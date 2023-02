Merhabalar;

Kahramanmaraş üstü olan ve 10 ilimizin etkilendiği, Türkiye’nin içine ateş düşürüp kora çeviren deprem hepimizi çok derinden etkiledi. Milletimizin başı sağ olsun.

İlk iki hafta kayıplarımıza, acımıza saygımdan yazmak istemedim. Geçtiğimiz hafta 20 Şubat da Balık burcunda bir yeni ay yaşadık. YAS Yeni Ayı idi, lakin Balık burcunun yöneticisi Neptün olması şifa, dua ve şükür enerjisini aktive etti.

Çok büyük kayıplarımız oldu. Hiçbirimiz bir yakınını kaybetmedi diye sevinemedi herkes televizyon başında yaşananları izledi kurtulan her can için sevinç gözyaşı döktü, kayıplarımız için kalplerimizin fiziki olarak acıdığını hissettik. Yaşananlar bizim bilinçaltı korkularımızda tetikledi her birimiz yaşadığımız evin, çalıştığımız ofisin, doğup büyüdüğümüz yerlerin ne kadar güvenilir olduğunu araştırmaya başladı.

Sizinle bir deneyi paylaşmak istiyorum;

Yurt dışında hamile bir fareye bir test yapmışlar; Hamile fareye çilek koklatıp elektrik şok uygulamışlar bu elektrik şoku belki 15 kere yaptıktan sonra fareye sadece çilek koklattıkları zaman sanki şok verirmişçesine aynı tepkiyi göstermiş. Fare doğum yaptıktan sonra yavrularını hemen ayırıp çilek koklatmışlar yavru fareler sanki elektrik şok verilmiş gibi tepki vermişler ve bu 14 nesil farede aynı tepki devam etmiş.

Dedesi erik yemiş torunun dişi kamaşmış diye bir ata sözümüz vardır. Farelerde 14 nesil devam eden süreç insanlarda 7 nesil duygu durumun devam ettiği kanıtlanmış bir gerçek. Aile dizimi terapileri de şimdi yaşadığımız ve sebebini bilmediğimiz sorunların kökenine inmek için yapılan bir terapi yoludur.

Depremi yerinde yaşayan insanlarımızın daha önce benzer deprem deneyimi yaşayan herkesin travmalarının 7 nesil genetik aktarımlarla nesillere taşınacak anlamına geliyor ki; burada toplum olarak en iyi bildiğimiz ve bizi tüm dünya ülkelerinden ayıran en büyük özelliğimiz olan İMECE kültürünü yeniden karşılık beklemeden hayata geçirmeliyiz. Sadece gıda olarak değil birbirimizin yaralarını psikolojisini sarmak hem de birçok yetim kalan çocuklarımıza destek olmak (eğitimine uzaktan destek – koruyucu aile olmak vb..) evlerini kaybeden insanlarımızı tekrar hayata devam etmeleri için olanak sağlamak adına elimizden geleni yapmalıyız. Pozitif de kalmamız gereken bir zamandayız. Bu dönem sadece bizi değil hayvanları da çok etkiledi korkup sütten kesilen keçileri ve tavukların korku dan yumurta vermediğini de unutmayalım. Her canlı aynı süreçten geçiyor.

Cumhuriyetimizin 100. Yılına giderken Atalarımızın bize emanet ettiği vatanı nasıl yoktan var ettiysek yine birlik beraberlik içinde yaralarımızı daha güçlü saracağımıza yürekten inanıyorum.

Rune Dönemi;

Teıwaz : 27 Şubat – 14 Mart

Bu yeni anlayışlar yeni sorunlar ve yeni çalışmaları sembolize eder. Teiwaz cesaret verir ancak tek başına cesaret yeterli değildir. Tüm beceri ve yeteneklerinizi kullanarak cesur olmanız gerektiğini söyler. Her zaman gerçek, dürüstlük ve adalet yolu kazanacaktır.

Bu haftanın Tarot kartı

5-Aziz

Büyük Arkana majör bir karttır. Astrolojik olarak Boğa Burcunu temsil eder. 5 sayısı mücadeledir. İmparatorun kurduğu düzeni devam ettirmekle görevlidir. Papa ile adlandırılır. Din adamları ve geleneksel düzenle bağlantılıdır. Öğretmenleri, devlet daireleri, nikah dairelerini anlatır. Ayağının altındaki sandıkta olan iki anahtar yer yüzünün ve gök yüzünün anahtarını sembolize eder ve istediği zaman açma & kapama yetkisine sahiptir.

