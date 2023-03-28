Genç ve güzel oyuncu Aslıhan Karalar, geride bıraktığımız gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Her zaman olduğu gibi şıklığı ile göz kamaştıran genç oyuncu, meydan katında bulunan bir restoranda çalışma arkadaşlarıyla bir araya geldi. Bu hafta yeni bir sinema filmine başlayacağı müjdesini veren Karalar, " yeni film projemiz için bu hafta sete giriyoruz. Keyifli ve heyecan verici bir aksiyon filmi. Bende set öncesinde yoğun bir tempoda eğitimlerime başladım. Dövüş ve silah eğitimleri alıyorum. " açıklamasında bulundu.