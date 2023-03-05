Merhabalar;

Büyük kolektif ve ağır gezegenlerimiz burç değiştiriyor; Plüton Kova burcuna Satürn Balık burcuna seyahatine başlıyor;

Zümrüt tableti bulan efsanevi simyacı Balinus’un devasa iki sütunun ortasın da bulduğu yazıt da; “Evrensel bilgiye ulaşmak istiyorsan ayaklarının altına bak” yazar.

Bizim ayaklarımızın altı köklerimiz doğduğumuz yer topraklarımız. Plüton Kova’ya hazırlanırken büyük bir Depremle bize hem göç vurgusunu hem de aile bütünlüğünü bir kez daha hatırlattı.

Okuduğum bir kitaptan alıntı yapmak istiyorum; “Kökler çok önemli; İlk kuşak nereye geldiğini anlayana kadar yitip gidermiş. İkinci kuşak istemese de kendini yabancı saymayı sürdürürmüş. Üçüncü kuşak tersine ait hisseder ama bu seferde yerliler bir yolunu bulup ona yabancı olduğunu hatırlatırmış.” Aslın da vatanımız atalarımızın mezarlarının bulunduğu yer değil midir?

Ülkemizde son zamanlarda büyük bir göç durumu var özellikle gençlerimiz başka ülkeler de 3. Dünya vatandaşlığına bile razı bu kendi ülkelerinde istedikleri değeri görmemekten idi şimdi Deprem sonrası ise şimdilik mecburen de olsa bir göç durumu var. Deprem bölgelerindeki evler güvenli ve yaşanabilecek duruma geldiğinde ve gençler istedikleri değerlere ulaşınca kısaca; İyileşme başladığında yaşadığımız, doğduğumuz yere geri dönmeliyiz, sahip çıkmamız gereken nesillerden aktarılan ata miraslarımız var ayrıca gelişen ekonomik koşullar bir kez daha bize gösterdi ki aynı evde birbirimize sahip çıkmamızı bir sofrada bütün aileyi bir arada toplamayı gösterdi ve ilerleyen günlerde bu oluşumu bize daha çok gösterecek Plüton Kova ve Satürn Balık geçişlerinin ayak sesleri kendini hissettirmeye başladı.

Bu haftanın kartı

6-Aşıklar

Tarot kartının en önemli kartıdır. Büyük Arkana majör bir karttır. Astrolojik olarak İkizler Burcunu yönetir. Karar Kartıdır. İkiz ruhu temsil eder. İki karakterin çıplak olması saklayacak bir şeylerinin olmadığını ve aralarındaki mesafe kendi özgür alanını ifade eder.

Satürn Balık Transiti 2.5 Sene Bizimle

Başak Dolunayı ile birlikte başladığı için Başak temaları çok ön planda olduğunu unutmamak gerek kısaca; Kollektif’e hizmet etmek ve bağışıklık sistemiz 2.5 sene ön planda olacak.

Satürn doğası gereği; Ağır, sınırlayıcı, uzun sürelidir. Satürn Balık dönemin de yaratıcığın artacağı farklı sanatçıların eserleri karşılaştığımız bir zaman yaşayacağımızı, daha çok yardım sever ve topluma hizmet eden davranışlar içinde olacağımızı, hastaneler, bakımevi, hapishaneler ile ilgili gelişmelerin olacağını, kağıt paranın değerinin düşmeye başladığı bir dönemin başladığını söyleyebiliriz.

Satürn Balık Taransitinin Burçlara etkileri;

Koç ve Yükselen Burcu Koç : 12 ev konuları; Bilinç altı, kapalı mekanlar (hastane gibi) şifa çalışmaları gizli düşmanlar 12 evi bizim en karanlık kimseye göstermediğimiz bir yerleşimdir.

Boğa ve Yükselen Burcu Boğa : 11. ev konuları; Sosyal çevreleri, bağlı oldukları dernekler, kulupler ve arkadaş ortamları hayaller idealler evidir.

İkizler ve Yükselen Burcu İkizler : 10.ev konuları; Kariyer hayatları, statüleri ve anne bağlantılı gelişmelerden etki alacaklar.

Yengeç ve Yükselen Burcu Yengeç : 9. ev konuları; Hak hukuk konuları, yurt dışı, yabancılar ve baba akrabalarından gelecek gelişmeler etkili olacaktır.

Aslan ve Yükselen Burcu Aslan : 8. ev konuları; Miras, borçlar ve başkalarından gelen paralarda aksamalar olurken okült konulara yönelebilirler.

Başak ve Yükselen Burcu Başak : 7. ev konuları; Her türlü ikili ilişkiler ve ortaklıkları açık düşmanlarla ilgili konularda etki alacaklar

Terazi ve Yükselen Burcu Terazi : 6. ev konuları; Günlük hayatınız rutinleriniz ve kronik hastalıklar alanında etki alacaklar.

