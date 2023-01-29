Merhabalar;

Bu Haftaki Majör Büyük Arkana Kartımız 3 numaralı kart İmparatoriçe

3-İMPAROTORİÇE

Büyük Arkana majör bir karttır. Astrolojik olarak Venüs gezegenini temsil eder. İmparatoriçe çok güzel bir doğanın içinde resmedilmiş. Tüm gücü ve zerafeti ile doğayı temsil eder. Ayaklarının altında buğdaylar yetişmesi , bolluk ve bereketi temsil ederken, akan nehirde yaşamı temsil ediyor. Toprak su ile buluştuğunda verimi artar. Doğurganlığı temsil ediyor.

RUNE TAŞLARI

ALGIZ 28 OCAK-12 ŞUBAT

Z harfini temsil eder. Algız korumayla ilişkilendirilir ve bir kalkan gibidir. Bir savunma silahı gibi değil korunma zırhı gibidir. Koruma alanında güçlü olan bu rune ruhsal ve ilahi gelişimi sembolize eder. Algiz içgüdülerinize güvenmenizi, arayış içine girmenizi söyler. Vikingler savaş baltalarına Algız çizerlerdi korunma amacıyla kullanmışlar.

28 Ocak 12 Şubat arasında ; Etik ve erdem ilkeleri ile yapılan her işin meyvesini toplarken aynı zaman da kendi sınırlarımızı çizdiğimiz ve Hayır diyebilmenin gücünü kendimizde hissedeceğimiz bir dönem bizi bekliyor.

ASTROLOJİ

Venüs Balık : Venüs bizim sevgi dilimizdir. Venüs Balık da yüceldiği yerdedir. Venüs Balık burcunda hem bereketli hem de sevgi konusunda çok ulvi bir noktadadır. Merhametli ve şanslıdırlar. Venüs Balık’ta çok güzeldir. Sezgileri güçlü, romantik, hayal güçleri ve sanatsal yönleri çok gelişmiştir. Hayal gücü geniştir. Venüs Balık’a kötü açıdan bakacak olursak, ilişkilerinde kurban rolünü oynayabilirler. Romantizm duygusu sebebi ile karşılarındaki insanı ön plana çıkarmayı tercih edip, kendilerini yok sayabilirler. Çabuk hayal kırıklığına uğrar. Platonik aşkalar yaşayabilir İlişkisini ve partnerini fazla idealize edip hayal kırıklığı yaşar.

Astrolojik olarak haftanın Burçlara göre enerjileri;

Haftaya Castra sabit yıldızının etkisi ile başlıyoruz Büyük bir zekâ veriyor ve zekayı kullanma gücü veriyor. Sert bir yıldız, askerlik, seyahat, yolculuk, göç anlamına geliyor, mücadeleci bir yıldız, teknolojide deha veriyor. Teknolojik zekâ ve bunlardan para kazanma gücü veriyor.

Bu hafta yeni projeleri hayatımıza geçirmek için risk almaktan korkmayacağımızı göstermekte. Hareketli bir haftaya başlıyoruz Pazar günü Aslan Burcunda Dubhe sabit yıldızın da güçlü bir dolunay olacak, Lideler den önemli kararlar ve açıklamalar gelebilir. Sağlık sektöründen güzel haberler gelebilir. Piyasalara dikkat edelim. Sanat dünyasından gelecek haberler dikkat çekici olacak.

16 derece de Aslan burcundaki Dolunayın etkilerini daha detaylı olarak haftaya yazacağımJ

Şimdi gelin burçlar bazında bu hafta bizi neler bekliyor bir göz atalım;

Koç ve Yükselen Koçlar: Bu hafta çok aktif olacaksınız, iletişim de öfke patlamalarına dikkat edin ve trafikte sakin olmaya gayret etmekte fayda var . Sosyal çevrenizde, arkadaşlık ilişkilerinizde farklı görüşler yüzünden ani gelişebilecek sorunlar olabilir. Aile büyüklerinin sağlık sorunları dolayısı ile doktora gitmek zorunda kalsanız bile tedavisi kolay olacak bir süreç, rüya ve sezgi kanalınız açık olacaktır. Beklenmedik para kazançlarına açık olduğunuz bir hafta. İlişkilerinizde iletişim kazasından dolayı yara alabilirsiniz bu hafta maneviyata yönelmenizi tavsiye ederim.

Boğa ve Yükselen Boğalar: Bu hafta biraz zorlanabilirsiniz. Hayatınızda farkındalığınız artacak aile ve kariyer hayatınızda karar vermek gereken konularınız var ise öncelikle iç sesinizi dinleyip sonra karar vermenizi. Kariyer hayatındaki değişikliler sizi korkutmasın kendinizi keşfedeceğiniz bir başlangıç için adım olacak. Paranızı değerlendirirken riske girmemenizi tavsiye ederim. Bu hafta sosyal ortamınız hareketleniyor. Karmik ilişkiler başlayabilir, devam eden ilişkiler gelecek ile ilgili karar alabilirler.

İkizler ve Yükselen İkizler: Önemli haberler alabilirsiniz. Her türlü iletişimizde, iş görüşmelerinde özgüveninizi ve baskın karakterinizi ortaya koyacağınız bir hafta olacak. Parasal konularda olumlu gelişmeler var hak edişinizi alacaksınız. Yakın akrabalarınız ile ilgili gelişmeler sizi de etkilenebilirsiniz. Bu hafta kariyer ve statünüzde olumlu gelişmeler parasal artış ve terfiler olabilir.

