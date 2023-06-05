Merhabalar;

Ey can;

Kimseyi kırma….

Sözden ağrı yoktur…

Beden çok yükü kaldırır ama,

Gönül her sözü kaldıramaz!...

Hz. Mevlana.

Bu hafta ilişkiler çok sınanıyor, kelimelerin gücünü dikkatli kullanarak empati yaparak, düşünerek hareket edebilmek çok önemli…

Unutmayın ilişkileri bitirmek çok kolay ama aranızda güzel bir ritim var ise ve bu size iyi geliyorsa, ölümlü dünya yarını hayatın akışına bırakın siz ritminizi bozmayın ;)

Bu haftanın Tarot kartı

19- Güneş

Büyük Arkana majör bir karttır. Astrolojik olarak Güneş’i temsil eder. Bir bebeğin doğumu, hız, her şey çabuk iyileşir. Cömertlik, Kişisel farkındalık, Barışma, Özgüven, Ünlü olmak, Her alamda başarıyı temsil eder.

Genel Etkilere gelirsek

13 derece Yay burcunda 4 Haziran Pazar günü Sarin sabit yıldızı etkisinde bir dolunay yaşayacağız. Çok yüksek düzeyde hava kirliliği ve hava kirliliğinden dolayı zehirlenme, astım, alerjik, zehirlenmelere ve şofben zehirlenmelerine karşı dikkatli olunması gereken bir döneme giriyoruz. Dolunay haritalar da sağlık ve gündelik hayatımızı temsil ettiğinden çok yoğun ve sorguladığımız konuların çok olduğu, İlişkilerde konuşulması gereken konuların ertelendiği bir dolunay yaşayacağız çünkü istediğimiz cevapların alamayacağız. Radikal kararlar vermek için doğru bir zaman olmayabilir. Zamanın enerjisine ilişkilerde bağlılık ve sadakat sınanıyor kendinize güvenin. Finansal konularda istikrarsızlık devam edecek bir hafta bizi bekliyor.

Koç ve Yükselen Koçlar: Kariyer ve aile hayatınızla ilgili dengede olmanız gereken bir hafta olacak. Daha içinize dönük bir hafta olabilir sessiz kalacağınız bazı konularda karar alacağınız bir dönem. Para konuları ve ilişkiler ile ilgili zorlayıcı bir hafta sizi bekliyor. Önemli ve zor kararlar almanız gerekebilir, iyi düşünmenizi tavsiye ederim. Ani ve fevri karar vermemeniz daha sağlıklı olacaktır.

Boğa ve Yükselen Boğalar: Kadersel olan elimizde olmayan konularda etkin bir dolunay olacak, sağlığınız, kariyeriniz ile ilgili bir çıkmazda hissedebilirsiniz. Yenilik arzusu ile korkularınız arasında karmaşa altındasınız. Yardım istemek size zor gelebilir. Partnerinizin iş yoğunluğu sizin tek başınıza almanız gereken kararlar olabilir. Seyahat plan yapacağınız bir hafta ön planda olabilir.

İkizler ve Yükselen İkizler: Haftaya aktif ve enerjinizin arttığı bir haftaya başlıyorsunuz. Parasal konular, ödemeler gündeminizde olabilir. Yakın çevre, arkadaşlarınız ile ilgili konular araç almayı ya da satmayı düşünebilirsiniz. Yeni bir eğitime başlamak için güzel bir dönem. İş hayatınızda sıkıntılı bir hafta olabilir karar vermekte acele etmemenizi tavsiye ederim. Yeni ilişkilere hazır olun kadersel etkilere açık olacak.

Yengeç ve Yükselen Yengeçler: Para ve İkili ilişkileriniz de sınavda hissedebilirsiniz. Olaylar sizin elinizde olmayacak ikili ilişkilerde kuruntulardan uzak durmanızı tavsiye ederim karşı tarafın yerine düşünmeyin akışa güvenin. Parasal konularda mücadele vermeniz gereken bir dönem. Bazı arkadaşlarınız ile aranıza mesafe koymanız gerekebilir. Tartışmalardan uzak durmanızı tavsiye ederim.

Aslan ve Yükselen Aslanlar: Her şeyde bir hayır vardır dediğimiz bir hafta olacak. Hayatınıza dair planladığınız bir konu var ise için güzel bir dönem ama uygulamak için zorluk yaşadığınız bir hafta olacak. Korkularınız geleceğe yönelik büyük olabilir. Ne olursa olsun kendinizi kimseye bağımlı hissetmeyin. Rüya kanallarınız çok açık bu haftayı değerlendirmenizi tavsiye ederim. Trafik kazalarına karşı tedbirli olmakta fayda var. İlişkilerinizde aldığınız kararlar önemli olacak daha sonra bedelini ödeyemeyeceğiniz kararlar almayın.

