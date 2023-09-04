Tahmini Okuma Süresi: dakika

Merhabalar;

Sizi korkutan her deyim size güç, cesaret ve güven kazandırır. Kendinize “Ben bu dehşeti yaşadım. Bundan sonra gelecek şeylere hazırım” dersiniz

Bazen hayat çok üstümüze gelir hiç çözüm yoktur gibi görülür, göz yaşlarınız kalmaz kalbiniz ağlar. Dipte olduğunuzu düşündüğünüz bir durumdasınızdır. Kaybedecek hiçbir şeyiniz kalmamıştır, hayat aslında değiş demek istiyordur.

Bakış acınızı değiştir demek istiyordur.

Unutmayın bu durumu yaşıyorsanız sizin için açılan yeni bir sayfa var sadece size cesaret et demek istiyordur, ilk başta azıcık aşım kaygısız başımla başlayıp yeteneklerinizden kendinize güveniniz artığını göreceksiniz. Bilinç altı korkularınızı bırakın, yeni bir düzene geçmek için hazırlanın bazen yaşananlar kötü olsa da sizin yeniden doğuşunuzun sancılarıdır. Her doğum sancılıdır.

Genel Etkilere gelirsek

Haftaya 11 derece Başak burcu zosma sabit yıldızının etkileri ile başlıyoruz aynı zamanda haftaya damgasını vuran en büyük iyicil gezegen olan Jupiterin Boğa burcunda retroya girmesi ile özellikle mali konularda kendi ayaklarımızın üstünde durmayı vurgularken Zosma sabit yıldızı korkularımızı büyütürken nasıl tek başına yaşam savaşı vereceğimiz aynı zamanda ilişkilerde kelimelerin gücü belirgin olacak. İlişkilerde kadersel kopuşlar ve ani başlangıçlar kendini gösterirken yeni anlaşmalar ve imzalar konusunda da destekleyen açılar var. Kalabalık ortamlarda halk hareketlenmeleri ya da saldırılar olabilir bu haftayı sakin tehlikelerden uzak özellikle kadınların kendilerini daha çok korumalarını tavsiye ederim.

Koç ve Yükselen Koçlar: Ani gelişebilecek harcamalarınız olması muhtemel ya da aniden mal mülk sahibi olabilirsiniz bunu yaparken finansal durumuzu gözden geçirmelisiniz. Partnerinizin sağlık sorunu ile ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz. İş yerinizden yapacağınız stratejik bir hamle ile göz önüne çıkmanız sizi mutlu edecek ama dikkat edin Merkürün Retro olması ve Pluton’la açı yapması iletişim dilinize dikkat etmeniz gerektiği konusunda uyarıyor. Ortaklaşa işlerinizde sorumluluklarınızı gelecek planlarınıza taşımak isteyebilirsiniz. Bir yandan da özel hayatınızda aradığınız destekleri rahat bulacaksınız. Çocuğunuz var ise aşırı para harcama konusu bu hafta gündemdeniz olabilir.

Boğa ve Yükselen Boğalar: Bu hafta özellikle evden çıkarken kapınızı kitlediğinize emin olun, paranızı düşürme, evinizden bir şey kaybolmasına dikkat edin görmediğiniz ya da dalgınlıkla atladığınız bazı durumlar para kaybınıza neden olabilir. Ayaklara dikkat edin. Bu hafta sevgili Teraziler dikkat edin. İkili ilişkilerde güzel bir dönem başlayacak güzel bir başlangıç ya da var olan bir ilişkinin daha resmileşmesi için adımlar atılabilir

İkizler ve Yükselen İkizler: İletişim ve trafik de dikkatli olmanız gereken bir hafta. Aile ve yuva konularında sorumluluk almak zorunda kalabilirsiniz. Çocuklarınız var ise onlarla birlikte bir aktivite yapmak için uygun bir hafta. Rutinlerinizde aksamalar gecikmeler ya da son anda iptaller olabilir bu konuyu büyütmemenizi her işte bir hayır vardır diyerek bu hafta her ihtimale karşı bir B planı yapmanızı tavsiye ederim

Yengeç ve Yükselen Yengeçler: Hafta başı keyifsiz başlayabilirsiniz. İş ile ilgili yen başlangıçlara hazır olun. İlişkilerinize dair önemli kararlar verebilirsiniz karar vermekte acele etmeyin büyük resmi görmenizi tavsiye ederim. Anneniz ile birlikte karar verip harekete geçmeniz gerekebilir. Kararsızlık çok yaşadığınız bir hafta olacak bu dönemde akışta kalmanızı tavsiye ederim. Seyahatler için uygun bir hafta küçük kaçamaklar size gelecek. Evcil hayvanlarınızın sağlığına dikkat ederken sizde kendinize dikkat edin. Beklenmedik birinin hayatınıza girmesi ve sizi şaşırtması olası J

Aslan ve Yükselen Aslanlar: Ortaklık ekip çalışmalarınız ön planda yaptığınız işlerde mutlaka kontrollü gitmenizi tavsiye ederim. Hafta boyunca kuruntularınız artabilir olumsuza düşmemenizi tavsiye ederim içinize dönenmek size yakışmıyor dengede kalmalısınız. Bu hafta kontrollü olmanız gereken bir hafta. Önemli değişimler, sürpriz haberler başlayabilirsiniz. Yeni bir ilişki ya da beklenmedik biri ile tanışmanız söz konusu. İş hayatınızda almanız gereken bir konu olabilir. Ailenizden gelecek haberler dikkat çekici, pozitif de kalmanız çok önemli.

