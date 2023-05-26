Assasin's Creed Mirage Çıkış Tarihi Açıklandı: Detaylar Merakla Bekleniyor

Ubisoft, dünya genelinde büyük bir hayran kitlesi olan Assasin's Creed serisinin son oyunu Mirage'ın çıkış tarihini duyurdu. Bu gelişme, oyun severlerin merakla beklediği bir bilgiydi. Ancak yeni oyunun çıkışıyla ilgili bir dizi soru hala yanıtını arıyor: Assasin's Creed Mirage ne zaman çıkacak? Assasin's Creed son oyunun fiyatı ne? Assasin's Creed Mirage hangi platformlarda olacak? İşte tüm bu soruların yanıtları...

Assasin's Creed Mirage'ın Çıkış Tarihi, Fiyatı ve Platform Bilgileri

Ubisoft'un resmi açıklamasına göre, Assasin's Creed Mirage 12 Ekim 2023'te piyasaya sürülecek. Oyun, PS4/5, Xbox ve PC platformlarına çıkış yapacak. Bu detaylar, oyun dünyasında büyük bir heyecan yarattı.

Peki, yeni oyunun fiyatı ne olacak? Ubisoft'un resmi sitesinde, Assasin's Creed Mirage'ın ön sipariş fiyatı 589 TL olarak belirlendi. Bu fiyat, oyunun içerdiği özellikler ve sunacağı deneyim düşünüldüğünde, oyuncular tarafından kabul edilebilir bir seviye olarak değerlendiriliyor.

Ancak oyunun çıkışıyla ilgili tüm detaylar henüz bilinmiyor ve Ubisoft'un ilerleyen günlerde bu konuda daha fazla bilgi vermesi bekleniyor. Özellikle oyun içerisinde yer alacak özellikler, hikaye ve karakterler hakkında daha fazla bilgi verilmesi oyun severler tarafından sabırsızlıkla bekleniyor.

Assasin's Creed Mirage, 12 Ekim 2023'te çıkış yapıyor. PS4/5, Xbox, PC üzerinden yayınlanacağı duyurulan oyunun ön sipariş fiyatı Ubisoft'un resmi sitesinde 589 TL olarak gözüküyor.