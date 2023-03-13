Merhabalar;

Rune Dönemi;

Berkano: 14 Mart – 30 Mart

14 Mart- 30 Mart arasında Berkano Rune etkilerini yaşayacağız. Sosyal anlamda iyileştiren besleyen, haklı kazançların sağlanacağı, doğurganlık dönemi ve evliklerin verimli olacağı bir zaman dilimi. Mart ayında yapılan çalışmaların, verilen kararların, başlanılan işlerin hasatlarını Haziran ve Eylülde alırız bu dönemi elinizden geldiği kadar verimli geçirmeye çalışalım hakkedişler gelecek. Bu zaman dilimlerin (3 ay Mart- 6 ay Haziran ve 9 ay Eylül) çok gizemli bir sayı çalışır 3-6-9 Tesla yönetimini tetikleyen rakkamlar bu aylarda saklıdır.

Bu haftanın Tarot kartı

7 -Araba

Büyük Arkana majör bir karttır. Astrolojik olarak Yengeç Burcunu temsil eder. 7 rakkamı bazı engellerle ve ya baştan çıkarıcı, cezbedici durumlarla yüzleşmenin mümkün olduğunu ve bunların üstesinden nasıl gelineceğini gösterir.2023 senesinin de Tarot kartıdır. Karar vermekle ilgilidir. Artık bir karar verip yola çıkmışımızdır ve kararlarımızdan biz sorumluyuzdur. Yeni bir iş, yeni bir ilişki, yeni bir taşınma kartı olarak çıkar karşımıza

Hafta içinde Burç değiştiren gezegenleri algılama şeklimiz;

Venüs Boğa Burcuna 17 Mart 2023 giriş yaptı 11 Nisan 2023 tarihine kadar sevgiyi yaşama şeklimiz;

Sevgiye daha maddesel olarak yaklaşır. Venüs boğalar sabit bir burç olduğu için kolay kolay ayrılamazlar. Ya benimsin ya toprağınJ sevdiklerimize daha çok sahipleneceğiz. Venüs Boğa da iken lüks harcamalarımız artabilir. Çok sabırlı olacağımız, risk almak istemediğimiz, kendi gücümüzü neler yapabileceğimizi görmek isteyeceğimiz, sevgi konularında daha anlayışlı da sakin mutfağımızın daha bereketli olduğu bir dönem bizi bekliyor.

Merkür 19 Mart da Balık Burcundan Koç Burcuna giriş yapıyor bu 4 Nisan 2023 tarihine kadar iletişim dilimiz;

Düşünmeden konuşan, hızlı ve ihtiyatsız kararlar veren, daha spontane olacağımız, kafamıza koyacağımızı yapacağımız bir süreç başlıyor. Yeni fikirlerin çok aktif olduğu meraklıda olduğumuz bir döneme giriyoruz. Tavsiyem çok sivri dilli olmamaya özen göstermek çok mu sinirlendiniz konuşmadan önce ufak bir es verin dilinizi ısırın, derin bir nefes alın ve sonra düşüncelerinizi söyleyin. Bu dönemde puzzle yapmak kitap okumak ve yazmak, kitap kulüplerine katılmak için ideal bir zaman aralığı.

Genel Etkilere gelirsek

Haftaya 3 derece Koç burcunda Deneb Kaitos sabit yıldızı etkisinde başlıyoruz.

Dikkatsizlik, sinirlilik, gerginlik, hızlı araç kullanımı, olaylara hızlı girmek, dengesiz olduğumuz bir hafta olacak daha dikkatli ve daha sakin olmaya gayret gösterelim.

Bu haftaki açılar gerçekten sert teknik olarak girmek istemiyorum. Duygusal krizlere çok açık başlıyoruz, olayları kişisel algılamakta fayda var. Bu hafta derin yaralarımız biraz gün yüzüne çıkacak ve çocuklarımıza ve iletişim dilimize yansıyacak. Bu derin yaralar aile köklerimiz olan anne, baba, kardeş ve üst soy ile ve bizlerin çocuklarımıza kendi yaşadıklarımızı yaşatmamak uğruna verdiği mücadele ve sonuç biz ve çocuklarımızda oluşan travmalar bu hafta herkese akıl verip kendi hayatlarımızda uygulamakta zorluk çektiğimiz konular ile ilgili derin mücadelemiz. Bu sebepten kişisel gelişim kitapları, psikologlar, terapistler kendi yolculuğumuzda neden bu süreçler yaşadığımız ile ilgili bize destekler.