Akrep Burcu ve Yükselen Akrep : 5. ev konuları; Çocuklar, hobiler ve borsa alanında etki alacaklar

Yay Burcu ve Yükselen Yay : 4. ev konuları; Aile yuva konularından etki alacaklar

Oğlak Burcu ve Yükselen Oğlak : 3. ev konuları; Yakın çevre kardeşler iletişim ve trafik konularından etki alacaklar

Kova Burcu ve Yükselen Kova : 2. ev konuları; Para, kazançlar ve öz değer konularında etki alacaklar

Balık Burcu ve Yükselen Balık : 1.ev konuları; Kendimizi dışarda gösterme hayat yolu konularında etki alacaklar.

Astrolojik olarak haftanın Burçlara göre enerjileri;

16 derece Başak burcunda Minzar sabit yıldızında, Yükseleni Aslan Burcunda Preasepe sabit burcunda çok sert ve etkileri oldukça geniş bir Dolunay yaşayacağız.

Güçlü bir lider açıklaması muhalefet kanalından gelebilir. Dolunay ani kalp krizlerini kalp hastalıklarını, bağırsak, sindirim sistemimiz ile alakalı aynı zamanda salgın hastalıkların başladığının habercisi. Bu dolunay aldığı sabit yıldızın etkisi ile mars ile de acısı gereği -3 gün sonrasında +15 günlük etkisinde ise terör ve patlamalar olabileceğini ve yer hareketlerinin devam edeceğini göstermekte. Finans konusunda zorlu bir dönem başlıyor, piyasalarda iniş çıkışlar fazla olacaktır risk alırken dikkat etmenizi öneririm.

Dolunay zamanları gergin olduğumuz zamanlardır. Kanama riski daha çok olduğundan zorunlu değil ise ameliyat tarihlerini Dolunaya denk getirmeyelim. Dolunay zamanı rejime başlamayalım en uygun zaman dolunaydan birkaç gün sonrasıdır. Bol su içmek evde tütsü olarak lavanta, defne yaprağı, ada çayı yakabilirsiniz. Evinizdeki doğal taşlarınızı dolunayın ışığı gören bir yere koyabilirsiniz böylelikle taşlarınızın enerjileri dengelenir.

Şimdi gelelim yeni ayın burçlara göre etkilerine ;

Koç ve Yükselen Koçlar : Dolunay 6 evinizde gerçekleşiyor. Sağlığınıza önem vermeniz gereken bir hafta olacak, Hafta içi yaşadığınız olayları bilinç altınızda daha çok büyütebilirsiniz. Sağlık sorunları yüzünden doktora gitmeniz gerekebilir. İkili ilişkilerinize dengeye gelmek için zorlanacağız bir hafa kendi görünüşünüzde yapacağız minik dokunuşlar size iyi gelecektir.

Boğa ve Yükselen Boğalar : Dolunay sizin 5.evinde gerçekleşiyor. Finansal konularda borsa yada şans oyunlarında kaybetme olasılığınız yüksek tedbirli olmanız gereken bir hafta. Çocuklarınız ile okul veya bir hobisi için kursa gidiyor ise konunun netleşeceği, Mahkemelik bir konunuz var ise sonuç alacaksınız. İkili ilişkilerinizde kadersel ani bitişler yaşıyorsunuz. Maddi olarak zorlanacaksınız ama bu size kariyerinizde yeni fırsatlar yeni bir kapılar açılmasına neden olacak bir haftaya giriş yapıyorsunuz.

İkizler ve Yükselen İkizler : Dolunay sizin 4 .evinizde gerçekleşiyor. Ev hane ve yuva konusunda alacağınız kararlar sert olabilir ama olması gereken olacak “tabula rasa” olduğunu unutmayın yani kadersel etkiler devrede olacak siz yapın gerisi olması gereken gibi olacaktır. İş hayatında kendinizi gösteremediğiniz bir hafta olabilir o zaman kelimelerin gücünü kullanın verdiğiniz bir borcu geri almakta zorluk çekersiniz karar sizin miras ve alacak konularınız var ise güzel haberleri kapıda olduğu bir hafta sizi bekliyor. Sağlığınızı önemsemenizi tavsiye ederim

Yengeç ve Yükselen Yengeçler : Dolunay sizin 3 .evinizde gerçekleşiyor. Seyahat programınız var ise ertelemek zorunda kalabilirsiniz. Trafik de dikkatli olmanızı öneririm. Yakın akraba yada kardeşlerinizden sağlık konularından haberler alabiliriniz. Medya, uluslararası ticaret konularında yıldızınızın parlayacağı bir hafta sizi bekliyor. Hayatınızda biri var ise hiç ummadığınız zamanda evlilik kararı alabilirsiniz. Yalnız olanlar içinde kadersel tanışmalar yaşayabilirsiniz.

Aslan ve Yükselen Aslanlar : Dolunay sizin 2.evinizde gerçekleşiyor. Uzun zamandır devam eden bir hukuksal davanız var ise sonuçları istediğiniz gibi olmayabilir konu ile ilgili bir anlaşma yoluna gitmeniz gerekebilir. Parasal anlamda kaybınız olması muhtemel bu konu size iş ve statü alanlarında beklemediğiniz güzel sonuçlar getirecek. Giden para kaybınız olsun. Sağlığınıza dikkat edin tansiyon ve kalp sağlığınız önemli ayrıca aile büyüklerinin sağlık soruları da gündeminiz de olacak. Hayatınız da ki kişinin sizi iyileştirmesine izin verin.

