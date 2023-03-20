Merhabalar;

Bu haftanın kartı

8- GÜÇ

Tarot kartının 8 inci kartıdır. Büyük Arkana majör bir karttır. Astrolojik olarak Aslan’ı temsil eder. Egomuzla tanıştığımız karttır. Yaşama sevincini anlatır. Yaz kartıdır. Şanslı bir dönem. Gücümüzü elimize aldığımızı gösterir. 8 rakamsal olarak yenilenme ihtiyacı, edinilen deneyimlerdir. 4 + 4 = 8 dir. Büyük deneyimleri gösterir. Güçlü bir dengeyi gösterir. Sekiz rakamı bizlere bir yıl içinde kutlanan sekiz adet Doğa Bayramı’nı da hatırlatarak kendi içinde bir dengelenmeye ve berekete işaret eder.

KOÇ BURÇLARININ DOĞUM GÜNÜ KUTLU OLSUN

Zodyak sisteminin en deli fişek, en enerjisi yüksek cesur atılgan ve sinirli burcu, iyi ki doğdunuz J Öncü bir burçtur. Koç Burcu Güneşte yücelimdedir Her istediği olsun diye bekleyen şımarık çocuk gibidir. Hayata renk katmak ister. Başlangıç yapan, cesur, girişimci, daha kendine dönük insanlardır. Yaşamın biçimlendirme gücüyle çok alakalıdırlar. Hayatta kalma güdüsüne sahiptirler. Güçlü fiziksel özelliklere sahip risk almaktan hoşlanan kişilerdir. Maymun iştahlı ya da daha kararlı olabilirler. Deneme yanılma yöntemi ile öğrenen kişilerdir. Daha çabuk kavrama, dürüst bir kişilik verir. Dik başlı, açık fikirli kişiler olurlar. Bağışıklık sistemi çok güçlüdür kolay hasta olmazlar.

Astrolojik olarak haftanın Burçlara göre enerjileri;

Yeni ay yeni başlangıçlarla ilgilidir. 21 Mart 2023 de 0 derece Koç burcunda Kerb sabit yıldızı, 14 derecede Terazi burcunda Algorab Ksora etkisinde bir yeni ay yaşayacağız. Gecikmeler, kısıtlamalar, gizlilikler, ilişkilerdeki dönüşüm ön planda olacak.

19-20-Mart Balık burcunun 29 derecelerini çok ağır depresyonun dibinde yaşarken sürekli kendimize ben bunu neden yaşıyorum sorusu yerine, “Ben bu olayı bilinçli olarak seçmiş olsaydım ne için seçmiş olurdum?” diye sorarsak, soruya verdiğiniz cevap neden yaşadığınızın cevabıdır aslında J Böyle bir döngüdeyken aniden Koç burcuna geçmek bir hareket enerjine girmek olayların hızlanması bizim sudan çıkmış balık tabirini yaşamamıza neden olacak. Hareket ve yenilikler başlasın Koç burcunun verdiği sabırsızlık, hareket enerjisi, spora başlamak, rejime başlamak için güzel bir döneme hazır mıyız? Baş bölgemizden alacağımız darbeler ve baş ağrılarımız artacaktır…

Yalnız bu yeni ay çok masum değil. Koç Burcunun yönetici Mars patlamaları, isyanları sembolize ederken, kalabalıklar içinde olmamakta fayda var. Ani gelişecek olayların ortasında kalabiliriz, yer sarsıntıları ve doğa olayları gündemimizde olacak. Yeni ayın 0 derecede olması bazen düşünmeden harekete geçecek olmamızı tetikleyecek. 6. ve 7. Evi etkilemesi ve yükseleninin Terazi olması günlük hayatımızdaki tüm ilişkilerimizde yeni bir dönem oluğunu gösteriyor.

Şimdi gelelim yeni ayın burçlara göre etkilerine;

Koç ve Yükselen Koçlar: Yeni ay sizin 1. evinizde gerçekleşiyor. İletişiminize dikkat etmelisiniz. Kendinizi ortaya koyarken fevri değil akıllı düşünerek konuşmalısınız. Beklediğiniz iş ya da haberde gecikme olabilir ama bunun sizin kendi değerinizi görmek için size ayrılan bir süre olduğunu unutmayın. Parasal olarak şanslı bir dönemdesiniz, atacağız imza sizi güçlendirecek. İkilik yaşayacağımız bir durum olabilir, bunu lehinize çevirmek sizin elinizde. Yeni ayın enerjisinde kararsızlık ve sınırlar olduğunu unutmayın, sizin burcunuzda olduğu için bir ay etki alacaksınız. Güç sizde sevgili Koçlar yeni ay size en yüksek hayrınıza gelsin.

