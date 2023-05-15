Merhabalar;

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımızın 104. Yıl dönümü kutlu olsun.

“Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlâklısını severim.” . Mustafa Kemal Atatürk

Rune Dönemi;

INGUZ: 14 Mayıs – 29 Mayıs

14 Mayıs- 29 Mayıs arasında Inguz Rune etkilerini yaşayacağız. DNA ya benzer bu sembol partnerler arası ilişkiyi iyileştiren bunun içinde kişisel çabanın olduğunu, Aile köklerimizin güçlendiğini, Bilgimiz ile zorlukların üstesinden geldiğimiz, kuvvetli olduğumuz bir dönem.

Bu haftanın Tarot kartı

16- Yıkılan Kule

Büyük Arkana majör bir karttır. Astrolojik olarak Mars’ı temsil eder. Kabukların kırılması, Deprem, Otoritenin yıkılması, skandal, kaos demek.

Genel Etkilere gelirsek

Haftaya Aldebaran sabit yıldızının etkisinde başlıyoruz. Bu yıldız Mars doğasında olduğundan askeri başarıyı, savaşmayı, güç, onur, şöhreti ifade eden Aldebaran dürüstlükle ilişkili önemli bir kraliyet yıldızdır. Dürüstlükten ödün verildiği anda hayati tehlike, statü ve mevki kaybı getirir. Büyük bir karma hak edişlerin yaşanacağını gösteriyor. Güneşin 12.evde Boğa burcuda olması ve Merkür’ün S de 12. evde olması birçok soru işareti bilinmezlik ile ve kaos içinde haftaya başlıyoruz, birçok kişi kendini kurban psikolojisin de belirsizlik hissederek başlayacak haftaya. Bu hafta, birçok gizli hesapların ve anlaşmaların ortaya çıktığı, büyük kitlesel olaylar ile karşılaşma olasılığına karşın kalabalık yerlerden bu hafta uzak durmak gerektiğini, Finans piyasalarında büyük iniş çıkışların olacağı ve bu durumun evdeki bütçeleri çok etkileyeceğini ve para konusunda alınacak tedbirleri de vurguluyor. Bazı şirketlerin iflas haberlerini alabiliriz. Düzenin değiştiğini ve bu değişimin sancılı olduğunu vurgulayan bir haftayı 19 Mayıs’daki 28 Derece PLAIDES sabit yıldızında gerçekleşecek yeni ayda desteklerken, her türlü ikili ilişkilerimiz de şimdiye kadar görmediklerimizi fark edip yeni kararalar almamızı sağlayacak aynı zaman da göz, tansiyon, kalp, boyun ve omurga sağlığımızı da yakından etkileyen bir hafta bizi bekliyor.

Koç ve Yükselen Koçlar: Jupiterin para ve özdeğer evinize gelmesi ile, para kaynaklarınızda artış ve kendinizi potansiyellinizi gösterme şekliniz değişiyor. Bolluk ve bereketli bir döneme giriyorsunuz. Bu hafta yaptığınız planlarının aksaması sizi üzmesin. Evinizde değişim rüzgarları esebilir. Eşiniz ya da ailedeki Eril enerji ile ev ile ilgili konularda anlaşmazlığa düşebilirsiniz akışta kalmanızı tavsiye ederim.

Boğa ve Yükselen Boğalar: Jupiterin Boğa burcuna girmesi ile hayata bakış açınız değişiyor son dönemde çok sıkıldınız ama artık size her alanda bir rahatlama geliyor. Kilo almamaya ve şekeriniz var ise dengede tutmanızı öneririm. Fikirlerinizi daha iyi ifade edeceksiniz. Otorite (patron, baba, eş vs ) ile ilgili sorun yaşayabilirsiniz. Bu haftaki finansal çalkantılar sizin bilinç altı korkularınızı gün yüzüne çıkarabilir bu durumun geçici olduğunu kardeş ya da yakın çevreniz den alacağınız destek ile bu durumun üstesinden gelebilirsiniz.

İkizler ve Yükselen İkizler: Jupiterin desteğini alarak geleceğinizi şekillendireceğiniz ve korunduğunuz bir döneme giriyorsunuz. Bu hafta geri planda kalmak isteyebilirsiniz. Finansal anlamda büyük bir kazanç sağlamanız mümkün ama riske girmeniz elinizdeki paranın da gitmesine sebep olabilir dengede kalmalısınız. Eşiniz ile çocuklar için ya da birlikte alacağınız karar ya da orak payda da buluşmak zor olacaktır. Yurt dışı işlerinizde yeni gelişmeler ya da yeni bir eğitime başlıyorsunuz bu sizi olumlu motive edecek.

Yengeç ve Yükselen Yengeçler: Jupiter’in etkisi ile arkadaş çevreniz genişliyor ve büyük destek ve yardımlar alacağınız bir dönem başlıyor. Para kaynaklarınız da artış var risk almaktan kaçınmanızı tavsiye ederim. Konuşmalarınız ile kendinizi göstermeye başlayacaksınız. Etrafınızdaki bazı gizlenen olayların ortaya çıkması sizin yeni kararlar vermenizi sağlayacak. Giderlerinizin arttığı bir dönem gelir gider dengesi için dikkatli olmanızı tavsiye ederim.

