Merhabalar;

Bu haftanın kartı

İmparator

Büyük Arkana majör bir karttır. Astrolojik olarak Mars’ı temsil eder. 4 sayısı tamlıktır, Tahtı 4 köşe 4 koç var 4 yönü ifade ediyor. Baba, otorite, gücü temsil eder. Bütün yönlere hakimiyet verirken, önemli bir gücün elde edileceğini, işte de aşkta da kazanç ve başarı olacağını işaret eder. Aşk da akılcı ve gerçekçi olmakla aynı zamanda güven ve ayakta kalmakla da bağlantıldır. Sakal bilgelikle ilgili bir semboldür. Kırmızı marsın da rengi olduğundan eylem gücünü gösterir. Elinde tuttuğu Ankh Mısırın en önemli sembolüdür Nil nehrinin anahtarı sonsuz yaşamı ifade eder.

Astrolojik olarak haftanın Burçlara göre enerjileri;

Dolunay sonlanmalarla ilgilidir. Her ay bir yeni ay ve bir dolunay yaşıyoruz aslında Dolunay’da Ayın etkisi ve enerjisi zirvededir. Dolunayda hem negatif , hem pozitif yönde duygularımız ve sezgilerimiz daha güçlüdür. geçtiğimiz Pazar 5 Şubat 2023 de 16 derece Aslan burcunda Duphe sabit yıldızı kavuşumlu bir Dolunay yaşadık.

16 derece Aslan

8.30 derece Başak

1 derece Terazi

23.30 derece Terazi burcunda natal haritalarında yerleşimi olanlar +3/-3 etkilerini daha fazla yaşayacaklar. Dolunay Uranüs kareli olduğundan aslan burcunun sağlıkta temsil ettiği kalp, tansiyon, damar yolları ile sırtımıza dikkat ederim. Sinirsel gerginlikler uykusuzluk gibi problemler yaşayabilirsiniz. Bu dolunayda Rezene çayı içmenizi ve ada çayı tütsüsü ile bulunduğunuz ortamı temizlemenizi önerebilirim.

Dolunayın yükseleni 23 derece Comma Berenıces sabit yıldızı ile iyi bir acısı var mükemmeliyetçilik ile fazla detaylara önem vermek iyi araştırmayı ve sıkı bir çalışmayı veriyor. 11/ 5 aksında gerçekleşen Dolunay kendi arzu, isteklerimizi kısıtlamak gerektiğini, gündelik hayatımızda para ile ilgili risk almamak gerektiğini, ikili ilişkilerde ve ortaklıklarda yara alabileceğimiz ön plana çıkıyor. Dolunayın 11 evde olması ve Saturn’e karşıtlığı 2-8 hattındaki ay düğümleri bu haftanın oldukça önemli olduğunu para piyasalarının hareketli olacağını, liderlerin önemli açıklamalarının halkı ilgilendiren yeni düzenlemelerin artık sonuna gelindiği ve resmileştiği, Sanat dünyasında önemli gelişmelerin beklediği bir hafta bizi bekliyor. Artık bazı düzenlerin değiştiğini ve görünür hale geldiğini göreceğiz her bitişin bir doğuş olduğunu, doğumun güzel olduğu kadar sancılı bir süreç olduğunu ama aynı zaman da kaçınılmaz olduğunu ve her şeyin en yüksek hayrımıza olduğunu unutmayalım

Şimdi gelelim yeni ayın burçlara göre etkilerine ;

Koç ve Yükselen Koçlar : Dolunay sizin 5 evinizde gerçekleşiyor. Çocuklarınız ile olan iletişim, Para kazançlarınız ve Aşk hayatınıza dikkat etmeniz gereken bir süreç. İletişimde yakın arkadaş, kardeşleriniz ile iletişim kazaları olabilirken trafik de gelişebilecek ani öfkelenmeler sizi zor durumda bırakabilir. Sağlığınız için para harcama olasılığınız yüksek. Otorite olarak gördüğünüz kişiler ile statünüz ile ilgili konuşmalarda uzlaşmacı bir yok tercih etmenizi öneririm.