Yengeç ve Yükselen Yengeçler: Bu hafta aldığınız kararları uygulamakta zorluk çekebilirsiniz. Zamana yetişmekte güçlük çekeceksiniz. Kendinize döndüğünüz bir hafta olacak. Kendi isteklerinize göre karar vereceksiniz. Bu hafta yurt dışı seyahat ve yeni eğitimler konsun da desteklemekte. Zihninizi toplamakta zorluk çekebilirsiniz bu da sizi sinirli olmanıza sebep verebilir. İlişkilerinizde sözleriniz herşeyi değiştirebilir lütfen yıkım enerjisi fazlası ile çalışmakta yapıcı olmanızı tavsiye ederim. Maddi konularda para kaybı yaşamanız ihtimali fazla borç vermeyin.

Aslan ve Yükselen Aslanlar: Arkadaşlarınız ve sosyal ortamlarda çok fazla olacağınız bir hafta. İlişkiniz yok ise yeni biri ile tanışabilirsiniz. Yeni bir projeleriniz var ise yeni iş fırsatları yakalayabilirsiniz. Bu dolunay sizin aile ve kariyer ve seçimleriniz ile ilgili olacaktır. Yeni bir dönem başlıyor ve siz kabul etmekte güçlük çekebilirsiniz ani tepki verebilirsiniz ki bunun sonuçları size istediğiniz gibi dönmeyebilir. Tepkilerinize dikkat etmenizi öneririm. Beklediğiniz bir para gelebilir. Bu dönemde 6. Hissiniz çok kuvvetli olacaktır. Kalp ve Tansiyonunuza dikkat edin bir doktor kontrolüne gitmenizi öneririm.

Başak ve Yüseklen Başaklar : Çok çalışacağınız bir haftaya başlıyorsunuz. İş hayatınızda ve ev hayatınızda yapılması gereken tüm sorumlularınızı alma dönemi. Özel hayatınız da güven duyduğunuz bir ilişkiniz var ise kafanızda geleceğe dönük bir karar verip uygulamaya geçeceksiniz. Dolunay da yaşadıklarınız kadersel olacak bazı şeyler kontrolünüzün dışında gelişecek. Günlük rutinlerinizin değişmesi hoşunuza gitmeyebilir. Olaylara büyük resimden bakmanızı tavsiye ederim. Kendi sağlığınızı ihmal etmeyin lütfen.

Terazi ve Yükselen Terazi: Aile ve kariyer hayatınız çok ön planda olacak, çocuklar ile olan iletişime dikkat edelim. Sağlık sorunlarınız var ise iyileşme sürecinde olacaksınız. İlişkiler de konuları büyütmemenizi ve uzlaşmacı yolu seçmenizi tavsiye ederim. Unuttunuz bir borcunuz gündeme gelebilir. Bu dönemde kilo almaya çok müsaitsiniz, kendinize şimdiden önlem almanızı tavsiye ederim.

Akrep ve Yükselen Akrep: Ev yuva konuları ön planda olacak. Aile konularında sorumluluk almak zorunda kalabilirsiniz. İlişkilerinizde ani gelişecek olaylar olacak. Aile düzeninizi daha iyiye götürecek yönde olacak. Aşk hayatınız hareketleniyor. İlişkisi olan Akrepler için işi daha resmiyete taşımak şeklinde gelişirken evli olanlar içinde yeni bir bebek müjdesi gelebilir.

Yay ve Yükselen Yaylar: Para ve maddi kaynaklarınızda bir dönüşüm enerjisi devam etmekte. Etrafınız da gelişecek olaylardan çok etkilenebilirsiniz bu durum istemeseniz de bazı arkadaş yada akraba ilişkilerinizde mesafe koymanıza neden olabilir. İş hayatınızda yapmanız gereken değişiklikleri yapmadıysanız ani değişiklikler sizi bekliyor. Özel hayatınız da olumlu gelişmeler var birlikte bir ev almak ya da ev ile ilgili yeni kararlar alacağınız bir hafta sizi bekliyor.

Oğlak ve Yükselen Oğlaklar: Yakın çevrenizden biriyle bir ilişkiye başlayabilirsiniz. Hızlı gelişmeler hayatınız da yaşayacaksınız. Bu hafta çok şanslı olduğunuz bir hafta. Ailenize desteğiniz çok önemli bir büyüğün sorumluğunu alabilirsiniz. Kendiniz ile ilgili değişim yapmanız için güzel bir hafta. İletişim tarzınız değişiyor. Bu ilişkilerinize olumlu yansıyacak. Küçük ev kazalarına dikkat edelim.

Kova ve Yükselen Kovalar : Önemli sorumluklar alacaksınız, birden fazla iş ile ilgileniyor olmanız sağlık sorunlarınızı tetikleyebilir. Yakın çevre alanınızdan iş teklif alabilirsiniz. Maddi konularda artış olduğu kadar sanata ve kendinize bakım gibi konulara para harcayabilirsiniz. Çocuklarınız ile ilgili düşme yaralanma gibi konularda hastaneye gitmek zorun da kalabilirsiniz.

Balık ve Yükselen Balıklar: İş ve ev hayatınızda beklenmedik sorunlarla ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz. Para ile ilgili konularda çok şanslısınız ama risk almaktan kaçınmalısınız. İşinizde zam ve terfiler ile ilgili konularda güzel haberler var. Kendinize yatırım yapmak için güzel bir dönem. Etrafınıza ışık saçtığınız bir hafta olacak.

Burada yazdığım enerjiler geneldir. Bireysel haritalarınızdaki kişisel gezegenleriniz ile transit gezegenlerle bağlantılı olarak çalışıyorsa etkileri daha yoğun hissedersiniz. Aksi takdirde harita potansiyelinizin vaad etmediği hiçbir konuyu yaşamazsınız. Her şeyin gönlünüzce olacağı enerjinizin yüksek olduğu sağlıklı bir hafta dilerim.

Saygı ve Sevgilerimle

Astrolog Gamze ERSÖYLER