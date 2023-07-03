Merhabalar,

Sevgi emek ister.

Sevgi saygı ile yeşerir.

Sevgi güven ile çiçeklenir.

Sevgi sadakatin altında gölgelenir.

Sevgi anlayışlı olmakla olgunlaşır.

Sevgi, emek, saygı, güven, sadakat ve anlayış varsa aşk olur.

Erdoğan Yıldırım

Her ilişkinin kendi ritmi ve dinamikleri vardır, kalbinizin ritmi size iyi geliyorsa akışta kalın sevgi kolay kazanılmıyor ama çabuk harcanıyor…

Genel Etkilere gelirsek

3 Temmuzda 11 derece Oğlak burcunda Nunki sabit yıldızında bir dolunay yaşayacağız. Çok çalışarak geç de olsa emeğinin karşılığını almakla ilgilidir. Hangi konuda çok emek verdiyseniz ve etik erdemli davrandıysanız, hak edişlerinizi alacağınız bir dönem başlıyor

Liderlerin ve uluslararası önemli liderler ile anlaşmaların yapılması, halkı ilgilendiren konularda açıklamaların yapıldığı, düzenlemeler ile birlikte sınırlandırmaların de gelebileceği, Hafta genelinde olumlu enerjide kalmak çok önemli olumsuz düşüncelerin bir dilek gibi algılanması mümkün ne olursa olsun bir hayrı mutlaka vardır deyip şükür enerjisin de kalalım.

Dolunay sağlık evimizde meydana gelirken Oğlak burcunun temsil ettiği hastalıklar konusunda önlem almalıyız. Ailedeki yaşlıların sağlık sorunları artabilir ve alerji, diş, deri, kemikler ile ilgili beklenmedik durumlara karşı tedbir almanızı tavsiye ederim.

Koç ve Yükselen Koçlar: Dolunay sizin kariyer a hayatınızda yükselme ve sorumluluk alacağınız kendi gücünüzü elinize alacağınız bir haftaya başlıyorsunuz. Yeni bir iş teklifi alabilirsiniz. Otorite figürleriyle yaşadığınız sorunlar varsa eğer toparlayabilirsiniz. Ev ve iş hayatınızı dengede tutmanızı bu arada sağlığınızı ihmal etmemenizi tavsiye ederim.

Boğa ve Yükselen Boğalar: Hayata bakış açınız iyimserleşebilir, yeni bir felsefe geliştirebilir. Geçmiş travmalarınızın iyileştiğini fark edeceksiniz. Yeni eğitimlere ve yurtdışı turlara katılabilirsiniz. Sosyal medya, reklam ve hukuki konularda yeni girişimler yapabilirsiniz. Finansal anlamda dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Hayatınıza yeni insanlar alacağınız bir dönem.

İkizler ve Yükselen İkizler: Borçlarınız, kredi ödemeleriniz ve mirasla ilişkili yaşadığınız krizler için çözümler gelirken maddi olarak gelirlerinizde artışlar meydana gelecek. Sizden gizlenen bir konun ortaya çıkması söz konusu. Bedensel ve psikolojik açıdan olumlu aydınlanma ve değişimler yaşayacaksınız. Okültizm ve ezoterizmle ilgilenebilir bilinmeyene karşı ilginiz artabilir.

Yengeç ve Yükselen Yengeçler: İlişki ve ortaklıklarınızda bitişler ve yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Belirsizlik hakim olan ilişkilerinin netleşmesi söz konusu. Kaderinizi değiştirecek insanlar tanıyabilir ve geleceğiniz hizmet edecek hayırlı dostluklar edinebilirsiniz. Taşınma ve yer değişikliği ile ilgilenmeniz gerekir.

Aslan ve Yükselen Aslanlar: Günlük hayatınızda, çalışma ortamınızda, hizmet aldığını kişilerden, evcil hayvanlarınızla ve sorumluluklarınıza dair yaşadığınız olumsuzluklar tekrar yapılandırılarak çözülmeye başlayabilir. Cilt, eklem, saç veya dişlerinizle ilişkili uzun süredir yaşadığınız sağlık sorunlarınız var ise sağlığınızı ihmal etmeyin.