Başak ve Yükselen Başaklar: İş hayatınızda baskı altında hissedebilirsiniz bir güç savaşı yaşanıyor ve bunu yeni anlamış olabilirsiniz. Beklediğiniz konularda zorlanacağız bir hafta. Dolaşım sisteminize dikkat edin. İkili ilişkileriniz de karar zamanı hayatınızda biri varsa daha çok zaman geçirmek isteyebilirsiniz, kararlarınız için kalbinizin sesini dinleyin. Yeni bir projeniz, ya da yurt dışı işlerinizde güzel gelişmeler var. Kariyer hayatınızda yıldınız parlayacak.

Terazi ve Yükselen Terazi: Ev aile ve yuva konularınız ön planda olacak evden çalışabilirsiniz aile hayatınızı düzene sokmak için plan yapmalısınız. Sosyal ortamlara girmeye başlayacaksınız arkadaşlarınız ile birlikte güzel zaman geçirmeniz size de iyi gelecektir. Hayatınızdaki kişi ile gerginliklere girmekten uzak durun. Çocuğunuz var ise onun hayatındaki gelişmeler karşısında anlayışlı olmanızı tavsiye ederim.

Akrep ve Yükselen Akrep: İletişimi yüksek olan bir hafta olacak. Bu hafta kariyerinizde kendinizi gösterdiğiniz minik hediyelerin geldiği bir zaman olacak, önümüz deki birkaç ay için gelecek planlarını ve organizasyonları kafanızda netleştireceksiniz. Yoğun bir hafta sağlığınıza dikkat etmenizi tavsiye derim. Aileniz ile gerginlik olabilir kişisel almayın ve durumu abartmayın lütfen harcamalarınıza dikkat etmeniz önemli. Spirutuel konulara olan ilginiz artmaya başlayacak.

Yay ve Yükselen Yaylar: Parasal işleriniz ön planda ödemeler ve gelirler dengesini organize etmeniz gerekebilir. Yeni insanlar ile tanışabilirsiniz. Yakın çevreniz ile ilgili bir sorumluluk almanız gerebilir. Ev ve ailenize daha fazla zaman ayırmanız mümkün. İlişkinizde güzel bir döneme giriyorsunuz. İş hayatınızda gerginliklere dikkat edin kelimelerin gücüne inanın şans sizden yana mesafe her zaman iyidir. Spor kazalarına dikkat etmenizi tavsiye ederim.

Oğlak ve Yükselen Oğlaklar: Çok hareketli bir hafta, iş ve ile hayatınız çok önemli verdiğiniz kararları içinizde sorguladınız zaman kendinizi sıkışmış hissettiğiniz bir hafta olacak. Maddi konularda daha rahatlayacağınız ve para yönetiminde güzel bir dönüşüm olacak, ama yine de dikkatli olmanızı tavsiye ederim. İş hayatınızda ya da günlük rutinleriniz de çok hareket var. Yeni insanlar tanışabilirsiniz. Çok adaletli olmanız gereken bir hafta olacak tüm gözler sizin üstünüzde. Yeni başlangıçlarınız var.

Kova ve Yükselen Kovalar: Haftaya enerjiniz düşük başlıyorsunuz. İlişkileriniz çok önemli olacak. Partnerinize baskı yapmanız söz konusu bu da aranızda gerileme yol açabilir. Bu hafta her duyguyu büyütme açınız var. Hafta sonu maddi kaynaklarınız ile planlama yapabilirsiniz. İlişkilerinizde önemli kararlar alma dönemindesiniz. Bireysel alanınızı korumanınızı tavsiye ederim.

Balık ve Yükselen Balıklar: Sosyal çevreni ve arkadaşlarınız ile keyifli bir döneme giriyorsunuz. Çok yoğun bir hafta olacak kendinizi ön plana alın kendinizi şımartın bu hafta, iş hayatınız hareketleniyor bu enerjiyi seveceksiniz. İletişiminiz çok kuvvetleniyor. İş yerinizde biraz baskı hissedebilirsiniz çok üstünde durmayın önemli olan sizsiniz. Ailenizden birine yardım etmeniz gerekebilir.

Her şeyin gönlünüzce olacağı enerjinizin yüksek olduğu sağlıklı bir hafta dilerim.

Saygı ve Sevgilerimle

Astrolog Gamze

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