Merhabalar;

Aileniz ve sevdiklerinize birlikte sağlıklı ve keyifli bir arada kayıplarımızı dualarla andığımız bir huzurlu bir bayram geçirmenizi diliyorum.

Bu hafta Tarot kartlarında Elementleri ve Zamanları tanıyalım

4 ANA ELEMENT & ZAMANLAR

KILIÇ SERİSİ: Hava elementidir. İkizler, Terazi, Kova burcunu temsil eder. En sert enerjidir. Aklın gücünü ifade eder. Agresyon taşır. Sinirli, öfkeli mizaç, sinirsel sistemidir, Zihin ile ilgilidir. Eril enerjidir.

Kılıç ağırlıklı çıktığı zaman mücadele var demektir. Sıkıntı, üzüntü, hastalık, ölüme yakın keder, hayatı değiştirmek için kullanılan enerji söz konusudur

Kılıç Serisi: 1 Günlük zamanı anlatır. (Hızlı enerjidir)

KUPA SERİSİ: Su elementidir. Yenge, Akrep, Balık Burcunu temsil eder. Duyguları, kalbimizi, ruhumuzu anlatan kartlardır. İlahidir. Hisleri, para gücünü anlatır. Duygusal kartlar olduğu için enerjileri güzeldir. Gönül zenginliği olarak alabiliriz. Dişi enerji.

Kupalar ağırlıklı çıktığı zaman İyilik var, mutluluk, para, huzur, keyif, zevk, eğlence söz konusudur.

Kupa Serisi: 1 Haftalık zamanı anlatır.

DEĞNEK SERİSİ: Ateş elementidir. Koç, Aslan, Yay burcunu temsil eder. Aksiyon, hareket demek libido, cinsellik, yaşam enerjisi, eylemlerdir. Eril enerjidir.

Değnek ağırlıklı çıktığı zaman: Değişim vardır. Enerjisi yüksek olduğu girişim, hareket, aksiyon, cinsellik vardır.

Değnek Serisi: 1 Aylık zamanı anlatır

TILSIM SERİSİ: Toprak elementidir. Boğa, Başak, Oğlak burcunu temsil eder. Para madde, özgüven, değer, ayağı sağlam yere basmak, sahip olmak, maddi dünyayı anlatır. Dişi Enerjidir.

Tılsım ağırlıklı çıktığı zaman: Para söz konusudur. Emek, çalışmak, iş, para ve mülk söz konusudur.

Tılsım Serisi: 1 Yıllık zamanı anlatır. (ağır enerjidir)

Genel Etkilere gelirsek

Bu hafta iletişim dilimize ve kendimizi tehlikeye atacak her şeyden özellikle kazalardan, spor kazalarından uzak durmalıyız. Aile bağlarının güçlü olacağı, ikili ilişkiler de güç savaşına girmemeli ani tepkilerden uzak durmalı, olayları kişisel algılamayın.

Zehirlenme boğulma havuz sularından gelecek olan tehlikeler ve yangınlar patlamalara karşı gelecek tehlikelere karşı önlem alınması konusunda temkinli olunmasını tavsiye ederim.

Koç ve Yükselen Koçlar: Yeni bir dönüşüme giriyorsunuz artık daha farklı düşünüp hareket etmeye başlayacaksınız. Çocuğunuzla olan paylaşımlarınız artabilir veya aşk hayatınızda daha keyfinizi arttıracak etkinliklere yer verebilirsiniz. Aile hayatınızda sert söylemlere ve duygusal tepkilere daha açık olacaksınız. İletişim a-kazalarına dikkat edin kimseye kendinizi açıklamak zorunda değilsiniz. Bu hafta sizi zorlarken aynı zamanda hayattan ne istediğinize karar verecek bir aydınlanma yaşayacaksınız.

Boğa ve Yükselen Boğalar: Arkadaşlarınız ve çevrenizle yapacağınız ortaklaşa planlar sizi mutlu edecek. İletişim halinde olacağınız kişilere çabuk tepki verebilirsiniz iletişim kazalarına açıksınız tepkilerinize dikkat etmenizi tavsiye ederim. Özellikle araba kullanırken, kısa ve uzun yolculuklarda dikkatli olun Boğanın inatçı önü bu hafta sizi zorlayacak. Tehlikeli durumlardan uzak durun.

İkizler ve Yükselen İkizler: Kısa yolculuklar ve Sevdiklerinizle birlikte olacaksınız. Ortaklaşa para harcamaları sizi zorlayabilir. Tahminiz den fazla harcamalarda bulunabilirsiniz. Maddi konularda agresif, sert konuşmalar içinde olabilirsiniz. Kafanız para konularına takılı olacağı için ya da ailevi konularda fedakarlıklarınız yüksek olacağı için söylenen her şeyi alınganlık yaparak kendi üzerinize almanız mümkün Kişisel algılamamanızı tavsiye ederim.

Yengeç ve Yükselen Yengeçler: Aile ve yakın çevrenize veremeyeceğiniz sözlerden uzak durmanızı tavsiye ederim. Bayram sonrası konuşmalarınızda ve söylemlerinizde sert çıkışlar, alıngan ve savunmacı tepkiler oluşabilir. Özellikle İkili ilişkileriniz de iletişim de anlaşmanız zor görünüyor tepkileriniz sert olabilir ya da siz baskı yapıyor olabilirsiniz. Kaybetmek çok kolay daha sakin olmanızı tavsiye ederim.