Boğa ve Yükselen Boğalar : Dolunay sizin 4.evinde gerçekleşiyor. Hane yuva ve yaşam alanınız, kariyer hayatınızla ilgili bir süreç tamamlanıyor. Hukuksal bir takım davalarınız bu süreçte başlayabilir. Para kaybı yaşayabilirsiniz. Bütün bu süreç bilinç altı korkularınızı tetikleyecektir. Ani karar almaktan lütfen imtina edin.

İkizler ve Yükselen İkizler : Dolunay sizin 3.evinizde gerçekleşiyor. İletişim, kardeşler ve ticaret hayatınızda ani bitişler olabilir. Beklediğiniz paralarda yada davalarda gecikme olabilir. Para kaybına dikkat lütfen kelimelerin gücüne inananın. Kelimelerinizi olumlu ye yapıcı kullanmanızı tarafik ve seyahatlerinizde dikkatli olmanızı tavsiye ederim.

Yengeç ve Yükselen Yengeçler : Dolunay sizin 2.evinizde gerçekleşiyor. Para yönetimi, krizli durumlar, borç, alacak, krediler, miras ve başkalarından gelecek kaynaklarda bir takım engeller ve zorluklar yaşayabilirsiniz. Çalışma hayatında istediğiniz şartların oluşmaması sizi hayal kırıklığına uğratabilir. Hobiniz olan bir konuda ani beklenmedik fırsatlar ortaya çıkarak para kazancı yaratabilirsiniz. Bir seyahat planı yapabilirsiniz. Yeni bir dönem başlıyor siz değişimi kabul edip hayatın akışına güvenmelisiniz.

Aslan ve Yükselen Aslanlar : Dolunay sizin 1 .evinizde sizin burcunuzda gerçekleşiyor. Görünürlüğünüz artıyor daha gösterişli olacağınız bir hafta olacak. İlişkilere, ortaklı ilişkilerinize dikkat çeken bir hafta. Sizden gizlenen konuları öğrenip her türlü ikili ilişkilerinize görülmeyeni görmek beklenmedik yol ayrımlarını ve para kayıplarını beraberinde getirebilir. Sağlığınıza ekstra dikkat etmeniz gerek. İş hayatınızda ki değişimler yeni iş fırsatları getirecektir. İletişimde ani tepki göstermemelisiniz; Öfke ile alınan kararlar sizin için zararlı olabilir çevreniz ile ortak hareket etmekte fayda var.

Başak ve Yükselen Başaklar : Dolunay sizin 12.evinizde gerçekleşiyor. Beklenmedik olaylar kontrolünüzün dışınızda gelişecek kadersel etkiler altındasınız. Hayatınızda biri varsa onun değerini ve size bağlılığını daha çok anlayacağınız bir hafta olacak. Çocuğunuz varsa iletişime dikkat edelim bu ara onların ısrarlı talepleri sizi zor durumda bırakabilir. Para kazanma gücünüz artıyor riskli girişimlerden uzak durmanızı tavsiye ederim. Vücudunuzu dinlemenizi tavsiye ederim sağlığınızı ihmal etmeyin önce siz iyi ve sağlıklı olacaksınız ki çalışmaya ve sorumluluklarınıza devam etme gücünü kaybetmeyin.

Terazi ve Yükselen Terazi : Dolunay sizin 11.evinizde gerçekleşiyor. Sosyal ortamlarınız ve arkadaşlarınız ile olan ilişkileriniz ön planda olacak. Sosyal çevreniz değişiyor bu değişim hobilerinizden ya da çocuklarınız ile ilgili alacağınız kararlar neticesinde olabilir. Para kaynaklarınıza dikkat etmelisiniz. Beklenmedik ya da unutulan bir borcun gündeme gelmesi söz konusu. İkili ilişkilerinizde yara alabilirsiniz ama bunu nerede eksik bir şey var diye düşünürseniz belki kayıp parçayı yerine koyabilirsiniz sevgi emek ister ve siz bu emeğin karşılığını hak ediyorsunuz takıntı yaptığınız konulardan uzak durmanızı öneririm.