Başak ve Yükselen Başaklar: Şifacılık özelliğinizi keşfediyorsunuz. Bilinç altına attığınız bir konuyu kapatıp gündelik hayatınıza daha bilinçli başlıyorsunuz. Eğer İhmal ettiğiniz bir sağlık sorununuz var ise konu nüksedecek tedbir almanızı tavsiye ederim. Beklediğiniz bir para gelecek. Evinizde yapacağınız bir değişiklik hesapladığınız dan farklı olabilir ama size iyi gelecek. Çocuklarınız var ise bu ara sağlıkla ilgili bir gündeminiz olabilir.

Terazi ve Yükselen Terazi: Yurtdışı ve yurtiçi gezi planlarınız olsun, şehir içi gezmeleriniz olsun, bolca gezip dışarda olacağınız bir dönem sizleri bekliyor olacak. Arkadaş çevreniz, iş ortamınız, ortak iş yaptığınız kimselerle birlikte farklı ve sıra dışı yerlere gitme isteğiniz artıyor olacak. Bu hafta hukuksal bir konuda adım atabilir, eğitim ve felsefe konularına ilgi duyabilirsiniz. Sevdiğiniz kişinin sürekli iş düşünüyor olması sizi biraz yorabilir. Akışta kalın.

Akrep ve Yükselen Akrep: Günlük hayatınız ve sağlık bu hafta ön planda olacak. Ayak, kalça, dizleriniz ve bu ara şeker ile ilgili sağlık sorunlarınız yüzünden kendinizi kampa alabilirsiniz. Hızlı haberlerin çok geleceği sosyal ortamlarda göz önünde olacağınızı, iş hayatında ani tepkiler vermekten uzak durmanızı tavsiye ederim. Bu hafta hayatınıza giren insanlar kadersel olarak hayatınıza dokunacak kişiler olma olasılığı yüksek kişiler olacaktı. Maddi gelirlerinizde artış var.

Yay ve Yükselen Yaylar: Evinizde vakit geçirmek isteyebilirsiniz. Daha sakin bir ortamda çalışmak isteyebilirsiniz. Bu hafta yeni bir eğitime başlayabilir ya da aniden bir seyahate çıkmanız gerekebilir. Bu hafta trafikte dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Aileden birinin sorumluğunu alma ya da yol göstermek için harekete geçebilirsiniz. Teknolojik aletlerinizin bozulma olasılığı çok yüksek olduğunu hatırlatmak isterim. Sağlığınıza sindirim sisteminize dikkat etmenizi tavsiye ederim.

Oğlak ve Yükselen Oğlaklar: Kendi korkularınızı tetikleyecek olsa da sizin yeni adım atmanıza sebep olacak. Başkalarının paraları ya da miras konularında yönetmekte zorlandığınız zamanlar olacaktır. Hayatı öğrenme konusunda farklı bir bakış açısı kazanacaksınız. Çalışma ortamınızda iki işi bir arada yürütmek zorunda kalabilirsiniz. Ani gelişecek seyahatler size olumlu bir şekilde dönecektir. Sosyal ortamınız değişiyor

Kova ve Yükselen Kovalar: Bu hafta parasal konular gündeminizde olacak. Ödenmesi gereken borçlarınız var ise bu hafta yapılandırmaya gidebilirsiniz. Sosyal olarak aktif olduğunuz bir hafta olacak. Sağlığınız için yeni beslenme düzenine geçebilirsiniz. Aileniz ile gelişecek bu sağlık ya da başka gelişmelerde olabilir ama bu sizin yaşam alanınızda bir değişikliğe sebep olacak bir sürecin başlangıcı olma olasılığı yüksek, Hayata bakış acınızın değiştiğini fark etmeye başlayacaksınız

Balık ve Yükselen Balıklar: Yeni görevler edinme, yaratıcılığınızı gösterme zamanı. İşinizde yeni gelişeler var zam ya da yeni bir teklif alabilirsiniz. Maddi krizlerinizi toparlayabilir ve beklediğiniz paralar varsa bu hafta gelecektir. İyi bir beraberliğiniz varsa bir iş ortaklığına veya evliliğe doğru ilerleyebilir. Kendi değerinizi doğru belirlemeniz, kendinize değer vererek haklarınızı savunacağınız içinizdeki kahramanla tanıştığınız bir hafta sizi bekliyor.

Enerjinizin yüksek olduğu sağlıklı bir hafta dilerim.

Saygı ve Sevgilerimle

Astrolog Gamze

İnstagram: astrologgamzeersoyler