Sevgili Balık Burçları Doğum Gününüz Kutlu olsun

Daha fedakâr, hassas, şartlara göre çabuk yön değişen, toplum için kendini kurban eden, bağımlılığa çok müsait insanlardır. Bu bağımlılık sadece alkol vs gibi şeylere değil insan ve olaylara bağımlılık olabilir. Geniş hayal gücü olan, şairane, yaratıcı, zora gelemeyen kırılgan, mistik, toplum için kendini kurban eden, kendini başkalarına adayan, zaman zaman gerçek değerlerden uzaklaşabilen insanlardır. Sessiz, disipline olmakta zorlanan, dağınık insanlardır. Çabuk fikir değiştirebilir. İkileme düşebilir. Harekete geçmede zorluk çekebilir. Merhametli ve çok şefkatlidir. Bilinçaltı çok doludur. Sessiz insanlardır ve disipline olmakta zorlanırlar. Kolay etki altında kalabilir. Daha romantik ve sezgisel insanlardır.

Hafta içinde Burç değiştiren gezegenleri algılama şeklimiz;

Venüs Koç Burcuna giriş yaptı bu 17 Mart 2023 tarihine kadar sevgiyi yaşama şeklimiz;

Venüs Koç ben diyen bir burca giriş yaptı. Tutkulu, ilişkilerde kendine güvenen, aceleci, hevesli, çabuk âşık olup çabuk vazgeçen, özgürlüğünü önemseyen, hızı önemseyen fakat ona sahip olamayan bir yapı verecektir. İsteklerini ön planda tutup bencil davranabilir. Yaratıcı yeteneklerinin tam farkına varamadığı için sürekli yeni bir şeye geçmek ister. Sürekli ‘sıradaki’ der. Daha çok içinde fiziksel aktivite olan, aktivitelerinin içinde cesaret, atak gerektiren şeylerden hoşlanacağımız bir dönem olacak.

Merkür 4 Mart da Balık Koç Burcuna giriş yapıyor bu 19 Mart 2023 tarihine kadar iletişim dilimiz;

Daha sezgisel, yaratıcı yönümüz ön planda olacak. Rüya, sezgi ve telepati yeteneklerimiz artacak. Kolay etki altında kalacağımız ve kendimizi ifade ederken zorlanacağımız bir süreç olacak. Unutkanlıklara dikkat edelim bu dönemde bir akıl defteri yanımız da olması bizi kurtaracaktır.

Genel Etkilere gelirsek

Herşeyden önce bahsetmek istediğim bir konu var Astrologlar nasıl Deprem ön görüsünde bulunuyorlar sorusuna ilişkin; Uranüs 7 yılda bir burç değiştirir. Uranüs Zodyak kuşağının ne yapacağı belli olmayan ön görülemeyen bir gezegendir. Nisan 2026’ya kadar Boğa burcunda olacak. Boğa burcu toprak grubu sabit bir burçtur. Gıda, besin kaynaklarımız, maddi kaynaklarımız (Finansal) ve toprak ile çok bağlantılıdır, Boğa burcundaki sabit yıldız etkileri serttir. Dolayısı ile Uranüs Boğa da iken olan Güneş & Ay tutulmaları, Yeni ay & Dolunaylar ve aldıkları sert açılar ile yer hareketlerini (depremler) ve besin kaynaklarımızı aynı zamanda ekonomiyi çok fazla etkiliyor bu süreçte ay düğümlerinin Boğa&Akrep hattında olması etki alanının artmasını sağlayan bir süreçten geçtiğimiz zamanlarda olduğumuzu gösteriyor. Haritalarda yer tespiti de; Türkiye ya da Dünya haritasından açılıp gezegen geçişlerinden daha önce olan büyük depremlerin zamanlarda olan açıları da inceleyerek tarihleri ilerletim tekniklerinden zaman yer yer ön görüsünde bulunabilirler ciddi bir çalışma gerektiren bir konu olduğunu belirtmek isterim. (Yapılan çalışmalar istatistikler ile desteklendiğinden yanılma payı vardır astrolojide tahminler %80 haritalarda görülmesine rağmen %20 kadersel etkilerdir) Astrologlar tarafından verilen şu gün deprem olacak veya bu ilde deprem olacak bilgileri sizi panikletmesin, asıl olan şey ilk okuldan beri haritalarda gösterilen bir deprem ülkesinde yaşadığımız gerçeği, yaşadığımız binanın sağlam olduğundan emin olalım evimizin fay hattında olup olmadığı önemli, başımıza geldiğinde nasıl tedbir almamız gerekir ne yapmak gerekir önceliğimiz bu olmalı acı bir gerçek var ki bir çoğumuz için yasadığı alanı ve emek parası kazandığı yeri değiştirme olanağı olmayan bir çok kişi yaşam alanın da kendini güvene almalı.