Bizler yetişkin olarak anne babamızın da nasıl bir çocukluk süreci geçirdiğini nasıl bir hayat mücadelesi geçirdikten sonra kendi bildikleri en iyi doğruyu ile bizi korumak iç güdüsü ile kol kanat gerdiklerini ve bizim şimdiki kişiliğimize büyük payları olduklarını unutmayalım onların enerjilerini serbest bırakma zamanı artık yetişkin olduk ve onlar yaş aldılar geriye dönük rücu edilecek bir şey kalmadı. İnanın daha hafif hissedeceksiniz.

Hangi yaştaki travmanıza da takılı kaldıysanız o yaşa inip kendinize bakın saçınız nasıl, hangi kıyafet üstünüzde hayal edin ve çocuğa bugün neler başardığınızı anlatın ve ona sarılın artık orada kalmasına gerek yok onu bir hediye ile onurlandırın. Biz aslımıza geri dönüyoruz anne yada babanızın en sevmediğiniz huyu sizin bu hayatta kabul edip daha sonra öyle davrandığınız şekle dönecektir. Armut dibine düşermiş ……

Sizin bu kabullenişiniz çocuklarınıza bakış açınızı değiştirecektir.

Bu hafta 17 Mart 2023 de saat 13.33 de dilek dilemek muhteşem bir zaman dilimi unutmayın hayallerinizi kelimelere dökerseniz onlara nefes vermiş olursunuz.

Küçük bir not : Bedelini ödeyebileceğiniz den emin olduğunuz, size en yüksek hayrını getirmesini istemeyi unutmayın;)

Şimdi gelelim yeni ayın burçlara göre etkilerine ;

Koç ve Yükselen Koçlar : İkili ilişkilerinizde iyileşeceğiniz bir döneme giriyorsunuz. 6. Hissiniz bu hafta size rehber olacak. Para ile ilgili konularda anlaşma yapabilirsiniz. Trafik de dikkat etmelisiniz. İletişimde inat enerjisinde de bulunmamızı tavsiye ederim. Hak edişlerinizi alacağınız bir hafta olacak.

Boğa ve Yükselen Boğalar : Sosyal ortamlarınızda ki konuşmalarınız sizi daha ön plana taşıyor. Arkadaşlarınız tarafından bu aranan bir kişi olacaksınız. Dış görüntünüzde değişiklik yapmak için güzel bir hafta. Parasal anlamda çift kazanç gelebilir. Yatırım yaparken ikiye bölerek riski azaltarak hareket etmenizi öneririm. Beslenmenize dikkat edin böbrekler ile ilgili bir şeyi tetiklemesin.

İkizler ve Yükselen İkizler : Parasal kaynaklarınızda bunlar daha önce unuttuğunuz borç yada uzun zamandır alamadığınız para yada miras gibi konularda büyük bir dönüşüm yaşayacaksınız tedbirinizi şimdiden alın. Bu durum çevrenize karşı sinirli olmanıza sebep olacaktır. İyi bir strateji yapmazsanız para kaybetmeniz söz konusu. Kariyer hayatınızda sözleriniz ile göz önünde olacaksınız kelimelerinizin gücüne dikkat etmenizi tavsiye ederim.

Yengeç ve Yükselen Yengeçler : İkili ilişkileriniz, ortaklıklarınızdaki ki dönüşüm sizi korkutmasın sağlam bir birliktelik için atılan adımlar olduğunu unutmayın. Medyada veya yazılarınız ile daha çok kesime hitap etme fırsatını yakalayacaksınız. Yeni bir eğitme başlayabilir yada eğitim vermeye başlama olasılığınız yüksek. Hayallerinizi gerçekleştirecek anlaşmalar yapabilirsiniz. Başkalarının sizin enerjinizi düşürmesine izin vermeyin.

Aslan ve Yükselen Aslanlar : Aile büyüklerinizden birinin sağlık sorunları ile ilgili karar vermeniz gereken bir durum oluşabilir durum ne olursa olsun doğru kararı verdiğinize emin olun. Aniden gelişen bir iş anlaşması yapmanız gerekebilir. Bu sizin için küçük gözükse de gelecek de size çok kazanç sağlayacak bir iş olabilir. Üstünüzde baskı olarak hissettiğiniz her şeyi başka bir bakış açısı ile bakarsanız mutlu günlere az kaldı. Bir çok aslan burcunun statüsü değişiyor Aşk boyut değiştiriyor ;)

Başak ve Yükselen Başaklar : Yeni iş teklifleri alabilirsiniz. Ama karar vermeden önce huzurunuz mu para mı karar vermelisiniz. Beklenmedik bir masrafınız çıkabilir. Konu ne ise hiçbir şey sağlığınızdan değerli değil ayak, bacak ve baldır sorunlarınıza bu hafta dikkat edin. İlişkilerinizde iletişim daha yolunda gitmeye başlıyor, fazla detaycı olduğunuzu ve karşı taraftan beklentilerinin de olduğunu unutmayın. Çıkacağınız bir seyahat size başka kapılar açacak.

