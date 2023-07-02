Assassin’s Creed 4 Black Flag Remake Geliyor

Assassin's Creed serisinin en sevilen oyunlarından biri olan Assassin’s Creed 4: Black Flag'in yeniden yapımlanacağına dair söylentiler var. Ubisoft, korsan ve denizcilik temasını bu remake ile yeniden ele almayı planlıyor.

Remake Nasıl Olacak?

Ubisoft’un Assassin’s Creed 4: Black Flag remake üzerinde çalıştığına dair söylentiler dolaşıyor. Bazı anonim kaynaklar, remake projesinin henüz ilk aşamalarında olduğunu ve Ubisoft Singapur stüdyosu tarafından yürütüleceğini dile getirdi. Ubisoft bu iddialar hakkında resmi bir açıklama yapmadı.

Korsan Gemicilik Teması ve Ubisoft'un Planları

Ubisoft'un halihazırda Skull and Bones gibi korsan gemicilik temasına odaklanan bir oyun üzerinde çalıştığı biliniyor. Assassin’s Creed serisinin popülaritesini kullanarak, bu temayı daha geniş kitlelere ulaştırma stratejisi izleyebilir.

Orijinal Hikaye ve Oynanış

Black Flag remake'in, orijinal oyunun hikayesini koruyarak geliştirileceği düşünülüyor. Özellikle gemi ve tırmanış mekaniklerinde değişiklikler yapılacağı ve oyunculara daha fazla özelleştirme seçeneği sunulacağı tahmin ediliyor.

Pazar Araştırması ve Skull and Bones

Assassin’s Creed 4 remake, aynı zamanda Ubisoft'un başka bir oyunu Skull and Bones için bir tür pazar araştırması görevi görebilir. Korsan gemicilik temalı bu büyük bütçeli oyunun 2023'ün sonunda çıkması bekleniyor. Ubisoft, Black Flag remake ile oyuncuların bu tür temalar hakkındaki tepkisini ölçmeyi planlıyor