Boğa ve Yükselen Boğalar: Yeni ay sizin 12.evinde gerçekleşiyor. Düşünceleriniz değişiyor. Yeni bir pencereden bakmaya başlıyorsunuz. Sizden gizlenmiş bazı durumları öğreneceğiniz bir dönem olacak. Bunu şöyle düşünün, “iyi ki daha erken değil böyle olgun tepki veremezdim, iyi ki geç değil tedbir alamazdım” diye kabul edin. Bu durum sizi daha önce ortaya çıkartmadığınız bir yeteneğinizin ortaya çıkmasında vesile olacak. Yeni bir ilişkiye başlayabilirsiniz. Hayalleriniz gerçekleşiyor yavaş ve güvenli adımlarla bu hafta beklenmeyeni bekleyin, çünkü kadersel bir hak edişinizi alacaksınız. Sevgili Boğalar yeni ay en yüksek hayrınıza gelsin.

İkizler ve Yükselen İkizler: Yeni ay sizin 11.evinizde gerçekleşiyor. Sosyal ortamlarda oldukça aktif olacağınız bir dönemdesiniz. Kendiniz ile kavga etmeyi bırakın biraz sakin olma zamanı, kadınlardan gelecek destek sizin yolunuzu açacak. Biraz akışta kalın, sizin için zor olacak ama bir kendiniz ile baş başa kalacağınız bir alana çekilip, kendiniz ile bir anlaşma yapın, bu ay mali dengeniz hakkında kendinize bir söz verin. Sağlığınıza dikkat edin, kemik ve boğaz bölgesi sorunları yaşayabilirsiniz. Göz önünde yaşamadığınız bir ilişkiniz varsa, görünürlük zamanı yaklaşıyor. Sevgili İkizler yeni ay en yüksek hayrınıza gelsin.

Yengeç ve Yükselen Yengeçler: Yeni ay 10.evinizde gerçekleşiyor. Bilinç altı korkularınızı bırakın, geçen haftadan başlayan birtakım rahatsızlıklarınız olabilir, bunlar tekrarlan etki olacak. Örneğin bileğinizi burkarsınız tam iyileşirsiniz, dişinizin dolgusu düşer ise ihmal etmeyin. Kariyer hayatınızda yeni bir döneme hoş geldiniz. Konuşmalarınız ya da yazı diliniz ile ön planda olacaksınız. Hayalleriniz deki anlaşmayı yapabilirsiniz. Oldukça göz önünde olacağınız bir dönem için ajandanız yanınızda olsun planlama sizin için önemli olacak. İlişkilerdeki dönüşümden korkmayın, direnmeyin, sizin için en iyisi olacak J Sevgili Yengeçler yeni ay en yüksek hayrınıza gelsin.

Aslan ve Yükselen Aslanlar: Yeni ay sizlerin 9.evinizde gerçekleşiyor. Hak hukuk konularında mahkeme ile ilgili süreçleriniz tamamlanıyor. Yurt dışı bağlantılarınız varsa, bu ayda yine aktif bağlantılarınız devam edecek. Basın medya yazarlığınız var ise yıldızınız parlıyor J Yapacağınız iş birliktelikleri ile kariyerinizde yeni bir dönem başlıyor. Birçok bekar Aslan burcunun statüsü değiştiği bir dönem olacak. Bir aile büyüğünün sağlık sorunu ile ilgili sorumluluk almak ve karar vermek zorunda kalabilirsiniz. Sevgili Aslanlar yeni ay en yüksek hayrınıza gelsin.

Başak ve Yükselen Başaklar: Yeni ay 8.evinizde gerçekleşiyor. 8 ev konuları oldukça krizlidir ama 8 evi akrep ve yönetici Mars olduğu için, yeni ayı koç burcunda ortak yöneticiden alıyorsunuz. Borç mu çıktı, krizli bir durum mu var, siz detaycılığınız ve mükemmeliyetçiliğiniz ile öyle bir fayda sağlayacaksınız ki, siz bile inanamayacaksınız. Bu dönemde ameliyat, güzellik için yapılan uygulamalar için güzel bir dönem. Çocuklarınız ile ilgili almanız gereken kararları ertelemeyin. İlişkilerinizi sınandığı bir dönem, sizi üzen bir ilişki bitebilir, iyi giden bir ilişki varsa, daha sağlam adımlar ile resmiyete dönüşebilir. Sevgili Başaklar yeni ay sizin en yüksek hayrınıza gelsin.