Aslan ve Yükselen Aslanlar: İş ortamlarında ve kendi alanınızda kendi isteklerinize göre davranmak isteyeceksiniz. Gezmeyi, dolaşmayı, ziyaretleri abartabilir, yemek ve içmekten fazla keyif alabilirsiniz. Maneviyatınızı geliştiren olaylar yaşayacaksınız. Bilinçaltı korkularınızı yoğun yaşayabilirsiniz. Kontrolünüzün dışında olaylar olabilir. İletişim de agresif ve sert söylemlere açıksınız. Bu haftayı dinlenerek kendinize zaman ayırarak geçirmenizi tavsiye ederim. Tehlikeli yer ve ortamlardan kaçınmalısınız.

Başak ve Yükselen Başaklar: Ziyaretler, güzel anlamlı etkinlikler, daha sakin ortamlar size daha huzurlu gelecek ve aile ve arkadaş ortamlarınızda kendinizi daha mutlu hissedeceksiniz. Sosyal çevrenizdeki herkesin, sizi desteklediğini görecek ve şansınızı arttıracaksınız. İş günlerinde sinirli ve sert etkiler devrede keskin kararlar vermemenizi tavsiye ederim. Sosyal alanlarda veya arkadaş ortamlarınızda keskin, sert konuşmalar yapabilirsiniz. Sinirli ve biraz da tepkisel olacaksınız. Özel ilişkinizde anlayışınız daha yüksek olabilir. Tehlikeli yer ve ortamlardan uzak durmalısınız.

Terazi ve Yükselen Terazi: Arkadaşlarınızla çevrenizle daha fazla vaktinizi geçirebilirsiniz. Eğlenceli ortamlar enerjisiniz yükseltecek, olayları kişisel algılamamanız sizi daha sakin kalmanızı sağlayacaktır. Maddi konularda bu ara temkinli olmanızı yatırımlarınızı iyi düşünmenizi tavsiye ederim. Aile ve iş hayatınızda sinirli, tepkisel ve agresif konuşmalarınız kırıcı olabilir. Özellikle sevdiklerinize karşı alıngan bir yapı sergileyebilirsiniz, bu süreçte ailenizle güç savaşına girmemenizi öneririm. İçinizdeki öfkeyi kontrol etmeyi öğrenmelisiniz.

Akrep ve Yükselen Akrep: Bu hafta çok gezecek ve geçirdiğiniz sıkıntılı bir süreci unutmanıza yardımcı olacak. İlişkiler ve çocuk alanlarınızda idealize ettiğiniz konular netlik kazanacak. Unuttuğunuz bir hobiniz ya da başlamak istediğiniz bir şey varsa tam zamanı hem keyif alacaksınız hem de takdir göreceksiniz.

İnsanlarla olan iletişiminizde tepkili, sert ve sinirli davranışlar içinde olabilirsiniz. Enerjiniz fazla ve yüksek olacağından ev kazalarına ve çarpma düşme gibi durumlara dikkat edin.

Yay ve Yükselen Yaylar: Ailenizin de desteğiniz alarak daha önceden gitmediğiniz bir yere gitmek size iyi gelecektir. Bu ara akışta kalmak istediğiniz bir dönem bu sizin ruhunuz da var size bakış acısı olarak aydınlanma sağlayacak. Hayat size kapılarını açıyor.

Harcamalarınızdan kaynaklı olarak ortak parasal konularda sinirli ve sert söylemlerden kaçının, İlişkiniz de derine inmek isteyebilir ve ilişkinize zarar verebilirsiniz. Alacak, verecek ilişkinizi iyi oturtun. Bu hafta eğlenceye, aşk hayatınıza veya çocuklara karşı harcamalarınız artabilir.

Oğlak ve Yükselen Oğlaklar: Hayatı başka gözlerle görebilirsiniz. Özel hayatınızda veya ortaklaşa işlerinizde sinirli ve sert söylemlerden veya konuşmalardan kaçınmalısınız. Tam tersi karşı taraftan da bu etkileri görebilirsiniz, alınganlıklardan kaçının. Gerilim, sizi pasif direnişe veya güç kurma isteğine yönlendirebilir. İlişkinizde değişmesi gerekenler üzerine odaklanın. Bu hafta elinizdekilerin hediye olduğunu düşünün hayatı bu kadar ciddiye almayın. Akışta kalın sağlığınıza dikkat edin. Trafikte dikkatli olmanızı tavsiye ederim.

Kova ve Yükselen Kovalar: Partneriniz ile aranızı düzeltebilir, beraber vakit geçirmekten keyif alacaksınız. Bu dönem parasal konularda mantıklı hareket etmenizi tavsiye ederim.

İş ve sağlığınızla ilgili konularda alınganlıkla sert söylemlerden, ani çıkışlardan kaçınmanız gerekebilir. Sağlığınızda mide sorunlarına, baş ağrıları gibi etkilere dikkat etmelisiniz.

Şiddetten ve tehlikeli ortamlardan kaçının.

Balık ve Yükselen Balıklar: Yemek, içmeye olan düşkünlüğünüz kilo sorunlarınızı tetikleyebilir. Midenize ve kalbinize çok yüklenmeyin. Bu hafta başı hayatınızdaki belirsizliklerin enerjinizi düşürmenize izin vermeyin. Karşınıza çıkacak fırsatları tatil zamanı bile iyi değerlendirmelisiniz. Alıngan etkilerle sert söylemlerden, ifadelerden kaçınmalısınız. Aynı tepkileri karşı taraftan da görmeniz mümkün. Hayatı çok ciddiye almayın enerjinizi yüksek tutun.

Enerjinizin yüksek olduğu sağlıklı bir hafta dilerim.

Saygı ve Sevgilerimle

Astrolog Gamze

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