Terazi ve Yükselen Terazi : Mükemmel bir iş, eş ve ortaklık yok maalesef. Bu ara kendinizi hangi kapıyı çalsanız eliniz boş döndüğünü düşüyor, enerjinizi tükenmiş hissediyor olabilir ve kendinizi izole etme ihtiyacınız var ise tavsiyem bir aynanın karsına geçin ilkokuldan bugüne kadar neleri başardığınızı neleri idealize ettiğinizi düşünüp ayna daki siz ile konuşun ve en iyi sporcunda her zaman zirve de olmadığını hatırlayın. Krizi fırsatı çevirmek elinizde lütfen kendi kabuklarınızı kırın. Kim olduğunuzu hatırladınız bir haftaya hazır mısınız.

Akrep ve Yükselen Akrep : Kardeşiniz yada yakın arkadaş çevrenizde ki gelişmeler sizi olumlu etkileyecek. Bu hafta varsa çocuklarınız ile ilgili sağlık sorunları ile ilgilenme orunda kalabilir, yada hayatınızda bir ilişkiniz var ise iletişime dikkat etmenizi tavsiye ederim. Maddi gelir gider arasında dengesizlik bitiyor. Geçmişte yaptığınız bir iyilik sizi bir para kaybından koruyacak. Hafta sonuna hayatında biri olmayanlar için doğru bir ilişki veya ortaklık gündeminiz de olabilir. Uzun zamandır yapmak istediğiniz ama fırsat bulamadığınız bir hobinize başlamak için güzel bir hafta.

Yay ve Yükselen Yaylar : Ev ve yuva konularında alacağınız duygusal kararlar ön planda olacak. Aileye yeni birinin katılması ile gündeminiz değişecek. Finansal anlamda riske girmemenizi ya da büyük paralarla işlem yapmamanızı öneririm. Her türlü ikili ilişkinizde zorlu bir süreç başlıyor bu sürecin daha önce konuşulmadığı için meydana geldiğini yeni bir konu olmadığını artık suyun bardaktan taştığı için böyle bir sorun oluğunu unutmayın lütfen o yüzden iki taraflı düşünerek hareket etmenizi tavsiye ederim.

Oğlak ve Yükselen Oğlaklar: Büyük bir dönüşüm içindesiniz artık büyük sorumlukları alma zamanı geldi bu sizi arada agresif yapıp korkutsa da artık zamanı geldi yeni kimliğinizi kabul etmelisiniz. Bu hafta bir kan, kalp ve damar sağlığınıza tansiyon ve tansiyondan oluşabilecek baş ağrısına dikkat edin günlük hayatınızda alacağınız kararlar bir çok kişiyi etkiyecek. İletişim gücünüz ile kendinizi ön planda göstereceğiniz bir dönem, bu sizin otorite olarak gördüğünüz kişinin gözünde değerinizin arttığı bir hafta olacak. Evcil hayvanınız var ise günlük hayat koşturmasın da onunda sağlık sorunu sizi yoracaktır.

Kova ve Yükselen Kovalar : Günlük hayatınız da pozitif de kalmanızı tavsiye derim bir çok şey önce en kötüsünü düşünmenize sebep olabilir, Maddi olarak büyük bir paranın geldiğini bununa ilgili bir anlaşma ile karşı karıya gelebilirsiniz. Öz değeriniz ve kararlı duruşunuz ile en iyi şekilde ödüllendireceğinizi belirtmek isterim. Her türlü ikili ilişkinizde şimdiye kadar söylenmemiş konular açılabilir bu sizde yara açabilir. Zihin ve duygularınızı dengelemekte sorun olabilir aman dikkat kontrolsüz güç güç değildir.

Balık ve Yükselen Balıklar: Bu hafta çok duygusal olabilirsiniz. Konuşmalarınızda aile çocuklar vurguları çok olabilir ve hafta sonuna doğru depresyon battaniyesi üstünüzde bir kahve ve romantik bir filmle haftayı kapatabilirsiniz. Onun yerine bir arkadaşınız yada eşiniz ile çok spontane bir yolculuğa ne dersiniz?

Her şeyin gönlünüzce olacağı enerjinizin yüksek olduğu sağlıklı bir hafta dilerim.

Saygı ve Sevgilerimle

İnstagram: astrologgamzeersoyler