Terazi ve Yükselen Terazi: Yeni ay 7.evinizde gerçekleşiyor. Evliliğiniz ortaklığınız iş birliktelikleriniz ön planda olacak. Bazı konular sizin kontrolünüz dışında gelişebilir ve konuşmalarınız ile konuları büyütebilirsiniz. Rest çekme noktasında olabilirsiniz. Ağır dil yaraları açabilirsiniz. Sevgili Terazi sizin için zor bir hafta. Lütfen odağınızı değiştirin, olayı büyük resimden bakın, gerçekten sınandığınız bir dönem bunun sağlığınıza dönüşü sert olabilir. Bu haftayı bir hobinize ağırlık vererek geçirin. Yeni bir anlaşma kapınızda, bu iş birlikteliği öncesi odağınızı her türlü ilişkiden arındırın, odağınız kendiniz olsun. Sevgili Teraziler yeni ay sizin en yüksek hayrınıza gelsin.

Akrep ve Yükselen Akrep: Yeni ay 6.evinizde gerçekleşiyor. Günlük rutinleriniz hız kazanmaya başlıyor. Daha çok enerjiye ihtiyacınız olacak. Salığınız ön plan da olsun. Spora başlayabilirsiniz. Uzun zamandır yapmayı bıraktığınız bir hobinize geri dönebilirsiniz. Sezgileriniz artabilir. Küçük operasyonlar için uygun bir dönem. İlişkilerinizde ummadığınız gelişmeler olabilir. Eğer evli iseniz eşiniz ile çocuklar için bir konuda ortak karar verebilirsiniz. Unuttuğunuz bir borç gündeme gelebilir ya da gelmesi gereken bir para gecikebilir. Sevgili Akrepler yeni ay en yüksek hayrınıza gelsin.

Yay ve Yükselen Yaylar: Yeni ay 5.evinizde gerçekleşiyor. Aşk, çocuklar, hobileriniz ve borsa şans oyunları konuları aktif olacak. Bu dönemde günlük rutinleriniz değiştirecek, yeni bir bebek, güzel bir iş imkanı, terfi, ilişkilerinde ileri gidecek güçlü imzalar atmanız mümkün. Güzel başlangıçlarınız var. Kendi enerjisi pozitifte tutun. Geri dönüşler için çok beklediniz ama kapılar açılıyor. Sevgili Yaylar yeni ay en yüksek hayrınıza gelsin.

Oğlak ve Yükselen Oğlaklar: Yeni ay sizin 4.evinizde gerçekleşiyor. Aile, yuva, ev ve kariyer hayatınızda yeni başlangıçlar var. İş ve yuva konularında değişikliler geliyor. İletişim diliniz hırslı, bunu kullanıp finansal şanslar kazanabilirsiniz. Yine de temkinli olun. Uzmanlaştığınız konuda kalıcı bir dönem inşa edebileceğiniz bir dönem olacak. İlişkiler sağlamlaşacak, aileye yeni bir üyenin gelmesi ile enerjinin artacağını belirtmek isterim. Sağlığınıza dikkat edin. Kalp, damar, tansiyon sorunlarınız tetiklenebilir. Sevgili Oğlaklar yeni ay en yüksek hayrınıza gelsin.

Kova ve Yükselen Kovalar: Yeni ay 3. Evinizde gerçekleşiyor. Güçlü bir dönem sizi bekliyor. İletişim, kardeşler ve yakın arkadaş çevrenizle, mücadeleye hazır olun, yeni bir dönem başlıyor. Değişime direnmeyin, zor bir dönem geçirdiniz artık hak edişleri alıyorsunuz. Çok konuşacağınız, kısa seyahatler artacak, sizi yoracak bir dönem geliyor ama sonuç yorgunluğunuza değecek bir dönem başlıyor. Yakın çevrenizden güzel destekler alacaksınız. Sevgili Kovalar yeni ay en yüksek hayrınıza gelsin.

Balık ve Yükselen Balıklar: Yeni ay 2.evinizde gerçekleşiyor. Finansal konularda güçlü kazançların geldiği, kendinizi daha çok öz güvende hissedeceğiniz, yeni imzalar atacağınız, yorgunluğunuzu atmak için kısa seyahatlere çıkacağınız bir dönem. Şanslı dönemdesiniz. Kazancınız kalıcı hale gelecek. İç sesinize güvenin. Sevgili Balıklar yeni ay en yüksek hayrınıza olsun.

Burç yorumlarını genel yazıyorum yükselen burcunuzu okumayı unutmayın. Haritanızda kişisel gezegenlerinize aldığınız etkiler olayları yaşama şeklinizi değiştirebilir.

Her şeyin gönlünüzce olacağı enerjinizin yüksek olduğu sağlıklı bir hafta dilerim.

Saygı ve Sevgilerimle

İnstagram : astrologgamzeersoyle