Arka Plan ve İddialar

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde yer alan adamın hurma yiyip üzerine fare zehiri olduğu iddia edilen mor renkli bir sıvı içtiği, sonrasında ise öldüğü iddia edildi. Asrar Raşid isimli adamın fare zehiri içip öldüğü iddiası pek çok kişi ve haber kurumları tarafından sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.



BULGULAR

AA Teyit Hattı konuyla ilgili araştırma yaptı. Öldüğü öne sürülen Asrar Raşid isimli şahsın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya ulaştı.

Hesabından Türkçe açıklama da yapan Raşid, "Ustad Asrar Raşid hayattadır. Bu haber kanalı yalan haber yayıyor. Asrar Raşid hoca iyidir ve fare zehri içtikten sonra birşey olmamıştır." ifadelerini kullandı.

BULGU SETİ

Fare zehiri içip öldüğü öne sürülen Asrar Raşid isimli adam, sosyal medya hesabından hayatta olduğuna ilişkin açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada ,"Ustad Asrar Raşid hayattadır. Bu haber kanalı yalan haber yayıyor. Asrar Raşid hoca iyidir ve fare zehri içtikten sonra bir şey olmamıştır." ifadeleri kullanıldı.

AA