Akrep ve Yükselen Akrep : Dolunay sizin 10.evinizde gerçekleşiyor. İş, kariyer ve aile konularınız ön plana çıkıyor. Ani dönüşüm ve değişimler sizi zorlayabilir. Bu dönem tüm ilişkilerinize iletişimde sakin durmaya çalışın. Yakın çevrenizden alacağınız destek size iyi gelecek. İlişkiniz yok ise yeni biri ile tanışabilirsiniz eğer bir ilişkiniz var ise ortak kararlar alacaksınız. Bu hafta iletişime dikkat etmelisiniz farkında olmadan baskıcı bir tutum içinde olabilirsiniz yada size baskı uygulandığını hissedebilirsiniz. Kendinizi güvenli alanınız da tutmanızı tavsiye ederim.

Yay ve Yükselen Yaylar : Dolunay 9 .evinizde gerçekleşiyor. Uzun zamandır devam eden bir hukuksal davanız var ise sonuçlar gelmeye başlayacaktır. İş ortamınızdaki ve arkadaşlarınızın yaşayacakları değişimler sizi etkileyecektir. Parasal konularda takıntılı yapacağınız bir dönem bütçenizi iyi ayarlamalı riske girmemelisiniz. Eviniz ile ilgili değişiklik yapmak için güzel bir dönem. Evden teknolojiyi kullanarak kendinize yeni bir pencere açabilirsiniz bu konudaki yaratıcı fikirlerinize kulak vermenizi tavsiye ederim.

Oğlak ve Yükselen Oğlaklar: Dolunay sizin 8.evinizde gerçekleşiyor. Para ve sağlık konuları ön planda. Para da borç alacak dengenize dikkat etmelisiniz. Sağlığınıza önem vermeniz gereken bir hafta inat etmeniz size zarar verecektir. Bel ve sırt ve kemik sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Para konularında hafta sonuna doğru güzel çözümler bulabilirsiniz kardeşleriniz yada yakın çevrenizden maddi açıdan destek görebilirsiniz. Aile büyüklerinden birinin sorumluğunu almak zorunda kalabilirsiniz. Günlük rütinleriniz de kendinizi yormayın evcil hayvanınız var ise onunda sağlığına dikkat edin.

Kova ve Yükselen Kovalar : Dolunay 7. Evinizde gerçekleşiyor. İkili ilişkilerinizde sonlanmalar söz konusu buna bağlı iş ve ev değişikliğine gidebilirsiniz. Ailevi konularda agresif davranmanızı sağlayacak olaylar yaşayabilirsiniz. Parasal olarak kendi yaratıcı gücünüz ile para kaynaklarınızı artırabilirsiniz. Maneviyatınız çok kuvvetli olacak. Bilinç altınız da olayları büyütebilirsiniz bu durumda maneviyatınızı kullanabilirsiniz kelimelerinizin gücüne dikkat edin söz büyüdür o yüzden pozitif düşünmenizi tavsiye ederim.

Balık ve Yükselen Balıklar: Dolunay 6 .evinizde gerçekleşiyor. Çalışma hayatınız günlük rutinleriniz ve sağlığınız ile değişim ve sonlanmaların olduğu bir hafta sizi bekliyor. İşiniz ile ilgili olaylara fazla tepki verebilirsiniz. Sağlığınızı ihmal etmeyin, ertelemeyin. Arkadaş çevrenizden ve sosyal ortamlarda ön planda olacağınız için bazı manipüle etmek isteyenler olabilir bu durunda takıntı yapıp sizin enerjinizi düşürmenize izin vermeyin. Seyahat ve eğitim konularında yeni başlangıçlar olabileceği gibi trafik de dikkat etmenizi rica ederim.

Herşeyin gönlünüzce olacağı enerjinizin yüksek olduğu sağlıklı bir hafta dilerim.

Saygı ve Sevgilerimle

Astrolog Gamze Ersöyler