Aslıhan Güner ile Mert Kılıç çifti önceki gün Metropol İstanbul’da objektiflere yansıdılar. The Galliard Brasserie’de baş başa keyifli bir yemek yiyen çift daha sonra karşılaştıkları gazetecilerin sorularını yanıtladı. Geçtiğimiz günlerde afişi yayınlanan ‘Zübeyde’ filmiyle beyazperde de izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Aslıhan Güner, film hakkında yöneltilen sorular üzerine; “Oynadığım en anlamlı karakterlerin başında geliyor. Karaktere hazırlanırken Zübeyde hanımın hayatını anlatan 5 kitap okudum. Verilen mücadeleyi anlatan bazı sahneler var ki, göz yaşlarınıza hakim olamayacaksınız. İstikbal ve hürriyet uğruna tüm zorluklara göğüs gerip ülkemizin kurucusunu yetiştirmiş bir ana… Filmin çekimleri bitse de anlatırken dahi duygulanıyorum. O anlara geri dönüyorum… Ne mutlu ki bana böylesine önemli bir karakter ile izleyici karşısında olacağım.” dedi. Zübeyde hanım hakkında yöneltilen soruları cevaplarken, gözleri dolan Aslıhan Güner’e eşi Mert Kılıç’ın destek olması dikkatlerden kaçmadı. Çift, gazetecilerin sorularını yanıtlamasının ardından alışveriş turuna çıktı.