Başak ve Yükselen Başaklar: Düşen motivasyonunuz tekrardan yükseliyor. Sevdiğiniz dostlarınızla tatile gitmek, güzel yerlere davetler almak ve hoşlandığınız biriyle flört etmeye başlamanız olası gözüküyor. İş ve özel hayatınızda planlarınızı ortaya çıkarabilirsiniz. İyi giden bir beraberliğiniz varsa bir aşama ciddiye taşıyarak evlilik kararı almanız da olası gözüküyor. Reklam, tanıtım ve ticari bağlantılarınız başarılı biçimde ilerleyebilir

Terazi ve Yükselen Terazi: Yeni bir yatırım yapabiliriz. Finansal harcamalarınız artabilir. Maddi manevi paylaşımlarda bulunabilirsiniz. Miras, ikramiye, hediyeler ve yatırım yoluyla aile içinde tahmin etmediğiniz maddi olanaklara kavuşabilirsiniz.

Akrep ve Yükselen Akrep: Yakın arkadaşlar, kardeşler, kuzenler ve komşularınızın hayatında güzel gelişmeler olabilir, organize olup yeni ortamlarda bulunabilirsiniz. Yeni bir proje için imzalar atabilirsiniz. Ticari hayatınız da canlanabilir ve bir yandan araç gereçlerinizin bakımını yaptırabilirsiniz. Eski fikir ve düşüncelerinizden eser kalmayabilir. Önyargılarınızı kıracağınız bir hafta olacak.

Yay ve Yükselen Yaylar: Yeni görevler edinme, yaratıcılığınızı gösterme zamanı. İşinizde yeni gelişeler var zam ya da yeni bir teklif alabilirsiniz. Maddi krizlerinizi toparlayabilir ve beklediğiniz paralar varsa bu hafta gelecektir. İyi bir beraberliğiniz varsa bir iş ortaklığına veya evliliğe doğru ilerleyebilir. Kendi değerinizi doğru belirlemeniz, kendinize değer vererek haklarınızı savunacağınız içinizdeki kahramanla tanıştığınız bir hafta sizi bekliyor.

Oğlak ve Yükselen Oğlaklar: Dolunay sizin burcunuzda en çok sizi etkileyecek. Daha önce denemediğiniz bir şeyi başlatmak isteyebilir, etrafınızdaki kişilere liderlik yapmak isteyebilirsiniz. Hayatınızda yolunda gitmeyen pek çok şeyde şansınız dönecek ve tekrardan yoluna sokmaya başlayabileceksiniz. Kendinize inancınız artabilir. Ruhsal ve fiziksel sağlık durumunuz kötüyse şifa gelebilir. Diyet ve spor uygulamaları etkili sonuçlar alabileceksiniz.

Kova ve Yükselen Kovalar: Çevrenizde gizli olaylar varsa ortaya serilebilir. Kontrolünüz dışında gelişen durumlar olursa akışta kalmanız ve elinizdeki koşullara sabretmeniz gerekebilir. İş hayatınızda proje ve planlar dahilinde hazırlık sürecine girebilirsiniz. Maneviyatınız artabilir, ruhsal çalışmaların sonuçları enerjinizi artıracak.

Balık ve Yükselen Balıklar: Sürpriz güzel gelişmelerin karşınıza çıkacağı, eğitim, seyahat, organizasyonlar vasıtasıyla kalabalık yerlere girebilirsiniz. Sosyal ortamlarda ayrıca liderlik yapabilirsiniz. Arkadaşlarınızdan büyük destek göreceksiniz. Yeni bir iş bulabilir, terfi ve zam alabilirsiniz. Geleceğinize katkısı olacak yeni insanlar hayatınıza gelecek. Kendinizi özgürce ifade etmek isteyebilir ve bireysel alanınızı genişletmek isteyebilirsiniz. Paylaşımlarınız dikkat çekici olacak.

Enerjinizin yüksek olduğu sağlıklı bir hafta dilerim.

Saygı ve Sevgilerimle

Astrolog Gamze

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