Başak ve Yükselen Başaklar : Dolunay sizin 1.evinizde gerçekleşiyor. İlişkileriniz de ve ortalı işlerinizde Ben enerjisinden Biz enerjisine geçtiğiniz bir hafta olacak. Hayatınız da biri var ise ani bir evlilik kararı alabilirsiniz. Ani Gelişecek yurt dışı seyahat programı size gittiğiniz yerde eni bir iş imkanı yaratabilir. Unuttuğunuz bir borç yada vadesi geldiğinde ödeme zorluğu çekeceğiniz bir ödemeniz olabilir. Önceden önlem almanızı tavsiye ederim.

Terazi ve Yükselen Terazi : Dolunay 12.evinizde gerçekleşiyor. Bilinç altı korkularınız bitiyor, günlük rutinleriniz de daha çok kendinize güvendiğiniz bir dönem başlıyor. Kariyer hayatınızda seçim yapmanız için bir teklif gelebilir bu süreç de imza atmanınız gereken bir anlaşma olacak ki bu sizi şifalandıracak bir süreç olacak. Yurt dışına kısa bir seyahat olasılığınız olabilir. Kendi düşünce tarzınız da bir aydınlanma yaşayacağınız bir hafta olacak. Ayak, Baldır, Bacak bölgesinde kronik rahatsızlıklarınız var ise bu dönemde artabilir.

Akrep ve Yükselen Akrep : Dolunay 11.evinizde gerçekleşiyor. Sosyal ortamlarınız ve arkadaşlarınız ile olan ilişkileriniz ön planda olacak. Günlük hayatınızda büyük değişim söz konusu birlikte olduğunuz kişiden ayrılma ve yer değiştirme söz konusu iletişim dilinize dikkat ederek anlaşma yoluna gidebilirsiniz ama zor bir süreç bu süreçte sağlığınızı ihmal etmemenizi tavsiye ederim. Çocuklarınız ile iletişim ve onların başarıları sizi mutlu edecek. Genelde zor bir haftaya hazırlıklı olun.

Yay ve Yükselen Yaylar : Dolunay 10. evinizde gerçekleşiyor. İş, kariyer ve aile konularınız ön plana çıkıyor. Ani dönüşüm ve değişimler sizi zorlayabilir. Çok iyi bir strateji yaparsanız alamayacağınızı düşündüğünüz bir parayı alma olasılığınız yüksek. Aile ev ve yuva konularında önemli kararlar alınacağı bir dönem bu belki de almayı düşündüğünüz bir ev yada arsa ile ilgili bir sonuca ulaştığınızı göstermekte. Şans oyunlarında risk almamanızı öneririm.

Oğlak ve Yükselen Oğlaklar: Dolunay 9.evinizde gerçekleşiyor Uzun zamandır devam eden bir hukuksal davanız var ise sonuçlar gelmeye başlayacaktır. Parasal olarak hak ediş süreçlerinizin başladığının müjdesini vermek isterim. Eviniz ile ilgili gelişmeler canınızı sıkabilir, günlük hayatınızda mücadeleye devam edeceğiniz bir hafta olacak. Kabuk değiştirdiğinizi unutmayın çok zorlandınız ama yepyeni bir dönem başlıyor, sizin büyük dönüşümünüz sosyal çevrenizde fark ediliyor. Diş ve kemik sağlığınıza özen göstermek zorunda kalabilirsiniz.

Kova ve Yükselen Kovalar : Dolunay sizin 8.evinizde gerçekleşiyor. Para ve sağlık konuları ön planda. Ummadığınız bir yerden para gelmesi yada hiç beklenmedik minik bir operasyon geçirecek olabilirsiniz, Trafik de bu hafta ekstra dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Yakın çevreniz ile iletişim kazaları yaşamanız mümkün eğer böyle bir durum olur ise içinize atmayın nasıl anladığınızı belirtin ki konu netleşsin. Konuşmazsanız size bilinç altınıza zarar verecektir. Unutmayın rahatsızlıkların %80 ruhsal sıkıntılarımızdan oluşmakta.

Balık ve Yükselen Balıklar: Dolunay 7. Evinizde gerçekleşiyor. İkili ilişkilerinizde sonlanmalar söz konusu kalbiniz çok kırılmış olabilir bu durum ortaklı işleriniz içinde geçerli. Sosyal çevreniz değişiyor. Bu değişim size yeni bir tanışma ve iş fırsatı olarak geri dönebilir. Bu hafta pozitif kelimeler ile dilek dileyin evren size cevap verecektir. Güneş burcunuzda olduğu için bu ay size dilek kapıları açık bu fırsatı değerlendirmenizi tavsiye ederim

Herşeyin gönlünüzce olacağı enerjinizin yüksek olduğu sağlıklı bir hafta dilerim.

Saygı ve Sevgilerimle

Astrolog Gamze Ersöyler