Balıklar: Kendinizi ifade etmekte zorlanabilirsiniz. Finansal kaynaklarınıza dikkat edin gelir gider dengesinde bir şaşma olabilir. Yeni bir eğitime başlayabilir yada kısa bir yolculuğa çıkabilirsiniz. Bakış açınız değişirken, sosyal ortamlarda oldukça aktifsiniz. Geçmişte yaşadığınız bir sağlık sorunun tekrar etmesine karşın tedbirinizi almanızı tavsiye ederim.

Her şeyin gönlünüzce olacağı enerjinizin yüksek olduğu sağlıklı bir hafta dilerim.

Saygı ve Sevgilerimle

Astrolog Gamze Ersöyler

İnstagram: astrologgamzeersoyler