Asterix'i de oynayan Guillaume Canet'in yönettiği 'Asterix & Obelix: The Middle Kingdom' ('Asterix & Obelix: L'Empire du Milieu' olarak da bilinir) bir Fransız aksiyon-macera komedi filmidir. Asterix ve Obelix'in (Gilles Lellouche) Roma Cumhuriyeti'nin henüz fethetmediği Galya'daki yılmaz yerleşim yerinin hikayesini anlatıyor. Annesi Çin İmparatoriçesi, kötü prens Deng Tsin Qin tarafından hapsedildikten sonra, Prenses Fu Yi (Julie Chen), şiddetli savaşçı Tat Han ve tüccar Graindemaïs ile birlikte efsanevi kraldan yardım istemek için Galya'ya tehlikeli bir yolculuk yapar. kahramanlar.

Bu arada, düşmanları ondan çok daha güçlü olduğu için Deng Tsin Qin, Romalı danışmanının öğüdünü dinler ve Çin'e sadece Büyük İskender'in bile fethetmediği toprakları fethetmek için seyahat etmeyen Julius Cesar'dan (Vincent Cassel) yardım ister. t ama aynı zamanda karısı Cleopatre ( Marion Cotillard ) ile sürekli tartışmaktan geçici olarak uzaklaşmak için . Asterix & Obelix: The Middle Kingdom'ın bir romandan mı yoksa çizgi romandan mı uyarlandığını merak ediyorsanız, sizi bilgilendirdik.

Asterix & Obelix: The Middle Kingdom Romandan mı Uyarlanıyor, Çizgi Romandan mı?

"Asterix & Obelix: The Middle Kingdom", Rene tarafından yaratılan bir bande dessinee (kısa biçim BD'ler; orijinal olarak Fransız ve Belçikalı okuyucular için Fransızca olarak yayınlanan çizgi romanlara atıfta bulunur) olan "Asterix" veya "The Adventures of Asterix" çizgi roman serisine dayanmaktadır. Goscinny ve Albert Uderzo. Çizgi romanlarda, Galya'nın kuzeyindeki Armorica bölgesinde yer alan yılmaz köyün halkı, düşmanlarını yenmek için kendilerine insanüstü güç veren sihirli bir iksir kullanıyor.

Obelix, çocukken sihirli iksirin kazanına düştü ve bu, iksirin etkileri geçtiğinde yeteneklerini kaybeden köydeki diğerlerinin aksine, onu kalıcı olarak güçlü kılıyor. 'Asterix & Obelix: The Middle Kingdom' çizgi roman serisinin irfanına ve mitolojisine sadık kalsa da, filmin anlatımı Canet, Philippe Mechelen ve Julien Herve tarafından geliştirilen orijinal bir hikaye.

Serideki önceki iki film, "Asteriks Olimpiyat Oyunlarında" (2008) ve "Asteriks ve Oburiks: Tanrı Britannia'yı Korusun" (2012), karışık eleştirel ve ticari tepkiler topladıktan sonra, projelere dahil olan kişiler artık yeni bir yaklaşım. Önceki filmlerde Gerard Depardieu, Uderzo'nun rol için tercih ettiği aktör olduğu için Obelix'i canlandırmıştı. Lellouche'un oyuncu kadrosu açıklandığında Depardieu, karakterler üzerinde tekeli olduğunu düşünmediği için bunda sorun olmadığını söyledi.

'Asterix', Fransa ve ötesinde kültürel açıdan önemli bir edebiyat eseridir. Canet bir röportajında ​​babasının koleksiyonu olduğu için çizgi roman okumaktan bahsetmişti. Canet veya kız kardeşleri çizgi romanları okumadığında, o yalnızken babası okurdu. Canet artık aynı çizgi romanları kendi çocuklarına da okuyor. Filmi yapmasındaki sebeplerden birinin de çocukları olduğunu sözlerine ekledi.

"Asteriks ve Oburiks: Orta Krallık"ın yapımı dört yıl sürdü. Canet'e göre, "film vizyona girdiğinde sinemalarda dolaşırken çocukların kahkahalarını ve tanıklıklarını" duyabildiği için, filmi yapmak için harcadıkları zamana ve emeğe değdi. Filmin Asterix ve Obelix'i neredeyse parlak gözlü gençlerken nasıl keşfettiğini düşünen Canet, Bluewin.ch'e “ İstediğim buydu! Onları ergenliğe ulaşan ve bu tasasız evrene sahip yetişkin çocuklar olarak göstermek istedim. Aşk hikayeleri anlatmayı da ilginç buldum.”

Oyuncu-yönetmen devam etti, “Onların cinsel ya da romantik olduklarını gerçekten bilmiyoruz ve onların ilk duygularını deneyimlemelerini ve bununla oynamalarını çok sevimli buldum. Bu film özellikle çocukları hedefliyor ve kendilerini bu karakterlerle özdeşleştirebilmeleri için onları günlük yaşamlarına yaklaştırmak istedim.”