Aslan ve Yükselen Aslanlar: Jupiter sizi kariyer ve statünüzü değiştirmeye geliyor. Kariyenizde daha başarılı bir dönem sizi beklerken bekarsanız evlilik için adım atmaya hazırlanabilirsiniz. Bu hafta rüyalarınız aktif olacak. Güç çekişmelerinden ve kariyerinizde kendinizi riske atacak fevri davranışlardan uzak durmanızı tavsiye ederim. Sağlığınıza dikkat etmelisiniz düşmelere, kazalara, tansiyon, kalp sağlığınıza özen göstermenizi tavsiye ederim.

Başak ve Yükselen Başaklar: Jupiter sizi her alanda destekleyecek. Yurt dışı, ticaret, eğitim, davalar ve boşanmış bir yükselen Başaksanız 2. Evliliğinizi yapabilirsiniz. Aile büyüklerinden birinin sağlık sorunun nüksetmesi sizin de sağlığınızı etkileyebilir. İş hayatınızda bu hafta sıkıntı olabilir, şartları çok zorlamayın akışta kalmanızı tavsiye ederim. Enerjiniz düşük olabilir kendinize dönmenizi içinizdeki yıldızı keşfetmeniz size iyileştirecektir.

Terazi ve Yükselen Terazi: Jupiter sizi ortaklı (miras, nafaka) kazançlar ve eşinizin parası yönünde destekliyor. Taşınma güdünüz çok yüksek daha önce hayata geçirmek istediğiniz bir projenizi hayata geçirmek isteyebilirsiniz. Ailede güç savaşları olabilir. İkili ilişkilerinizden yara aldığınız bir dönem, bu durum geçici olduğunu unutmayın iletişim dilinizi değiştirmenizi tavsiye ederim. Yeni bir borcun altına girmeden önce iyi düşünmelisiniz.

Akrep ve Yükselen Akrep: Jupiter size tüm ilişkileriniz de ve evliliğinizde iyileştirme getiriyor. Yeni kararlar vereceğiniz bir dönem olacak. Bekarsanız hayatınıza yeni birini alabilirsiniz. Ev aile yuva konularında bazı sorunlar ve sıkıntılı bir döneme gireceksiniz. Akrabalardan gelecek haberler canınızı sıkabilir. Kendinizi işinize vermenizi kendinize dönmenizi tavsiye ederim. Finansal anlamda yüzünüzün güldüğü bir dönem olacak. Bütçenizi ayarlamanızı gereksiz harcamalara girmemeniz önemli bu hafta olduğunu hatırlatmak isterim.

Yay ve Yükselen Yaylar: Gündelik ve iş hayatınız değişiyor daha yoğun bir döneme giriyorsunuz aynı zaman da kronik rahatsızlıklarınız var ise doktor kontrollerinizi ihmal etmemelisiniz. Yeni bir eğitime başlayabilirsiniz. Yapacağınız bir seyahat ertelenebilir. Bu hafta işleriniz bozulabilir bu iş hayatınızda bir değişikliğe gideceksiniz, yeni bir işe başlama ya da iş başvurularınızın artmaya başladığı bir hafta olacak. Spora başlamak için güzel bir dönem bu dönemde tanışacağınız kişilerin enerjileri size iyi gelecek. İkili ilişkileriniz de krizli bir hafta acele karar almamanızı tavsiye ederim.

Oğlak ve Yükselen Oğlaklar: Jupterin desteği size her konuda şans getirecektir. Yeni bir sosyal statünüz de terfi, evlilik, emeklilik ya da yeni bir bebek ile müjdelenecek. Finansal anlamda daha yanılabileceğiniz bir hafta, doğru karar vermekte zorluk çekebilirsiniz. İlişkilerinize güç savaşına girebilirsiniz. Sağlığınıza ekstra dikkat etmelisiniz stresten uzak durmalısınız, küçük bir operasyon geçirebilir ya da bir yakınınız dan ameliyat haberi alabilirsiniz.

Kova ve Yükselen Kovalar: Jupiter aile ve yuva konularından destek alıyorsunuz. Bu sene ev alma taşınma veya evinizde değişiklikler yapmanız için uygun bir döneme giriyorsunuz. İlişkilerinizde güç savaşları marsın aslan burcuna girmesi ile başlıyor dengede kalmanızı tavsiye ederim. Bu hafta çok iletişim olarak aktif olacaksınız, aile bireyleri ile iletişim düzeliyor. Baba ya da eril enerjinin hayatının zorlanması sizi de etkileyecek iletişim dilinizi doğru kullanmanız gerekiyor. Enerjiniz ilişkinizde olacak özgürlük ihtiyacınız artıyor. Öfkenizi kontrol almanızı tavsiye ederim geçici bir dönem olduğunu unutmayın.

Balık ve Yükselen Balıklar: Jupiter kardeşlerinizden, arkadaşlarınız dan gelecek destekleri alacağınız, yeni seyahatler için kapılarını açıyor. Kendiniz ile ilgili yeni kararlar alabilirsiniz. Bu hafta işiniz ile ilgili zorlandığınız bir hafta olacak. Dijital ve eğitim konularında atacağınız adımlar bu hafta etkili olacak. Yoğun bir tempoya giriyorsunuz sırt ve boyun ağrıları, ateşli hatalıklara dikkat edin bağışıklığınızı yüksek tutmanızı tavsiye ederim.

Her şeyin gönlünüzce olacağı enerjinizin yüksek olduğu sağlıklı bir hafta dilerim.

Saygı ve Sevgilerimle

Astrolog Gamze

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