Alanında uzman iki hekim de astım tedavisinde tedavi sürekliliği ve uyumun önemini vurguladı.

Astım ülkemizde ve dünya genelinde önemli bir sağlık sorunu olarak karşımıza çıkıyor. Güncel araştırmalar Türkiye’de 4 milyonun üzerinde astım hastası bulunduğuna, yani hastalığın her 100 kişiden 5’inde görüldüğüne işaret ediyor. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göreyse tüm dünyada 339 milyon kişinin astımı olduğu tahmin ediliyor ve her yıl 400 binden fazla insan astım sebebiyle hayatını kaybediyor. Ülkemizde bulaşıcı olmayan hastalıklar kategorisinde en yaygın olarak görülen hastalıklardan olan astımın görülme sıklığı ise giderek artıyor.

Dünya Astım Günü özelinde açıklamalarda bulunan Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği Başkanı Prof. Dr. Şule Akçay astım alanında yapılan çalışmanın sonuçlarından bahsetti: “Astım alanında yapılan güncel bir araştırma astım hastalarının hastalıklarının kontrol altında olmasına dair algıları ve astım tedavileri hakkında bize oldukça bilgilendirici veriler sunuyor. Yapılan araştırma sonucu 10 astım hastasından 6’sının hastalığının kontrol altında olduğunu düşündüğünü görüyoruz. Ancak hastaların yaklaşık yarısı nefes darlığı ve gece şikayetleriyle uyanma ile karşı karşıyayken, bu hastaların yarısından fazlasının kurtarıcı ilaç kullanması gerekiyor. Bu sonuçlar gösteriyor ki astım hastalarının hastalıklarının kontrol altında olduğu düşüncesi yüzde yüz gerçeği yansıtmıyor. Ancak unutmamamız gerekiyor ki, astım düzenli tedavi ile kontrol edilebilir bir hastalık. Hastalarımız için bu konudaki en önemli uyarımız tedavi edici ilaçlara düzenli olarak devam etmeleri, yalnızca astım atakları sırasında kullanıp sonra bırakmamaları olacaktır.”

Astımın kontrol altına alınmasında hekimlerin inisiyatif alarak, hastaları sürdürülebilir bir kontrollü tedaviye yönlendirmesinin önemini vurgulayan Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği Yönetim Kurulu üyesi Prof. Dr. Akın Kaya şunları söyledi: “Kronik bir hastalık olması sebebiyle astımın tedavisinin olmadığı düşüncesi yanlıştır. Evet, astım kronik bir hastalıktır fakat tedaviye uyumunun sağlanması ile belirtiler kontrol altına alınabilir ve hastalar yaşamlarını normale en yakın şekilde sürdürebilir. Bazı hastalarımızın hastalığının kontrol altında olduğunu düşünerek düzenli tedavilerine devam etmediklerini görüyoruz. Burada hekimlerimizin inisiyatif alarak hastalarını kontrollü ve sürdürülebilir bir tedaviye yönlendirmesi, doğru ilaç ve cihaz kullanımının önemini vurgulaması gerekiyor. Artık günümüzde ağır astım dahil tüm astım hastaları için uygun tedavi seçenekleri mevcut.”

YENİGÜN HABER MERKEZİ