Haftaya 8 Derece Balık Skat sabit yıldızının Ay ile olumlu acısı ile başlıyoruz halk dan yardımların devam ettiğini gösteriyor. Hükümetin alacağı kararların uygulamada güçlük çekeceğini, dernek ve topluluklar ile ilgili alınacak yeni düzenlemeleri, sağlıkla ilgili sulardan gelecek olan tehlikeye dikkat çekiyor. Finansal konularda elinizdekini korumanızı tavsiye ederim. Yer altı madenlerinde artış olması muhtemel ki finansal bir tavsiye değildir. Haftaya Ay ikizler ile başlayıp alacağımız bazı haberler yanıltıcı olabilir iletişimin çok yoğun olduğu bir hafta, hafta sonuna doğru daha çok aile ev yuvamızda güvenli alanımızda kalmak isteyeceğimiz bir hafta bizi bekliyor.

Şimdi gelelim yeni ayın burçlara göre etkilerine;

Koç ve Yükselen Koçlar: İkili ilişkilerinizde hayal kırıklığı yaşama olasılığınıza karşın olayları büyütmemeye kendinizi geri çekip ne yaşadığınıza bir bakmanızı öneririm. Arkadaşlarınız ve gruplarla olan ilişkilerinizde iletişime özen göstermenizi ve iç sesinizi dinlemenizi öneririm. Finansal olarak gelir gider dengenize dikkat etmelisiniz.

Boğa ve Yükselen Boğalar: Sosyal hayatınız arkadaşlarınız arasında daha görünür olacaksınız. Süre gelen hukuksal davalarınız var ise sonuna geldiğinizi ve sürecin zorlu olduğu kadar olumlu sonuçlarını alacağınız bir dönem başlayacak. Kendi görüntünüz ile ilgili bir değişiklik yapabilirsiniz. Beklediğiniz bir para gelmek de gecikmesi muhtemel. Psikolojik olarak para harcama olasılığınız var alışveriş yaparken ihtiyacınız için mi alıyorsunuz düşünmenizi tavsiye ederim.

İkizler ve Yükselen İkizler: Kendiniz ile savaşı bırakın duygularınızı anlamak da zorluk çekiyor olabilirsiniz. Miras, banka kredisi ya da alacaklarınız ise bu hafta olumlu sonuçlar alabilirsiniz. Kariyerinizde daha görünür olacaksınız emeklerinizin karşılığını almak sizi mutlu edecek. Ani gelişebilecek sağlık sorunlarına dikkat etmenizi tavsiye ederim.

Yengeç ve Yükselen Yengeçler: İnterneti kullanarak şimdiye kadar aldığınız eğitimlerden para kazançları yaratabilirsiniz. Bu dönemde rüya kanallarınız çok açık bence bir rüya defteri edinmek için doğru zaman. İkili ilişkilerinizde ve ortaklıklarınızda derin değişimler olabilir ya da böyle bir sürece girmiş olabilirsiniz bu ayrılığı bir şifa süreci olarak değerlendirmenizi tavsiye ederim.

Aslan ve Yükselen Aslanlar: İlişkiniz de ortaklı işlerinizde konuşmalarınızda kendinizi ifade etmede iletişim kazası yaşamanız muhtemel , daha kısa kelimeler kullanmanızı karşınızdakini anlamaya çalışmanız sizi daha az sinirlendirecektir. Öfke patlamalarına dikkat lütfen. Sezgileriniz bu dönemde çok kuvvetli olacaktır neyi düşünürseniz onu yaşama olasılığınız yüksek pozitife kalın kendi içinizdeki gücü keşfedin. İş ve ev hayatınızı bu hafta dengede tutmanızı tavsiye ederim.

Başak ve Yükselen Başaklar: Günlük hayatınız da bir ebeveyn & bir çocuğun sorumluğunu almış ya da kendi sağlığınız ile bir sorunlar ile mücadele ediyor olabilirsiniz. Bu ara maddi kayıplarınız büyük olabilir. İlişkilerdeki iyileşme ikili ilişkilerinizdeki olumlu gelişmeler sağlık ve para sürecinizi yenilenmiş ve daha güçlü bir şekilde atlatacağınızı göstermekte. Çocuklarınız var ise bu dönem biraz zorlayıcı ama onların da kimlik oluşturduklarını unutmayalım ☺ Size enerjisi ile besleyen insanlarla görüşün ya da hobilerinize yönelmenizi tavsiye ederim.

