Geçtiğimiz yıl iş insanı Berkin Gökbudak ile dünyaevine giren 38 yaşındaki Aslı Enver, aradığı mutluluğu eşiyle bulmuştu. Şimdi ise anne olma heyecanını yaşıyor. Kendisi gibi ünlü oyuncu Mehmet Günsür ile başrolünde yer aldıkları Arayış adlı dijital dizide boy gösteren Aslı Enver, artık ilk çocuğunu kucaklamak için gün sayıyor.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Aslı Enver, son paylaşımında eşi Berkin Gökbudak ile birlikte çektirdikleri fotoğrafları takipçileriyle paylaştı. çiftin fotoğralarına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.