Terazi ve Yükselen Terazi: Bu hafta özellikle evden çıkarken kapınızı kitlediğinize emin olun , paranızı düşürme, evinizden bir şey kaybolmasına dikkat edin görmediğiniz yada dalgınlıkla atladığınız bazı durumlar para kaybınıza neden olabilir. Ayaklara dikkat edin. Bu hafta sevgili Teraziler dikkat edin. İkili ilişkilerde güzel bir dönem başlayacak güzel bir başlangıç ya da var olan bir ilişkinin daha resmileşmesi için adımlar atılabilir.

Akrep ve Yükselen Akrep: İletişim ve trafik de dikkatli olmanız gereken bir hafta. Aile ve yuva konularında sorumluluk almak zorunda kalabilirsiniz. Çocuklarınız var ise onlarla birlikte bir aktivite yapmak için uygun bir hafta. Rutinlerinizde aksamalar gecikmeler ya da son anda iptaller olabilir bu konuyu büyütmemenizi her işte bir hayır vardır diyerek bu hafta her ihtimale karşı bir B planı yapmanızı tavsiye ederim.

Yay ve Yükselen Yaylar: İkili ilişkileriniz ya da ortaklıklı işlerinizde büyük bir mücadele verebilirsiniz. Kim haklı yerine başka bir bakış acısı ile konuşmanız sizin yararınıza olacaktır. Para konularına risk almak için uygun değil, ayrıca bu hafta içinde zorunlu olmadıkça estetik gibi operasyonlardan uzak kalmanızı tavsiye ederim. Eğer bir kitap yazıyorsanız ya da eğitim veriyorsanız bu hafta kendinizdeki değişimlere ve kendinizdeki yaratıcı gücü keşfetmeniz güzel bir sayfa açacak size akışta kalmanızı tavsiye ederim.

Oğlak ve Yükselen Oğlaklar: Bu hafta sizi zorlayacak gibi lütfen sağlık kontrollerinizi yaptırın mümkün olduğu kadar sakin kalın hobileriniz ve aile ve yuva konularınız ile ilgilenmek size iyi gelecektir. Gruplarda olmak size iyi geliyor. Kısa seyahatlere çıkmak kardeşlerinizden gelecek güzel haberler sizi mutlu edecek. Bu hafta hayal gücünüzü kullanıp kısa yazılar yazmaya ne dersiniz? Size iyi gelecek ve rutinlerinizin sizi yormasına izin vermemenizi kendinizi dinlemenizi tavsiye ederim.

Kova ve Yükselen Kovalar: Bilinç altı korkularınızın arttığı kendinizi ifade etmede zorlanacağınız bir hafta. İş ve ev hayatınız ile ilgili kendinizi dengeye getirmeden ani kararlar almayın. Parasal konularda borç verirseniz uzun bir süre alamayacağınızı düşünerek vermenizi tavsiye ederim. Eksik evraklar ya da iletişim kazaları yaşamanız muhtemel. Sağlığınızda kemikler, dişler ve cildiniz ile ilgili konularda doktora gitmek zorunda kalabilirsiniz. Yeni bir eğitim ya da bir kursa başlamak size iyi gelecektir eğer hiç biri olmuyor ise kitaplığınızda okumanız için doğru zamanı bekleyen bir kitap sizi bekliyor olabilir ☺ keşfe çıkmanızı tavsiye ederim.

Balık ve Yükselen Balıklar: Görünürlüğünüzün artacağı bir hafta sizi bekliyor. Parasal konularda fevri para harcamamızı öneririm Ani gelişecek bir seyahat ve geciken bir haberin gelmesi olası. Size dost görünen gizli düşmanlara dikkat edin bu konuda konuşmalar duyabilirsiniz. Hislerinize güvendiğiniz bir dönem. Sosyal ortamınız ve arkadaş çevreniz değişiyor bu değişimden korkmayın size daha başka yerler ve yeni bir çevre hazırlıyor zamanın akışına güvenmenizi tavsiye ederim.

Her şeyin gönlünüzce olacağı enerjinizin yüksek olduğu sağlıklı bir hafta dilerim.

Sevdiklerinize sarılın sarılmak en güzel şifa enerjisidir.

Saygı ve Sevgilerimle

Astrolog Gamze Ersöyler